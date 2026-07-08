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Θέατρο 08.07.2026

Μετά τη «Φάλαινα», ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης κάνει την έκπληξη – Επιστρέφει με το θρυλικό «McNeal» του Broadway

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Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης επιστρέφει στο θέατρο με την παράσταση «McNeal», το έργο που εντυπωσίασε το Broadway
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης επιστρέφει στη σκηνή με το θεατρικό έργο «McNeal».
  • Το έργο, βραβευμένο από το Broadway, πραγματεύεται θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης και δημιουργικότητας.
  • Η πρεμιέρα του «McNeal» στην Ελλάδα έχει προγραμματιστεί για τις 07 Οκτωβρίου στο Θέατρο Νέος Ακάδημος.
  • Το έργο θέτει ερωτήματα για την πρωτοτυπία της δημιουργίας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της «Φάλαινας», που αγαπήθηκε από το κοινό για δύο συνεχόμενες θεατρικές σεζόν, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης ετοιμάζεται να επιστρέψει στη σκηνή με μια παράσταση που έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά της στο διεθνές θέατρο. Ο αγαπημένος ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει στο «McNeal», το βραβευμένο έργο του Ayad Akhtar, το οποίο θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης σε καλοκαιρινές διακοπές, όπως φαίνεται στο προφίλ του στο Instagram.
https://www.instagram.com/pygmalion_dadakarides/

Η νέα παραγωγή θα ανέβει στο Θέατρο Νέος Ακάδημος, σε σκηνοθεσία του Χρήστου Σουγάρη, φέρνοντας στο ελληνικό κοινό ένα έργο που συνδυάζει ψυχολογικό θρίλερ, σύγχρονο δράμα και έντονους προβληματισμούς γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη δημιουργικότητα. Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 07 Οκτωβρίου.

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Το «McNeal» δεν είναι μια συνηθισμένη θεατρική παράσταση. Μέσα από μια επίκαιρη ιστορία, θέτει ερωτήματα που απασχολούν όλο και περισσότερο τη σύγχρονη κοινωνία: Πού τελειώνει η έμπνευση και πού αρχίζει η λογοκλοπή; Τι σημαίνει σήμερα πρωτότυπη δημιουργία; Και μπορεί η τέχνη να διατηρήσει τον ανθρώπινο χαρακτήρα της σε μια εποχή όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι πλέον ικανή να δημιουργεί;

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης μπροστά από μια ψηφιακή προβολή φάλαινας σε μπλε φόντο.
Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης σε μια ατμοσφαιρική φωτογραφία με φόντο μια φάλαινα.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Jacob McNeal, ένας διάσημος αλλά αμφιλεγόμενος συγγραφέας που βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας του και διεκδικεί το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Την ίδια στιγμή, όμως, έρχεται αντιμέτωπος με τις προσωπικές του συγκρούσεις, τη δύσκολη σχέση με τον γιο του και τα λάθη του παρελθόντος, ενώ η εμφάνιση της Τεχνητής Νοημοσύνης αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη δημιουργία.

τα ζώα των αγαπημένων μας ελλήνων celebrities
https://www.instagram.com/pygmalion_dadakarides/

Το έργο απέσπασε διθυραμβικές κριτικές στο Broadway, ξεχωρίζοντας για τη θεματική του τόλμη και την πρωτοποριακή σκηνική του προσέγγιση. Παράλληλα, αποτέλεσε το πολυαναμενόμενο θεατρικό ντεμπούτο του βραβευμένου με Όσκαρ Robert Downey Jr., γεγονός που τράβηξε το ενδιαφέρον του παγκόσμιου θεατρικού κοινού.

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ΘΕΑΤΡΟ Πυγμαλίων Δαδακαρίδης
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