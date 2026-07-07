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City Guide 07.07.2026

Οι 4 πιο instagrammable παραλίες κοντά στην Αθήνα – Μοιάζουν σαν καρτ-ποστάλ

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Μόλις λίγη ώρα από την πόλη και βρίσκεσαι σε καλοκαιρινό σκηνικό καρτ-ποστάλ: Οι παραλίες της Αττικής που τραβούν όλα τα βλέμματα στα social media
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Λίμνη Βουλιαγμένης προσφέρει εξωτική ομορφιά και κινηματογραφικό τοπίο, ιδανικό για φωτογραφίες χωρίς φίλτρα.
  • Το Σούνιο συνδυάζει τη θάλασσα με τον Ναό του Ποσειδώνα, δημιουργώντας εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα για ταξιδιωτικά φωτογραφικά καρέ.
  • Το Καβούρι, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, προσφέρει ήρεμη κομψότητα, καθαρά νερά και minimal αισθητική για ισορροπημένα feeds.
  • Ο Σχοινιάς ξεχωρίζει για τον άγριο χαρακτήρα του, συνδυάζοντας άμμο, κύματα και πευκοδάσος για αυθόρμητες, φυσικές φωτογραφίες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν μένεις στην Αθήνα και νιώθεις ότι το καλοκαίρι θέλεις κάτι περισσότερο από μια απλή βουτιά, τότε βρίσκεσαι στο σωστό σημείο. Πολύ κοντά στην πόλη υπάρχουν παραλίες που συνδυάζουν εξωτική ομορφιά, καθαρά νερά και εικόνες που «γράφουν» ιδανικά στο Instagram. Δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις σε νησί για να βρεις τιρκουάζ αποχρώσεις, χρυσαφένια ακρογιάλια και ηλιοβασιλέματα που μοιάζουν με κινηματογραφικό φόντο. Αρκεί να οργανώσεις μια μικρή απόδραση και να ακολουθήσεις αυτές τις 4 παραλίες που θεωρούνται από τις πιο instagrammable κοντά στην Αθήνα.

1. Λίμνη Βουλιαγμένης: Το φυσικό σκηνικό που μοιάζει εξωπραγματικό

Αν θέλεις ένα σημείο που να συνδυάζει πολυτέλεια και φυσική ομορφιά, τότε η Λίμνη Βουλιαγμένης είναι από τις πρώτες επιλογές που πρέπει να βάλεις στη λίστα σου. Το τοπίο θυμίζει περισσότερο εξωτικό προορισμό παρά σημείο κοντά στην Αθήνα, με τα νερά να αλλάζουν αποχρώσεις μέσα στη μέρα και τους βράχους να δημιουργούν ένα σχεδόν κινηματογραφικό πλαίσιο. Εδώ οι φωτογραφίες σου δεν χρειάζονται φίλτρα. Το φυσικό φως, τα καθαρά νερά και η συμμετρία του τοπίου κάνουν κάθε λήψη να μοιάζει επαγγελματική.

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2. Σούνιο: Eκεί που η θάλασσα συναντά τον Ναό του Ποσειδώνα

Το Σούνιο δεν είναι απλώς μια παραλία, είναι εμπειρία. Ο Ναός του Ποσειδώνα στέκεται επιβλητικός πάνω από τη θάλασσα και δημιουργεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα στην Ελλάδα. Αν ψάχνεις το απόλυτο instagrammable σκηνικό, εδώ θα το βρεις χωρίς προσπάθεια. Το χρυσαφένιο φως της δύσης «αγκαλιάζει» τα μάρμαρα και η θάλασσα γίνεται καθρέφτης του ουρανού. Κάθε φωτογραφία μοιάζει σαν να έχει βγει από ταξιδιωτικό περιοδικό.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

3. Καβούρι: Η ήρεμη κομψότητα της Αθηναϊκής Ριβιέρας

Το Καβούρι είναι η πιο ήρεμη και «κομψή» επιλογή της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Με καθαρά νερά, φυσική σκιά από δέντρα και μικρούς κολπίσκους, προσφέρει εικόνες που αποπνέουν χαλάρωση και καλοκαιρινή φινέτσα. Οι φωτογραφίες εδώ έχουν πιο minimal αισθητική, ιδανική αν θέλεις ένα feed πιο καθαρό και ισορροπημένο. Το ηλιοβασίλεμα στο Καβούρι δίνει επίσης μοναδικούς πορτοκαλί τόνους που απογειώνουν κάθε λήψη.

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4. Σχοινιάς: Η πιο «ελεύθερη» καλοκαιρινή εικόνα κοντά στην Αθήνα

Ο Σχοινιάς ξεχωρίζει για τον άγριο, φυσικό του χαρακτήρα. Είναι μια από τις μεγαλύτερες παραλίες της Αττικής και συνδυάζει άμμο, κύματα και πευκοδάσος σε ένα ενιαίο σκηνικό που δείχνει «ανέγγιχτο». Εδώ θα βγάλεις φωτογραφίες πιο αυθόρμητες και καλοκαιρινές, με έντονη αίσθηση ελευθερίας. Είναι ιδανικός προορισμός αν θέλεις πιο natural καρέ και λιγότερη «στημένη» αισθητική.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Το καλοκαίρι σου στην Αθήνα μπορεί να μοιάζει με νησί

Δεν χρειάζεται να φύγεις μακριά για να ζήσεις καλοκαιρινές εικόνες που ξεχωρίζουν. Οι παραλίες κοντά στην Αθήνα έχουν τη δική τους μαγεία, με διαφορετικά στυλ και ατμόσφαιρες που καλύπτουν κάθε διάθεση. Από κοσμοπολίτικες βουτιές μέχρι φυσικά τοπία χωρίς υπερβολές, κάθε επιλογή σου δίνει υλικό για εντυπωσιακές φωτογραφίες και στιγμές που μένουν. Αρκεί να διαλέξεις τη σωστή ώρα, το σωστό φως και να αφήσεις τη θάλασσα να κάνει τα υπόλοιπα.

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