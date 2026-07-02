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Μια καλοκαιρινή στάση στον κόσμο της Μαρίας Κάλλας!

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Το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Μουσείου Μαρία Κάλλας Δήμου Αθηναίων προσφέρει μια σειρά από δημιουργικές δράσεις και ξεναγήσεις, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες της Αθήνας να εξερευνήσουν τη ζωή και το έργο της μεγάλης ντίβας.
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Με μια ματιά
  • Προσφορά 1+1 εισιτήριο κάθε Παρασκευή στο Μουσείο Μαρία Κάλλας.
  • Δράση "La Mia Maria" κάθε Κυριακή Ιουλίου για δημιουργία carte postale.
  • Διαδραστικές ξεναγήσεις σε ελληνικά και αγγλικά για όλες τις ηλικίες.
  • Το μουσείο προσφέρει καθηλωτική εμπειρία για τη ζωή και την τέχνη της Μαρίας Κάλλας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Προσφορά στα εισιτήρια κάθε Παρασκευή, η αγαπημένη δημιουργική δράση La Mia Maria για μικρούς και μεγάλους και ξεναγήσεις σε ελληνικά και αγγλικά συνθέτουν το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Μουσείου Μαρία Κάλλας Δήμου Αθηναίων, προσκαλώντας τόσο τους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες της Αθήνας να το ανακαλύψουν!

ΔΡΑΣΕΙΣ

Κάθε Παρασκευή | Προσφορά 1+1 εισιτήριο

Κάθε Παρασκευή, το Μουσείο Μαρία Κάλλας προσκαλεί το κοινό να απολαύσει την επίσκεψή του στην μόνιμη έκθεση με ειδική προσφορά 1+1 εισιτήριο για όλη την ημέρα. Μια ιδανική ευκαιρία για να γνωρίσετε ή να ανακαλύψετε ξανά τη ζωή, τη φωνή και την καλλιτεχνική διαδρομή της Μαρίας Κάλλας, μαζί με την παρέα σας!

Ωράριο λειτουργίας τις Παρασκευές: 10:00–21:00

Μάθετε περισσότερα εδώ

Κάθε Κυριακή του Ιουλίου | La Mia Maria: Create your own carte postale!

Πού θα ταξιδέψει η δική σου carte postale;

Η αγαπημένη καλοκαιρινή δράση του Μουσείου Μαρία Κάλλας επιστρέφει για τρίτη χρονιά και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να δημιουργήσουν τη δική τους carte postale εμπνευσμένη από τη Μαρία Κάλλας!

Κάθε Κυριακή του Ιουνίου, από τις 11:00 έως τις 14:00, η προσωπογραφία της μεγάλης ντίβας μετατρέπεται σε πολύχρωμο stencil και γίνεται η αφορμή για ένα δημιουργικό παιχνίδι γεμάτο φαντασία, χρώματα και καλοκαιρινή διάθεση. Φεύγοντας, θα έχετε ένα μοναδικό ενθύμιο, που θα σας θυμίζει την ξεχωριστή αυτή γνωριμία με την δική σας Μαρία Κάλλας.

Μάθετε περισσότερα εδώ

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ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

Ανακαλύψτε τον κόσμο της Μαρίας Κάλλας μέσα από διαδραστικές και βιωματικές ξεναγήσεις που ενεργοποιούν όλες τις αισθήσεις. Μέσα από θεματικά δωμάτια, οπτικοακουστικό υλικό, ηχητικά αποσπάσματα και νέες τεχνολογίες, το μουσείο προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία όπου η ζωή και η τέχνη της μεγάλης ντίβας ζωντανεύουν!

Με την καθοδήγηση των ξεναγών, η περιήγηση γίνεται ένα βαθύτερο ταξίδι ανακάλυψης, αποκαλύπτοντας ιστορίες, άγνωστες λεπτομέρειες και ξεχωριστές πτυχές της προσωπικότητας και της καλλιτεχνικής πορείας της Μαρίας Κάλλας πέρα από όσα παρουσιάζονται στη μόνιμη έκθεση. Η δυνατότητα διαλόγου και αλληλεπίδρασης κάνει κάθε ξενάγηση μοναδική, προσφέροντας μια πιο προσωπική και εμπλουτισμένη εμπειρία στους επισκέπτες.

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Το πρόγραμμα του Ιουλίου:

Τρίτη 8 Ιουλίου & Πέμπτη 23 Ιουλίου, 12:00 | Ξενάγηση Ενηλίκων στα Αγγλικά – Κλείστε τη θέση σας εδώ
Σάββατο 18 Ιουλίου, 12:00 | Ξενάγηση Ενηλίκων – Κλείστε τη θέση σας εδώ
Τετάρτη 29 Ιουλίου, 12:00 | Οικογενειακή Ξενάγηση στα Αγγλικά – Κλείστε τη θέση σας εδώ

Το πρόγραμμα του Αυγούστου:

Τετάρτη 5 Αυγούστου & Πέμπτη 27 Αυγούστου, 12:00 | Ξενάγηση Ενηλίκων στα Αγγλικά – Κλείστε τη θέση σας εδώ
Τετάρτη 19 Αυγούστου, 12:00 | Οικογενειακή Ξενάγηση στα Αγγλικά – Κλείστε τη θέση σας εδώ
Σάββατο 29 Αυγούστου, 12:00 | Ξενάγηση Ενηλίκων – Κλείστε τη θέση σας εδώ

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δημος αθηναιων Μαρίας Κάλλας Μουσείο Μαρία Κάλλας ΞΕΝΑΓΗΣΗ
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