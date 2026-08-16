Life 16.08.2026

Πριν φτιάξεις την καλοκαιρινή σου σαλάτα, δες αυτό – Τα λάθη στο πλύσιμο που κάνουν σχεδόν όλοι

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Πριν ετοιμάσεις τη σαλάτα σου, σταμάτα! Αυτά είναι τα λάθη που κάνουν σχεδόν όλοι με τα λαχανικά και μπορούν να στοιχίσουν τη φρεσκάδα τους
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι ή απορρυπαντικά για το πλύσιμο των λαχανικών, καθώς μπορούν να απορροφηθούν.
  • Τα φυλλώδη λαχανικά χρειάζονται διαχωρισμό φύλλων και μούλιασμα σε νερό για να αφαιρεθεί το χώμα.
  • Τα λαχανικά με σκληρή φλούδα καθαρίζονται καλύτερα με απαλό τρίψιμο κάτω από τρεχούμενο νερό.
  • Πλύνετε τα λαχανικά λίγο πριν την κατανάλωση για να αποφύγετε την επιτάχυνση της αλλοίωσής τους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι γεμίζει το τραπέζι σου με δροσερές σαλάτες, ζουμερές ντομάτες, τραγανά αγγούρια, πιπεριές και αρωματικά μυρωδικά. Είναι η εποχή που τα φρέσκα λαχανικά πρωταγωνιστούν σχεδόν σε κάθε γεύμα και γίνονται ο πιο εύκολος τρόπος να απολαύσεις ένα ελαφρύ και θρεπτικό πιάτο.

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Πηγή: Unsplash

Όμως, όσο σημαντική είναι η επιλογή ποιοτικών προϊόντων, άλλο τόσο σημαντικός είναι και ο σωστός τρόπος με τον οποίο τα πλένεις πριν τα καταναλώσεις. Η ζέστη, η σκόνη, τα υπολείμματα χώματος και οι συχνές μεταφορές από το χωράφι μέχρι τον πάγκο της λαϊκής ή του σούπερ μάρκετ κάνουν απαραίτητο έναν καλό καθαρισμό. Αν μέχρι σήμερα αρκούσουν σε ένα γρήγορο ξέβγαλμα κάτω από τη βρύση, ίσως ήρθε η στιγμή να αλλάξεις συνήθεια.

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1. Μην χρησιμοποιείς σαπούνι ή απορρυπαντικά

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι η χρήση σαπουνιού, υγρού πιάτων ή άλλων καθαριστικών. Τα λαχανικά έχουν πορώδη επιφάνεια και μπορούν να απορροφήσουν υπολείμματα από αυτά τα προϊόντα. Για τον σωστό καθαρισμό αρκεί άφθονο δροσερό τρεχούμενο νερό και λίγο τρίψιμο με τα χέρια, χωρίς την προσθήκη χημικών.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

2. Τα φυλλώδη λαχανικά χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο

  • Μαρούλι, σπανάκι, ρόκα και άλλα φυλλώδη λαχανικά κρύβουν συχνά χώμα ανάμεσα στα φύλλα τους.
  • Χώρισέ τα φύλλο-φύλλο, τοποθέτησέ τα σε ένα μεγάλο μπολ με άφθονο κρύο νερό και άφησέ τα για λίγα λεπτά. Στη συνέχεια ξέπλυνέ τα ξανά κάτω από τρεχούμενο νερό και στέγνωσέ τα καλά πριν τα αποθηκεύσεις.
  • Πλύνε τα λίγο πριν τα καταναλώσεις
  • Αν πλύνεις τα λαχανικά και τα βάλεις αμέσως στο ψυγείο ενώ είναι ακόμη υγρά, η επιπλέον υγρασία μπορεί να επιταχύνει την αλλοίωσή τους.
  • Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, πλύνε τα λίγο πριν τα χρησιμοποιήσεις ή φρόντισε να στεγνώσουν εντελώς πριν τα αποθηκεύσεις.

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3. Τρίψε απαλά τα λαχανικά με σκληρή φλούδα

Τα αγγούρια, τα κολοκυθάκια, οι πατάτες ή τα καρότα μπορούν να καθαριστούν καλύτερα αν τα τρίψεις απαλά με τα χέρια ή με ένα ειδικό βουρτσάκι για λαχανικά κάτω από τρεχούμενο νερό. Έτσι, απομακρύνονται πιο εύκολα το χώμα και τα υπολείμματα από την επιφάνειά τους.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

4. Μην ξεχνάς τα μυρωδικά

Ο μαϊντανός, ο άνηθος, ο δυόσμος και ο βασιλικός χρειάζονται επίσης καλό πλύσιμο. Βύθισέ τα σε ένα μπολ με κρύο νερό, κούνησέ τα απαλά για να φύγει η σκόνη και στη συνέχεια ξέπλυνέ τα κάτω από τη βρύση. Άφησέ τα να στεγνώσουν καλά πριν μπουν στο ψυγείο.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Ένα μικρό βήμα που κάνει μεγάλη διαφορά

Το σωστό πλύσιμο των λαχανικών δεν απαιτεί ιδιαίτερο κόπο, αλλά μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά τόσο στην καθαριότητα όσο και στη φρεσκάδα τους. Με λίγο τρεχούμενο νερό, λίγα επιπλέον λεπτά και τις σωστές κινήσεις, μπορείς να απολαμβάνεις κάθε καλοκαιρινή σαλάτα με μεγαλύτερη σιγουριά. Άλλωστε, οι πιο απλές συνήθειες είναι πολλές φορές εκείνες που κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά στην καθημερινότητά σου.

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Καλοκαίρι 2026 λαχανικά
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