Οι ειδικοί προειδοποιούν: Αυτό το καλοκαιρινό ρόφημα αφυδατώνει περισσότερο

Με μια ματιά
- Τα αλκοολούχα ποτά, ειδικά τα κοκτέιλ, μπορούν να ενισχύσουν την αφυδάτωση το καλοκαίρι.
- Το αλκοόλ έχει διουρητική δράση, αυξάνοντας την απώλεια υγρών μέσω των ούρων.
- Ο συνδυασμός αλκοόλ και ζάχαρης στα κοκτέιλ αυξάνει τη δίψα και δυσκολεύει την ενυδάτωση.
- Οι ειδικοί προτείνουν παράλληλη κατανάλωση νερού με το αλκοόλ και αποφυγή υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο.
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η σωστή ενυδάτωση είναι πιο σημαντική από ποτέ. Οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν την απώλεια υγρών μέσω του ιδρώτα, γεγονός που σημαίνει ότι ο οργανισμός χρειάζεται συχνή αναπλήρωση νερού. Παρ’ όλα αυτά, δεν συμβάλλουν όλα τα ροφήματα με τον ίδιο τρόπο στην ενυδάτωση. Μάλιστα, ειδικοί επισημαίνουν ότι τα αλκοολούχα ποτά -και ιδιαίτερα τα κοκτέιλ που καταναλώνονται συχνά στις διακοπές και στις εξόδους του καλοκαιριού- μπορούν να ενισχύσουν την αφυδάτωση, ειδικά όταν καταναλώνονται σε μεγάλες ποσότητες ή κάτω από τον ήλιο.
Γιατί το αλκοόλ αφυδατώνει τον οργανισμό;
Το αλκοόλ έχει διουρητική δράση, κάτι που σημαίνει ότι αυξάνει την αποβολή υγρών μέσω των ούρων. Έτσι, το σώμα χάνει περισσότερο νερό από αυτό που προσλαμβάνει, γεγονόΜυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσας που μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση, ιδιαίτερα τις ζεστές ημέρες.
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Τα κοκτέιλ δεν είναι πάντα τόσο αθώα
Πολλά καλοκαιρινά κοκτέιλ περιέχουν όχι μόνο αλκοόλ αλλά και μεγάλες ποσότητες ζάχαρης. Ο συνδυασμός αυτός μπορεί να εντείνει το αίσθημα δίψας και να κάνει πιο δύσκολη τη διατήρηση της σωστής ενυδάτωσης.
Η ζέστη επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση
Όταν βρίσκεσαι στην παραλία, περπατάς στον ήλιο ή συμμετέχεις σε κάποια δραστηριότητα, ο οργανισμός χάνει ήδη σημαντικές ποσότητες υγρών. Η κατανάλωση αλκοόλ σε αυτές τις συνθήκες μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αφυδάτωσης.
Ποια είναι τα σημάδια της αφυδάτωσης;
Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα περιλαμβάνουν:
- Έντονη δίψα
- Πονοκέφαλο
- Ζάλη
- Κόπωση
- Ξηροστομία
- Μειωμένη συγκέντρωση
Αν τα συμπτώματα γίνουν πιο έντονα, είναι σημαντικό να αναζητηθεί ιατρική βοήθεια.
Τι προτείνουν οι ειδικοί;
Αν καταναλώνεις αλκοόλ το καλοκαίρι, καλό είναι να πίνεις παράλληλα νερό και να αποφεύγεις την υπερβολική έκθεση στον ήλιο. Επίσης, η κατανάλωση νερού πριν και μετά από ένα ποτό μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση καλύτερης ενυδάτωσης.
Ποια ροφήματα βοηθούν περισσότερο;
Το νερό παραμένει η κορυφαία επιλογή για ενυδάτωση. Επιπλέον, τα φρούτα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, οι φυσικοί χυμοί χωρίς πρόσθετη ζάχαρη και ορισμένα αφεψήματα μπορούν επίσης να συμβάλουν στην αναπλήρωση υγρών.
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