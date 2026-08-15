Οι ειδικοί προειδοποιούν: Αυτό το καλοκαιρινό ρόφημα αφυδατώνει περισσότερο

Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, οι περισσότεροι αναζητούν κάτι δροσερό για να ξεδιψάσουν, όμως ένα από τα πιο δημοφιλή καλοκαιρινά ροφήματα μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα

Με μια ματιά Τα αλκοολούχα ποτά, ειδικά τα κοκτέιλ, μπορούν να ενισχύσουν την αφυδάτωση το καλοκαίρι.

Το αλκοόλ έχει διουρητική δράση, αυξάνοντας την απώλεια υγρών μέσω των ούρων.

Ο συνδυασμός αλκοόλ και ζάχαρης στα κοκτέιλ αυξάνει τη δίψα και δυσκολεύει την ενυδάτωση.

Οι ειδικοί προτείνουν παράλληλη κατανάλωση νερού με το αλκοόλ και αποφυγή υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η σωστή ενυδάτωση είναι πιο σημαντική από ποτέ. Οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν την απώλεια υγρών μέσω του ιδρώτα, γεγονός που σημαίνει ότι ο οργανισμός χρειάζεται συχνή αναπλήρωση νερού. Παρ’ όλα αυτά, δεν συμβάλλουν όλα τα ροφήματα με τον ίδιο τρόπο στην ενυδάτωση. Μάλιστα, ειδικοί επισημαίνουν ότι τα αλκοολούχα ποτά -και ιδιαίτερα τα κοκτέιλ που καταναλώνονται συχνά στις διακοπές και στις εξόδους του καλοκαιριού- μπορούν να ενισχύσουν την αφυδάτωση, ειδικά όταν καταναλώνονται σε μεγάλες ποσότητες ή κάτω από τον ήλιο.

Γιατί το αλκοόλ αφυδατώνει τον οργανισμό;

Το αλκοόλ έχει διουρητική δράση, κάτι που σημαίνει ότι αυξάνει την αποβολή υγρών μέσω των ούρων. Έτσι, το σώμα χάνει περισσότερο νερό από αυτό που προσλαμβάνει, γεγονόΜυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσας που μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση, ιδιαίτερα τις ζεστές ημέρες.

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Τα κοκτέιλ δεν είναι πάντα τόσο αθώα

Πολλά καλοκαιρινά κοκτέιλ περιέχουν όχι μόνο αλκοόλ αλλά και μεγάλες ποσότητες ζάχαρης. Ο συνδυασμός αυτός μπορεί να εντείνει το αίσθημα δίψας και να κάνει πιο δύσκολη τη διατήρηση της σωστής ενυδάτωσης.

Η ζέστη επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση

Όταν βρίσκεσαι στην παραλία, περπατάς στον ήλιο ή συμμετέχεις σε κάποια δραστηριότητα, ο οργανισμός χάνει ήδη σημαντικές ποσότητες υγρών. Η κατανάλωση αλκοόλ σε αυτές τις συνθήκες μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αφυδάτωσης.

Ποια είναι τα σημάδια της αφυδάτωσης;

Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Έντονη δίψα

Πονοκέφαλο

Ζάλη

Κόπωση

Ξηροστομία

Μειωμένη συγκέντρωση

Αν τα συμπτώματα γίνουν πιο έντονα, είναι σημαντικό να αναζητηθεί ιατρική βοήθεια.

Τι προτείνουν οι ειδικοί;

Αν καταναλώνεις αλκοόλ το καλοκαίρι, καλό είναι να πίνεις παράλληλα νερό και να αποφεύγεις την υπερβολική έκθεση στον ήλιο. Επίσης, η κατανάλωση νερού πριν και μετά από ένα ποτό μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση καλύτερης ενυδάτωσης.

Ποια ροφήματα βοηθούν περισσότερο;

Το νερό παραμένει η κορυφαία επιλογή για ενυδάτωση. Επιπλέον, τα φρούτα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, οι φυσικοί χυμοί χωρίς πρόσθετη ζάχαρη και ορισμένα αφεψήματα μπορούν επίσης να συμβάλουν στην αναπλήρωση υγρών.

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