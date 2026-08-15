Beauty 15.08.2026

Το αποτελεσματικό καλοκαιρινό hack για μαλλιά που λάμπουν ακόμα και στην αλμύρα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Πώς η ηλιοθεραπεία μπορεί να μετατραπεί σε θεραπεία βαθιάς θρέψης για απόλυτη προστασία και αναδόμηση της τρίχας
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Εφάρμοσε μάσκα μαλλιών ή έλαιο πριν την έκθεση στον ήλιο για θρέψη.
  • Πιάσε τα μαλλιά σε κότσο ή πλεξούδα για να εγκλωβίσεις το προϊόν.
  • Η θερμότητα του ήλιου βοηθά τα συστατικά να διεισδύσουν βαθύτερα στην τρίχα.
  • Ξέπλυνε και λούσε τα μαλλιά μετά για απαλά και λαμπερά αποτελέσματα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν ετοιμάζεσαι για την παραλία, το σίγουρο είναι πως γεμίζεις την τσάντα σου με πετσέτες, γυαλιά ηλίου και, φυσικά, το αγαπημένο σου αντηλιακό. Υπάρχει όμως ένα έξυπνο και πανεύκολο beauty hack που θα μεταμορφώσει τα μαλλιά σου αυτό το καλοκαίρι, προσφέροντάς τους εντατική θρέψη την ώρα ακριβώς που απολαμβάνεις τον ήλιο. Αντί να αφήσεις τις τούφες σου απροστάτευτες απέναντι στην έντονη ακτινοβολία και τη ζέστη, μπορείς να εκμεταλλευτείς τον χρόνο της ηλιοθεραπείας για μια βαθιά θεραπεία αναδόμησης.

Ολόσωμο μαγιό
https://www.instagram.com/notanorm.brand/

Το μόνο που έχεις να κάνεις πριν απλωθείς στην ξαπλώστρα είναι να εφαρμόσεις μια γενναία δόση από μια πλούσια μάσκα μαλλιών ή ένα θρεπτικό έλαιο σε νωπό ή στεγνό κεφάλι, δίνοντας έμφαση στις άκρες. Στη συνέχεια, πιάσε τα μαλλιά σου σε έναν χαλαρό κότσο ή μια πλεξούδα, ώστε να εγκλωβίσεις το προϊόν στο εσωτερικό της τρίχας. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείς μια προστατευτική ασπίδα που εμποδίζει το αλάτι και τον ήλιο να αφυδατώσουν τις τούφες σου.

Διάβασε επίσης: Mocha brunette: Το hair trend με τις περισσότερες αναζητήσεις που πρέπει να δοκιμάσεις

Το μαγικό σε αυτό το κρυφό tip είναι ότι η φυσική θερμότητα από τον ήλιο λειτουργεί ακριβώς όπως τα επαγγελματικά θερμικά εργαλεία στα κομμωτήρια. Η υψηλή θερμοκρασία ανοίγει τα λέπια της τρίχας, επιτρέποντας στα ευεργετικά συστατικά, τις βιταμίνες και τα έλαια της μάσκας να διεισδύσουν σε βάθος και να θρέψουν την ξηρή σου κόμη πολύ πιο αποτελεσματικά από ό,τι σε μια κανονική εφαρμογή στο σπίτι.

Βέβαια, για να μην ταλαιπωρήσεις υπερβολικά το κεφάλι σου κάτω από τις καυτές ακτίνες, καλό είναι να φοράς παράλληλα ένα στιλάτο ψάθινο καπέλο ή να προστατεύεσαι κάτω από την ομπρέλα κατά διαστήματα. Έτσι, απολαμβάνεις τα μέγιστα οφέλη της θερμότητας χωρίς να υπερθερμάνεις το τριχωτό της κεφαλής σου, διατηρώντας την απόλυτη ισορροπία ανάμεσα στο μαύρισμα και την περιποίηση.

@sidneylayne My hair gets really dry when I’m swimming a lot so this is super helpful ‍♀️☀️ #hairmask #beachhack #tanninghack #hairmaskhack ♬ Goin 4 a swimm – JAMARMAR


Μόλις τελειώσεις τις βουτιές και την ηλιοθεραπεία σου, το μόνο που απομένει είναι ένα καλό ξέβγαλμα με χλιαρό νερό και ένα απαλό λούσιμο για να φύγουν τα υπολείμματα. Θα εκπληγείς όταν διαπιστώσεις ότι, αντί για άγρια και αφυδατωμένα μαλλιά, η κόμη σου θα είναι απίστευτα απαλή, λαμπερή και έτοιμη για τις βραδινές σου βόλτες, κάνοντας αυτό το hack τη νέα σου αγαπημένη καλοκαιρινή εμμονή.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty beauty hacks Καλοκαίρι 2026
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Από τη Madonna μέχρι τη Marseaux: H summer playlist για rooftop nights και sunset drives

Από τη Madonna μέχρι τη Marseaux: H summer playlist για rooftop nights και sunset drives

15.08.2026
Επόμενο
«Νonna-maxxing»: Πώς οι Ιταλίδες γιαγιάδες κατάφεραν να γίνουν οι fashion influencers της Gen Z

«Νonna-maxxing»: Πώς οι Ιταλίδες γιαγιάδες κατάφεραν να γίνουν οι fashion influencers της Gen Z

15.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η τυροκαυτερή που θα απογειώσει το καλοκαιρινό τραπέζι σου – Πώς να τη φτιάξεις εύκολα
Food

Η τυροκαυτερή που θα απογειώσει το καλοκαιρινό τραπέζι σου – Πώς να τη φτιάξεις εύκολα

15.08.2026
«Νonna-maxxing»: Πώς οι Ιταλίδες γιαγιάδες κατάφεραν να γίνουν οι fashion influencers της Gen Z
Fashion

«Νonna-maxxing»: Πώς οι Ιταλίδες γιαγιάδες κατάφεραν να γίνουν οι fashion influencers της Gen Z

15.08.2026
POV: Μόλις βρήκες το πιο εύκολο «μαμαδίστικο» γλυκό ψυγείου με 3 υλικά
Food

POV: Μόλις βρήκες το πιο εύκολο «μαμαδίστικο» γλυκό ψυγείου με 3 υλικά

15.08.2026
6 διακοσμητικές πινελιές που θα κάνουν το καλοκαιρινό τραπέζι σου αξέχαστο στην παρέα
Life

6 διακοσμητικές πινελιές που θα κάνουν το καλοκαιρινό τραπέζι σου αξέχαστο στην παρέα

14.08.2026
Σταμάτα το scroll! Αυτό το παγωτό cheesecake με 3 υλικά αξίζει να το δοκιμάσεις
Food

Σταμάτα το scroll! Αυτό το παγωτό cheesecake με 3 υλικά αξίζει να το δοκιμάσεις

14.08.2026
Πες «αντίο» στην κυτταρίτιδα με αυτές τις 3 τροφές – Είναι ήδη στην κουζίνα σου
Food

Πες «αντίο» στην κυτταρίτιδα με αυτές τις 3 τροφές – Είναι ήδη στην κουζίνα σου

14.08.2026
Ζευγαροδιακοπές: Αυτό είναι το μόνο summer bucket list που χρειάζεσαι για τη σχέση σου
Life

Ζευγαροδιακοπές: Αυτό είναι το μόνο summer bucket list που χρειάζεσαι για τη σχέση σου

14.08.2026
Ξέχνα τη χωριάτικη! Οι 3 σαλάτες με ντομάτα που θα γίνουν η νέα σου καλοκαιρινή εμμονή
Life

Ξέχνα τη χωριάτικη! Οι 3 σαλάτες με ντομάτα που θα γίνουν η νέα σου καλοκαιρινή εμμονή

14.08.2026
6 είδη φωτογραφίας των διακοπών που συγκεντρώνουν πάντα περισσότερα likes
Life

6 είδη φωτογραφίας των διακοπών που συγκεντρώνουν πάντα περισσότερα likes

14.08.2026
Τι να κάνεις τον Δεκαπενταύγουστο αν έμεινες στην πόλη

Τι να κάνεις τον Δεκαπενταύγουστο αν έμεινες στην πόλη

6 είδη φωτογραφίας των διακοπών που συγκεντρώνουν πάντα περισσότερα likes

6 είδη φωτογραφίας των διακοπών που συγκεντρώνουν πάντα περισσότερα likes

POV: Μόλις βρήκες το πιο εύκολο «μαμαδίστικο» γλυκό ψυγείου με 3 υλικά

POV: Μόλις βρήκες το πιο εύκολο «μαμαδίστικο» γλυκό ψυγείου με 3 υλικά

Δεκαπενταύγουστος με slow living διάθεση: Οι μικρές στιγμές που κάνουν το καλοκαίρι αξέχαστο

Δεκαπενταύγουστος με slow living διάθεση: Οι μικρές στιγμές που κάνουν το καλοκαίρι αξέχαστο

6 διακοσμητικές πινελιές που θα κάνουν το καλοκαιρινό τραπέζι σου αξέχαστο στην παρέα

6 διακοσμητικές πινελιές που θα κάνουν το καλοκαιρινό τραπέζι σου αξέχαστο στην παρέα

Πες «αντίο» στην κυτταρίτιδα με αυτές τις 3 τροφές – Είναι ήδη στην κουζίνα σου

Πες «αντίο» στην κυτταρίτιδα με αυτές τις 3 τροφές – Είναι ήδη στην κουζίνα σου

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ο Σαμαράς

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ο Σαμαράς

Δυναμική Γαλλική παρέμβαση στον Αγωγό Ηλεκτρικής Διασυνδέσεως Ευρώπης – Ασίας (GSI)

Δυναμική Γαλλική παρέμβαση στον Αγωγό Ηλεκτρικής Διασυνδέσεως Ευρώπης – Ασίας (GSI)

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο αυτοκινήτου – Υπενθύμιση

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο αυτοκινήτου – Υπενθύμιση