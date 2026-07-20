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Beauty 20.07.2026

Mocha brunette: Το hair trend με τις περισσότερες αναζητήσεις που πρέπει να δοκιμάσεις

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Η απόχρωση-πρωταγωνιστής που επιλέγουν οι A-listers για να δώσεις στα μαλλιά σου την πολυτελή, glossy όψη που χρειάζονται αυτό το καλοκαίρι
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το mocha brunette είναι το νέο hair trend με αυξημένες αναζητήσεις, αψηφώντας τις καλοκαιρινές συμβάσεις.
  • Πρόκειται για ένα βαθύ καστανό με ζεστούς, σοκολατένιους υποτόνους και ultra-glossy όψη.
  • Για τη διατήρηση του χρώματος απαιτούνται συχνές θεραπείες glossing και τακτικό toning.
  • Το μακιγιάζ μπορεί να προσαρμοστεί με περισσότερο bronzer και πλούσιες αποχρώσεις στα χείλη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι «θέλει» αποκλειστικά ξανθές ανταύγειες και ανοιχτά χρώματα; Ενώ η παράδοση προστάζει να φωτίζεις τα μαλλιά σου μόλις ανεβαίνει η θερμοκρασία, τα φετινά trends ανατρέπουν τα δεδομένα. Οι αναζητήσεις για το «mocha hair color» εκτοξεύτηκαν κατά 82% τον τελευταίο μήνα, αποδεικνύοντας ότι φέτος αψηφάς τις συμβάσεις και στρέφεσαι σε πλούσιους, βαθιούς τόνους που δείχνουν διαχρονικοί και εντυπωσιακοί, ανεξαρτήτως εποχής.

https://www.instagram.com/priscillavalles/
https://www.instagram.com/priscillavalles/

Μετά από μια χρονιά γεμάτη πειραματισμούς, από το πολυτελές «expensive brunette» και το ουδέτερο «teddy bear brunette» μέχρι το ultra-glossy μαύρο των Kendall Jenner και Charli XCX, ήρθε η ώρα για την απόλυτη κυριαρχία του mocha brunette. Πρόκειται για την απόχρωση που επιλέγουν αυτή τη στιγμή stars όπως η Hailey Bieber, η Kaia Gerber και η Amal Clooney, υιοθετώντας ένα χρώμα φρέσκο, λαμπερό και πλούσιο, που προσφέρει την ιδανική ανανέωση για να περάσεις από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο με το πιο chic στυλ.

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Τι κάνει το mocha brunette να ξεχωρίζει

Αν προσπαθούσαμε να ορίσουμε αυτή την απόχρωση, θα λέγαμε πως πρόκειται για ένα βαθύ καστανό με ζεστούς, σοκολατένιους υποτόνους που αντανακλούν το φως με μοναδικό τρόπο. Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι η ultra-glossy όψη που χαρίζει στα μαλλιά σου, ενώ το κλειδί για το τέλειο αποτέλεσμα είναι το άψογο blending. Αν επιλέξεις να προσθέσεις πιο ανοιχτόχρωμες πινελιές για διάσταση γύρω από το πρόσωπό σου, αυτές πρέπει να «σβήνουν» απόλυτα μέσα στη βάση, χωρίς να θυμίζουν τις κλασικές, διακριτές ανταύγειες.

kaia_gerber_brunnet_mocha
https://www.instagram.com/bykileyfitz/

Η σωστή φροντίδα για αξεπέραστη λάμψη

Η Shvonne Perkins, lead educator της Madison Reed, επιβεβαιώνει ότι βλέπουμε το καστανό να επιστρέφει με ένα super-high-shine φινίρισμα που κλέβει την παράσταση. Ωστόσο, το βαθύ mocha απαιτεί συνέπεια στη φροντίδα του για να μην χάσει την έντασή του. Για να διατηρηθεί αυτό το πλούσιο χρώμα ζωντανό και λαμπερό, οι συχνές θεραπείες glossing και το τακτικό toning είναι απαραίτητα βήματα για να διατηρήσεις το look σου στην εντέλεια.

amal_clooney_brunette_hair
https://www.instagram.com/dimitrishair/

Πώς να προσαρμόσεις το μακιγιάζ σου

Η αλλαγή σε ένα πιο βαθύ χρώμα μαλλιών ενδέχεται να απαιτεί μια μικρή αναπροσαρμογή στο νεσεσέρ σου, ώστε να αναδειχθεί σωστά το νέο σου στυλ. Για να υποστηρίξεις την ένταση της σοκολατένιας απόχρωσης, πρόσθεσε λίγο παραπάνω bronzer στο look σου, ενώ για τα χείλη προτίμησε πλούσιες αποχρώσεις του χαλκού, της τερακότας, των μούρων ή γήινα καφέ. Πρόκειται για μια τέλεια αφορμή για να ανανεώσεις το μακιγιάζ σου και να αναδείξεις τα χαρακτηριστικά του προσώπου σου με τον πιο κολακευτικό τρόπο.

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beauty beauty trends Καλοκαίρι 2026
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