Ciao, boring nails: Τα 7 ιταλικά nail trends που πρέπει να δοκιμάσεις οπωσδήποτε

Τα 7 σχέδια μανικιούρ που μεταφέρουν την ιταλική «Dolce Vita» απευθείας στα άκρα σου, αυτό το καλοκαίρι

Με μια ματιά Τα ιταλικά nail trends φέτος εμπνέονται από τη γαστρονομία, το τοπίο και την κουλτούρα της Ιταλίας.

Σχέδια με ντοματίνια, κρυστάλλινα νερά και σικελική κεραμική φέρνουν την ιταλική αισθητική στα νύχια.

Το χρώμα του Aperol και τα μανταρίνια προσφέρουν φρέσκες, καλοκαιρινές και φωτεινές πινελιές.

Το Πορτοφίνο και το απόλυτο ιταλικό στυλ συνδυάζουν πολυτέλεια, έντονα χρώματα και λεπτομερή σχέδια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ποιος δεν θα ήθελε να περάσει το φετινό καλοκαίρι στην Ιταλία; Είτε ονειρεύεσαι βόλτες στα σοκάκια της Ρώμης και οινοποσία στην Τοσκάνη, είτε χαλαρές στιγμές στις αμμώδεις παραλίες του Κάπρι, η ιταλική αισθητική αποτελεί την απόλυτη έμπνευση. Αν το αεροπορικό εισιτήριο δεν είναι στα άμεσα σχέδιά σου, μπορείς να απολαύσεις τη μαγεία του ιταλικού καλοκαιριού στα άκρα σου, με nail arts που μοιάζουν με μικρά έργα τέχνης.

Η φετινή σεζόν επιτάσσει μανικιούρ που αποπνέουν «dolce vita», με χρώματα και σχέδια που μοιάζουν βγαλμένα από καρτ-ποστάλ. Συγκεντρώσαμε τα πιο εντυπωσιακά nail trends που αντλούν έμπνευση από τη γαστρονομία, το μεσογειακό τοπίο και την κουλτούρα της γειτονικής χώρας, προσφέροντας μια δόση ιταλικής λάμψης στο καθημερινό σου στυλ.

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Ντοματίνια από το κλήμα

Τίποτα δεν θυμίζει περισσότερο ιταλικό καλοκαίρι από τις φρέσκες, ζουμερές ντομάτες που μόλις κόπηκαν από το αμπέλι. Αυτό το σχέδιο είναι ό,τι πιο chic μπορείς να επιλέξεις φέτος, δίνοντας μια φρέσκια, παιχνιδιάρικη και ιδιαίτερα κομψή νότα στο μανικιούρ σου, η οποία σίγουρα θα μαγνητίσει τα βλέμματα.

Κρυστάλλινα νερά

Όταν βρίσκεσαι στο φέρι με κατεύθυνση το Κάπρι, το νερό δείχνει απίστευτα μπλε και διαυγές. Με αυτό το μανικιούρ, φέρνεις τα κρυστάλλινα νερά της Μεσογείου στα ακροδάχτυλά σου, χρησιμοποιώντας βαθιές και καθαρές αποχρώσεις του μπλε για μια δροσερή αίσθηση που θυμίζει καλοκαιρινές βουτιές.

Η αύρα της Σικελίας

Όταν η ζωή σου δίνει λεμόνια, πρόσθεσε σχέδια εμπνευσμένα από την παραδοσιακή κεραμική τέχνη της Σικελίας για να δημιουργήσεις το τέλειο μανικιούρ. Παρά την οξύτητα των φρούτων, αυτό το σχέδιο είναι εξαιρετικά γλυκό και σικ, θυμίζοντας μια ηλιόλουστη βόλτα στα γραφικά σοκάκια του ιταλικού νότου.

Το χρώμα του Aperol

Αν μπορούσες να μετατρέψεις ένα δροσερό Aperol Spritz σε μανικιούρ, το αποτέλεσμα θα ήταν αυτό. Το χρώμα είναι ιδανικό και το ομπρέ εφέ θυμίζει τη στιγμή που ο πάγος αρχίζει να λιώνει στο ποτήρι σου, προσφέροντας την απόλυτη καλοκαιρινή διάθεση για τα απογευματινά σου aperitivo.

Μανταρινένιο όνειρο

Τα φρουτώδη μοτίβα και το γαλλικό μανικιούρ με μια μοντέρνα ανατροπή είναι δύο τάσεις που φωνάζουν καλοκαίρι. Το μανικιούρ με σχέδια από μανταρίνια προσθέτει μια φρέσκια, γλυκιά και φωτεινή πινελιά στην εμφάνισή σου, αποπνέοντας ενέργεια και ζωντάνια σε κάθε σου κίνηση.

Η πολυτέλεια του Πορτοφίνο

Αν αυτό το πληθωρικό σετ σου θυμίζει τα prints του οίκου Dolce & Gabbana, δεν είναι τυχαίο. Το σχέδιο αποδίδει φόρο τιμής στο Πορτοφίνο, καταγράφοντας τέλεια τη μαγεία της ακτογραμμής, των λουλουδιών και της ιταλικής πολυτέλειας, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που μοιάζει με πίνακα ζωγραφικής.

Το απόλυτο ιταλικό στυλ

Πρόκειται για το «απόλυτο» μανικιούρ για το ιταλικό καλοκαίρι, το οποίο συνδυάζει όλα τα στοιχεία που αγαπάμε σε μια εμφάνιση. Με έντονα χρώματα, λεπτομερή σχέδια και μια αύρα ιταλικής κουλτούρας, αυτό το σετ είναι τόσο ολοκληρωμένο που δεν θα χρειαστείς καν αεροπορικό εισιτήριο για να νιώσεις ότι είσαι εκεί.