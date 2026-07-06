Η KIKO MILANO γιόρτασε το λανσάρισμα της νέας σειράς Love Fusion με ένα μοναδικό 90’s inspired event

Η KIKO MILANO, το Νο1 Make Up Brand της Ελλάδας, την Πέμπτη 28 Μαΐου γιόρτασε το λανσάρισμα της νέας σειράς Love Fusion μέσα από ένα εντυπωσιακό takeover του σινεμά Αθήναιον Experience.

Για μία ημέρα, ο εμβληματικός χώρος μεταμορφώθηκε πλήρως, ακολουθώντας την αισθητική και τη χρωματική παλέτα του Love Fusion, δημιουργώντας ένα σκηνικό που παρέπεμπε στη νοσταλγική ατμόσφαιρα των αγαπημένων 90’s romantic comedies. Κάθε σημείο του venue σχεδιάστηκε ώστε να αποτυπώνει το concept της καμπάνιας, προσκαλώντας τους επισκέπτες να ζήσουν τη δική τους κινηματογραφική εμπειρία.

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Το event χωρίστηκε σε δύο ενότητες. Στην πρώτη, το Education Team της KIKO MILANO πραγματοποίησε ένα αποκλειστικό masterclass για επιλεγμένους Make Up Artists, παρουσιάζοντας τρεις διαφορετικές τεχνικές εφαρμογής των νέων προιόντων μέσα από τη δημιουργία τριών ξεχωριστών beauty looks, που αναδεικνύουν τη φυσική λάμψη της επιδερμίδας και την ευελιξία των προϊόντων.

Στην δεύτερη παρευρέθηκε μία πληθώρα από celebrities, influencers και δημοσιογράφους που είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη νέα σειρά και να ανακαλύψουν τα προϊόντα της. Μερικοί από αυτούς ήταν οι: Φωτεινή Πετρόγιαννη, Νάνσυ Παραδεισανού, Ελίνα Καλιτζάκη, Σουζάνα Κεγγίτση, Κωσταντίνα Σουλτάτη, Άρια Σκόκος, Γιώτα Δρέβελη και πολλοί άλλοι. Το event ολοκληρώθηκε με την προβολή της εμβληματικής ταινίας Notting Hill, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη 90’s rom-com αισθητική που χαρακτήρισε το event.

Πρωταγωνιστές της βραδιάς ήταν το νέο Love Fusion Foundation και το νέο Love Fusion Concealer, η νέα γενιά complexion προϊόντων της KIKO MILANO που φέρνει πιο κοντά από ποτέ το skincare και το make up. Το Love Fusion Foundation, με σύνθεση που αποτελείται κατά 86% από συστατικά skincare και κατά 96% από συστατικά φυσικής προέλευσης, προσφέρει ενυδάτωση έως και 24 ώρες, συμβάλλει στην προστασία του επιδερμικού φραγμού για 24 ώρες και εξασφαλίζει διάρκεια έως 16 ώρες, μέσα από μια ανάλαφρη, breathable υφή που αγκαλιάζει την επιδερμίδα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι καλεσμένοι μπορούσαν να φωτογραφηθούν στα branded photo corners, να δοκιμάσουν τα προϊόντα της σειράς στα ειδικά διαμορφωμένα make-up stations με τη βοήθεια των Make Up Experts της KIKO MILANO, καθώς και να παραλάβουν ένα exclusive goodie bag που περιλάμβανε το Love Fusion Foundation, το Love Fusion Concealer και το Glow Fusion Highlighter.

Με το λανσάρισμα της σειράς Love Fusion, η KIKO MILANO συνεχίζει να επενδύει σε καινοτόμα προϊόντα που συνδυάζουν skincare οφέλη, υψηλή απόδοση και φυσικό αποτέλεσμα, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις ομορφιάς που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σήμερα.