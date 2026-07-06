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Celeb World 06.07.2026

«Για πάντα νέος» ο Γιάννης Στάνκογλου – Η throwback φωτογραφία που έγινε viral

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Με ένα δυνατό throwback στιγμιότυπο, ο γνωστός ηθοποιός γύρισε τον χρόνο πίσω και μοιράστηκε μια εικόνα που πυροδότησε σχόλια
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Γιάννης Στάνκογλου δημοσίευσε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από το παρελθόν του στο Instagram.
  • Η φωτογραφία δείχνει τον ηθοποιό σε νεαρή ηλικία, χωρίς μπλούζα, με μακριά μαλλιά.
  • Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από τη φράση «Κάποτε μες τον χρόνο» και το hashtag «για πάντα νέος».
  • Η δημοσίευση προκάλεσε νοσταλγία στους διαδικτυακούς του φίλους και αναδεικνύει την καλλιτεχνική του πορεία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια νοσταλγική ανάρτηση έκανε ο Γιάννης Στάνκογλου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, φέρνοντας στο φως μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από το παρελθόν του που δεν πέρασε απαρατήρητη από τους διαδικτυακούς του φίλους. Ο γνωστός ηθοποιός, που συχνά επιλέγει να μοιράζεται στιγμές με πιο καλλιτεχνική και εσωτερική ματιά, αυτή τη φορά στράφηκε στο παρελθόν, προκαλώντας έντονη νοσταλγία στο κοινό του.

Ο Γιάννης Στάνκογλου σε Instagram reel με θέμα την ελευθερία και μουσική της Nina Simone.
https://www.instagram.com/yiannisstankoglou/

Η εικόνα τον δείχνει σε παλαιότερη φωτογράφιση, χωρίς μπλούζα, με τζιν παντελόνι και μακριά μαλλιά, αποτυπώνοντας μια πιο νεανική και αυθόρμητη περίοδο της ζωής του. Η αισθητική του ασπρόμαυρου προσθέτει ακόμη περισσότερη ένταση στη φωτογραφία, δίνοντας της σχεδόν κινηματογραφικό χαρακτήρα. Ο Γιάννης Στάνκογλου συνόδευσε την ανάρτησή του με τη φράση «Κάποτε μες τον χρόνο», αφήνοντας τη φωτογραφία να μιλήσει σχεδόν από μόνη της.

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Πάνω στην ίδια την εικόνα πρόσθεσε τη φράση «Κάποτε μες τον χρόνο…», ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη νοσταλγική διάθεση της δημοσίευσης και δίνοντας έναν σχεδόν παραμυθένιο τόνο στο throwback στιγμιότυπο. Αυτό που τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή των followers του ήταν τα hashtags που συνόδευσαν την ανάρτηση, με το «για πάντα νέος» να ξεχωρίζει και να συνοψίζει τη διάθεση της δημοσίευσης.

Ο ηθοποιός φαίνεται να αντιμετωπίζει τον χρόνο με μια πιο φιλοσοφική ματιά, επιλέγοντας να κρατά ζωντανές τις στιγμές που τον διαμόρφωσαν και να τις μοιράζεται με το κοινό του χωρίς υπερβολές. Η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν αποτελεί απλώς ένα προσωπικό throwback, αλλά και μια υπενθύμιση της καλλιτεχνικής πορείας του Γιάννη Στάνκογλου μέσα στον χρόνο.

Ταξίδι εξωτερικό
https://www.instagram.com/yiannisstankoglou/

Η απλότητα της εικόνας, σε συνδυασμό με τη δυναμική του βλέμματος και τη στιλιστική επιλογή της εποχής, δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που παραμένει διαχρονικό.

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Throwback ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΝΚΟΓΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
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