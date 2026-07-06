«Όχι σε ‘μένα αυτά»: Η απάντηση του Στέλιου Ρόκκου στον Άδωνι Γεωργιάδη που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Με μια ματιά Ο Στέλιος Ρόκκος απάντησε στον Άδωνι Γεωργιάδη για πλάνο χωρίς κράνος σε βίντεο κλιπ.

Ο τραγουδιστής τόνισε ότι το πλάνο γυρίστηκε σε ελεγχόμενο περιβάλλον για τις ανάγκες του βίντεο.

Ο Ρόκκος δήλωσε ότι στηρίζει τη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού και έχει διανύσει χιλιάδες χιλιόμετρα με μηχανή.

Ο Γεωργιάδης έκρινε την εικόνα απαράδεκτη, τονίζοντας την αρνητική επίδραση στους νέους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Απάντηση στις επικρίσεις που δέχθηκε από τον Άδωνι Γεωργιάδη έδωσε ο Στέλιος Ρόκκος, μετά τη συζήτηση που προκλήθηκε γύρω από σκηνή του νέου του video clip, όπου εμφανίζεται να οδηγεί μηχανή χωρίς κράνος. Ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη εικόνα «απαράδεκτη», επισημαίνοντας πως τέτοιου είδους πλάνα μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά, ιδιαίτερα τους νεότερους οδηγούς. Λίγες ώρες αργότερα, ο γνωστός τραγουδιστής απάντησε μέσα από Instagram Story, δίνοντας τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο ίδιος στηρίζει διαχρονικά τη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού στη μηχανή.

Ο Στέλιος Ρόκκος εξήγησε πως το συγκεκριμένο πλάνο γυρίστηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες του μουσικού βίντεο του τραγουδιού «Πιο πολύ», σε απόλυτα ελεγχόμενο περιβάλλον στη Λήμνο και για πολύ μικρή απόσταση. Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις δηλώσεις του υπουργού, σημειώνοντας ότι όποιος γνωρίζει τη στάση ζωής του απέναντι στη μοτοσικλέτα, ξέρει πως η ασφάλεια αποτελεί για εκείνον αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Όπως ανέφερε, αισθάνθηκε ότι αδικήθηκε από τα σχόλια που έγιναν εις βάρος του.

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Ο τραγουδιστής είπε χαρακτηριστικά: «Μου έδειξαν τον υπουργό που χαρακτήρισε απαράδεκτη την εικόνα μου μαζί με τη γυναίκα μου γιατί σε αυτό το μουσικό βίντεο που ήταν απόλυτα ελεγχόμενο εδώ στη Λήμνο, κάναμε 100 μέτρα απόσταση, γυρίσαμε το τραγούδι “Πιο πολύ”. Σε εμένα αυτά να ξέρετε, κύριε υπουργέ, δεν περνάνε. Επειδή δεν έχετε ασχοληθεί μαζί μου, είναι σίγουρο αυτό γιατί δεν θα τα λέγατε αυτά τα πράγματα».

Στη συνέχεια, ο Στέλιος Ρόκκος αναφέρθηκε στη μακροχρόνια σχέση του με τη μοτοσικλέτα, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχει διανύσει περίπου 145.000 χιλιόμετρα ταξιδεύοντας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υπενθύμισε, μάλιστα, πως μόλις πριν από μία εβδομάδα είχε μιλήσει δημόσια για τη σημασία του σωστού εξοπλισμού, τονίζοντας ότι η ασφάλεια προηγείται πάντα της εμφάνισης ή της επίδειξης.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχω κάνει 145.000 χιλιόμετρα περίπου, έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη και αν είχατε ασχοληθεί λίγο παραπάνω, πριν μια εβδομάδα είχα δώσει μια συνέντευξη που έλεγα ότι πρώτα πρέπει να αγοράζουμε τον εξοπλισμό και μετά μηχανή. Προέχει η ασφάλειά μας και μετά να πουλάμε μούρη, χωρίς κράνος. Εγώ δεν το κάνω αυτό γι’ αυτό, όχι σε μένα αυτά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μπερδεύεστε, με μπερδεύετε για κάποιον άλλον. Είπατε ότι με συμπαθείτε πολύ σαν καλλιτέχνη, μακάρι να μπορούσα να πω κι εγώ το ίδιο».

Η συζήτηση είχε ξεκινήσει νωρίτερα, όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης δημοσίευσε ανάρτηση στα social media, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην εικόνα του καλλιτέχνη να οδηγεί χωρίς κράνος, ακόμη κι αν επρόκειτο για μουσικό βίντεο. Ο υπουργός υποστήριξε ότι τέτοιες εικόνες μπορούν να ενισχύσουν τη λανθασμένη αντίληψη πως η οδήγηση χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό αποτελεί στοιχείο στιλ ή «μαγκιάς», ειδικά για τους νεότερους.

Στην ανάρτησή του έγραψε: «Σέβομαι τον κ. Στέλιο Ρόκκο ως καλλιτέχνη και γενικά την καλλιτεχνική ελευθερία, αλλά η εικόνα σε ένα video clip του να οδηγεί κάποιος μία μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη. Μήν ξεχνάμε ότι υπάρχει και ειδικά στους νέους ένας έντονος μιμητισμός και όσοι νομίζουν ότι είναι μαγκιά ή κάποιου είδους στυλ το να μην βάζουν κράνος, ας πάνε μία βόλτα από το ΚΑΤ να δούνε τί συμβαίνει ακριβώς… Πρέπει να σταματήσουμε να αναπαράγουμε τέτοιες εικόνες και να ενωθούμε σε μια εκστρατεία για να βάζουν οι άνθρωποι κράνος και όχι το αντίθετο. Χάνουμε κάθε μέρα ζωές από αυτήν την κακιά μας συνήθεια. Καλώ τον κ. Ρόκκο με σεβασμό να βοηθήσει και αυτός σε αυτή την κατεύθυνση και όχι στην αντίθετή της».

Σέβομαι τον κ. Στέλιο Ρόκκο ως καλλιτέχνη και γενικά την καλλιτεχνική ελευθερία, αλλά η εικόνα σε ένα video clip του να οδηγεί κάποιος μία μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη. Μήν ξεχνάμε ότι υπάρχει και ειδικά στους νέους ένας έντονος μιμητισμός και όσοι νομίζουν ότι είναι… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 5, 2026

Η δημόσια ανταλλαγή δηλώσεων έφερε ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από την οδική ασφάλεια και τη δύναμη της εικόνας στα μέσα ενημέρωσης και στα μουσικά video clips. Από τη μία πλευρά, ο Στέλιος Ρόκκος υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο γύρισμα πραγματοποιήθηκε υπό πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες και δεν αντικατοπτρίζει τη στάση ζωής του. Από την άλλη, ο Άδωνις Γεωργιάδης επέμεινε πως τα δημόσια πρόσωπα οφείλουν να δίνουν το σωστό παράδειγμα, ιδιαίτερα όταν απευθύνονται σε νεανικό κοινό.