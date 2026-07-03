Ζέτα Μακρυπούλια: Η προσωπική ανάρτηση για τη συμμετοχή της στην παράσταση «Ειρήνη»

Η Ζέτα Μακρυπούλια εντάσσεται στη νέα μεγάλη παραγωγή «Ειρήνη» του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου, αφήνοντας πίσω τα καλοκαιρινά της σχέδια

Με μια ματιά Η Ζέτα Μακρυπούλια θα συμμετάσχει στην παράσταση «Ειρήνη» του Αριστοφάνη.

Η παράσταση σκηνοθετείται από τον Νίκο Καραθάνο και η μουσική είναι του Φοίβου Δεληβοριά.

Η Μακρυπούλια ακύρωσε τα καλοκαιρινά της σχέδια για τη συμμετοχή στην παραγωγή.

Η πρεμιέρα της παράστασης θα γίνει στην Επίδαυρο στις 24 και 25 Ιουλίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Την απόφασή της να αφήσει στην άκρη τα αρχικά της σχέδια για τις καλοκαιρινές διακοπές, προκειμένου να ενταχθεί στο δυναμικό της νέας μεγάλης παραγωγής του Εθνικού Θεάτρου, ανακοίνωσε η Ζέτα Μακρυπούλια. Η δημοφιλής ηθοποιός, μετά την επιτυχημένη της παρουσία στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με την παράσταση «Τζένη Τζένη», δηλώνει έτοιμη για μια νέα πρόκληση: τη συμμετοχή της στην «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου.

Η νέα σκηνική ανάγνωση του έργου του Αριστοφάνη αποτελεί μια από τις πιο πολυσυζητημένες παραγωγές της σεζόν. Ο Νίκος Καραθάνος επιχειρεί να μεταφέρει το κωμικό πνεύμα του αρχαίου ποιητή στο σήμερα, έχοντας στο πλευρό του τον Φοίβο Δεληβοριά, ο οποίος υπογράφει τη μουσική και τα τραγούδια της παράστασης.

Sibling goals! Η Antigoni και η αδελφή της, Sophia μάς χάρισαν τις πιο όμορφες wedding στιγμές

Η «Ειρήνη», ως έργο, κατέχει κομβική σημασία στο συνολικό αριστοφανικό έργο. Είναι μια κωμωδία βαθιά συμφιλιωτική και αισιόδοξη, που λειτουργεί ως ένα «πανηγύρι» απέναντι στη φρίκη του πολέμου. Παρά την ιστορική της απόσταση, η παράσταση παραμένει εξαιρετικά επίκαιρη, σχολιάζοντας τους μηχανισμούς που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των λίγων εις βάρος των πολλών, σε έναν κόσμο που η βία και ο κυνισμός παραμένουν κυρίαρχα στοιχεία της ειδησεογραφίας.

Το μήνυμα της Ζέτας Μακρυπούλια

Η ηθοποιός, μέσω των προσωπικών της λογαριασμών στα social media, μοιράστηκε με το κοινό της τον ενθουσιασμό αλλά και την «ανατροπή» που επέφερε η πρόταση του σκηνοθέτη στα προσωπικά της πλάνα.

«Συνήθως όταν κάνεις σχέδια έρχεται η ζωή ή ο Καραθάνος και στα ανατρέπει. Αυτό το καλοκαίρι πίστευα ότι θα με βρει σε μια ερημική παραλία με τα απολύτως απαραίτητα. Άντε και στη μακρινή Βολιβία, όπου οργανώναμε ένα ταξίδι οι φίλοι μου κι εγώ. Και τότε εμφανίστηκε ο Νίκος Καραθάνος και μου πρότεινε να ακολουθήσω εκείνον, την υπέροχη ομάδα του και τον Φοίβο Δεληβοριά σε μια επίσκεψη στην «Ειρήνη» του Αριστοφάνη που θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα. Παρόλη την αγάπη που έχω για το καλοκαίρι και τη θάλασσα, πώς θα μπορούσα να αρνηθώ, όταν εκείνος με τιμά με τέτοιο τρόπο, για ακόμη μια φορά. Ετσι λοιπόν αυτό το καλοκαίρι θα με βρει με αυτούς τους ταλαντούχους ανθρώπους, έτοιμη να ζήσω αυτήν την εμπειρία και όσα αυτή θα φέρει. Πρώτη στάση: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 24 και 25 Ιουλίου. Σας περιμένω!»

Η πρεμιέρα της παράστασης είναι προγραμματισμένη για τις 24 και 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περιοδείας που αναμένεται να απασχολήσει το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ του καλοκαιριού.