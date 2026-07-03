Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb News 03.07.2026

Ζέτα Μακρυπούλια: Η προσωπική ανάρτηση για τη συμμετοχή της στην παράσταση «Ειρήνη»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Ζέτα Μακρυπούλια εντάσσεται στη νέα μεγάλη παραγωγή «Ειρήνη» του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου, αφήνοντας πίσω τα καλοκαιρινά της σχέδια
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Ζέτα Μακρυπούλια θα συμμετάσχει στην παράσταση «Ειρήνη» του Αριστοφάνη.
  • Η παράσταση σκηνοθετείται από τον Νίκο Καραθάνο και η μουσική είναι του Φοίβου Δεληβοριά.
  • Η Μακρυπούλια ακύρωσε τα καλοκαιρινά της σχέδια για τη συμμετοχή στην παραγωγή.
  • Η πρεμιέρα της παράστασης θα γίνει στην Επίδαυρο στις 24 και 25 Ιουλίου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Την απόφασή της να αφήσει στην άκρη τα αρχικά της σχέδια για τις καλοκαιρινές διακοπές, προκειμένου να ενταχθεί στο δυναμικό της νέας μεγάλης παραγωγής του Εθνικού Θεάτρου, ανακοίνωσε η Ζέτα Μακρυπούλια. Η δημοφιλής ηθοποιός, μετά την επιτυχημένη της παρουσία στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με την παράσταση «Τζένη Τζένη», δηλώνει έτοιμη για μια νέα πρόκληση: τη συμμετοχή της στην «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου.

https://www.instagram.com/zeta_makripoulia_official/
https://www.instagram.com/zeta_makripoulia_official/

Η νέα σκηνική ανάγνωση του έργου του Αριστοφάνη αποτελεί μια από τις πιο πολυσυζητημένες παραγωγές της σεζόν. Ο Νίκος Καραθάνος επιχειρεί να μεταφέρει το κωμικό πνεύμα του αρχαίου ποιητή στο σήμερα, έχοντας στο πλευρό του τον Φοίβο Δεληβοριά, ο οποίος υπογράφει τη μουσική και τα τραγούδια της παράστασης.

Sibling goals! Η Antigoni και η αδελφή της, Sophia μάς χάρισαν τις πιο όμορφες wedding στιγμές

Η «Ειρήνη», ως έργο, κατέχει κομβική σημασία στο συνολικό αριστοφανικό έργο. Είναι μια κωμωδία βαθιά συμφιλιωτική και αισιόδοξη, που λειτουργεί ως ένα «πανηγύρι» απέναντι στη φρίκη του πολέμου. Παρά την ιστορική της απόσταση, η παράσταση παραμένει εξαιρετικά επίκαιρη, σχολιάζοντας τους μηχανισμούς που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των λίγων εις βάρος των πολλών, σε έναν κόσμο που η βία και ο κυνισμός παραμένουν κυρίαρχα στοιχεία της ειδησεογραφίας.

Το μήνυμα της Ζέτας Μακρυπούλια

Η ηθοποιός, μέσω των προσωπικών της λογαριασμών στα social media, μοιράστηκε με το κοινό της τον ενθουσιασμό αλλά και την «ανατροπή» που επέφερε η πρόταση του σκηνοθέτη στα προσωπικά της πλάνα.

zeta_makripoulia_irini
https://www.instagram.com/zeta_makripoulia_official/
https://www.instagram.com/zeta_makripoulia_official/
https://www.instagram.com/zeta_makripoulia_official/

«Συνήθως όταν κάνεις σχέδια έρχεται η ζωή ή ο Καραθάνος και στα ανατρέπει. Αυτό το καλοκαίρι πίστευα ότι θα με βρει σε μια ερημική παραλία με τα απολύτως απαραίτητα. Άντε και στη μακρινή Βολιβία, όπου οργανώναμε ένα ταξίδι οι φίλοι μου κι εγώ. Και τότε εμφανίστηκε ο Νίκος Καραθάνος και μου πρότεινε να ακολουθήσω εκείνον, την υπέροχη ομάδα του και τον Φοίβο Δεληβοριά σε μια επίσκεψη στην «Ειρήνη» του Αριστοφάνη που θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα. Παρόλη την αγάπη που έχω για το καλοκαίρι και τη θάλασσα, πώς θα μπορούσα να αρνηθώ, όταν εκείνος με τιμά με τέτοιο τρόπο, για ακόμη μια φορά. Ετσι λοιπόν αυτό το καλοκαίρι θα με βρει με αυτούς τους ταλαντούχους ανθρώπους, έτοιμη να ζήσω αυτήν την εμπειρία και όσα αυτή θα φέρει. Πρώτη στάση: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 24 και 25 Ιουλίου. Σας περιμένω!»

https://www.instagram.com/zeta_makripoulia_official/
https://www.instagram.com/zeta_makripoulia_official/
zeta_makripoulia_irini (7)
https://www.instagram.com/zeta_makripoulia_official/

Η πρεμιέρα της παράστασης είναι προγραμματισμένη για τις 24 και 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περιοδείας που αναμένεται να απασχολήσει το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ του καλοκαιριού.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΖΕΤΑ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ Φοίβος Δεληβοριάς
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Boho summer vibes: Η Νατάσσα Μποφίλιου και το απόλυτο beach look

Boho summer vibes: Η Νατάσσα Μποφίλιου και το απόλυτο beach look

03.07.2026
Επόμενο
Το pre-wedding move της Taylor Swift και του Travis Kelce που σόκαρε το Hollywood

Το pre-wedding move της Taylor Swift και του Travis Kelce που σόκαρε το Hollywood

03.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Linda Lambenius vs Eurovision – Οι κατηγορίες της εκπροσώπου της Φιλανδίας για το φετινό διαγωνισμό
Celeb News

Linda Lambenius vs Eurovision – Οι κατηγορίες της εκπροσώπου της Φιλανδίας για το φετινό διαγωνισμό

03.07.2026
Το pre-wedding move της Taylor Swift και του Travis Kelce που σόκαρε το Hollywood
Celeb News

Το pre-wedding move της Taylor Swift και του Travis Kelce που σόκαρε το Hollywood

03.07.2026
«Ο πατέρας μου ήταν στο νοσοκομείο» – Ο Akylas μίλησε πρώτη φορά για όσα περνούσε πίσω από τις κάμερες
Celeb News

«Ο πατέρας μου ήταν στο νοσοκομείο» – Ο Akylas μίλησε πρώτη φορά για όσα περνούσε πίσω από τις κάμερες

03.07.2026
Sibling goals! Η Antigoni και η αδελφή της, Sophia μάς χάρισαν τις πιο όμορφες wedding στιγμές
Celeb News

Sibling goals! Η Antigoni και η αδελφή της, Sophia μάς χάρισαν τις πιο όμορφες wedding στιγμές

03.07.2026
Baby fever! Το Instagram «έλιωσε» με τη νέα οικογενειακή ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα
Celeb News

Baby fever! Το Instagram «έλιωσε» με τη νέα οικογενειακή ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα

03.07.2026
Wedding bells για την οικογένεια Αντετοκούνμπο – Γάμος-έκπληξη για τον Θανάση Αντετοκούνμπο
Celeb News

Wedding bells για την οικογένεια Αντετοκούνμπο – Γάμος-έκπληξη για τον Θανάση Αντετοκούνμπο

03.07.2026
Η Taylor Swift και ο Travis Kelce παντρεύτηκαν στα κρυφά; Οι «Swifties» σε πανικό!
Celeb News

Η Taylor Swift και ο Travis Kelce παντρεύτηκαν στα κρυφά; Οι «Swifties» σε πανικό!

03.07.2026
Η Rita Ora κάνει island hopping στην Ελλάδα και μάς βάζει σε vacation mode!
Celeb News

Η Rita Ora κάνει island hopping στην Ελλάδα και μάς βάζει σε vacation mode!

03.07.2026
«Ήμουν σε κώμα για 2 μέρες»: Η Madonna λύγισε μιλώντας για τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της
Celeb News

«Ήμουν σε κώμα για 2 μέρες»: Η Madonna λύγισε μιλώντας για τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της

02.07.2026
Η Marseaux αποκαλύπτει στο Mad.gr το TikTok hack που έχει «σώσει» την beauty ρουτίνα της

Η Marseaux αποκαλύπτει στο Mad.gr το TikTok hack που έχει «σώσει» την beauty ρουτίνα της

Οι 40 βαθμοί δεν τα αγγίζουν! Αυτά τα 4 φυτά πρέπει να βάλεις ASAP στο μπαλκόνι σου

Οι 40 βαθμοί δεν τα αγγίζουν! Αυτά τα 4 φυτά πρέπει να βάλεις ASAP στο μπαλκόνι σου

Πώς να μεγαλώσεις το χώρο σου – 3 οικονομικοί τρόποι να πας το σαλόνι σου σε άλλο level

Πώς να μεγαλώσεις το χώρο σου – 3 οικονομικοί τρόποι να πας το σαλόνι σου σε άλλο level

Οι bartenders της Αθήνας σήκωσαν… το ευρωπαϊκό! Τα 2 καλύτερα bar της Ευρώπης είναι ελληνικά

Οι bartenders της Αθήνας σήκωσαν… το ευρωπαϊκό! Τα 2 καλύτερα bar της Ευρώπης είναι ελληνικά

Τα 7 items που πρέπει να έχεις στη βαλίτσα σου, αν θες να έχεις το πιο fashionable καλοκαίρι

Τα 7 items που πρέπει να έχεις στη βαλίτσα σου, αν θες να έχεις το πιο fashionable καλοκαίρι

Ξέχνα τις ρουτίνες 10 βημάτων: Το «beauty snacking» είναι ό,τι πιο ρεαλιστικό θα δοκιμάσεις φέτος

Ξέχνα τις ρουτίνες 10 βημάτων: Το «beauty snacking» είναι ό,τι πιο ρεαλιστικό θα δοκιμάσεις φέτος

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα