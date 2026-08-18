Δημήτρης Γιαννέτος: Ο Έλληνας hairstylist πίσω από το «French girl updo» της Tallulah Willis

Με μια ματιά Ο Έλληνας hairstylist Δημήτρης Γιαννέτος επιμελήθηκε το χτένισμα της Tallulah Willis στον γάμο της.

Δημιούργησε ένα χαλαρό «French girl updo», εμπνευσμένο από την ανεπιτήδευτη γαλλική κομψότητα.

Το χτένισμα έκανε αντίθεση με το εντυπωσιακό custom Balenciaga Haute Couture νυφικό της.

Το νυφικό, δημιουργία του Pierpaolo Piccioli, χρειάστηκε 712 ώρες για να ολοκληρωθεί. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Tallulah Willis, η 32χρονη κόρη του Bruce Willis και της Demi Moore, έζησε μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής της, παντρευόμενη τον αγαπημένο της, μουσικό Justin Acee, σε μία ιδιαίτερη τελετή στο Sun Valley του Idaho. Για τη μεγάλη ημέρα, η συγγραφέας, καλλιτέχνις και ακτιβίστρια επέλεξε ένα bridal look που συνδύαζε την υψηλή ραπτική με μία νεανική, ανεπιτήδευτη αισθητική, εμπιστευόμενη τα μαλλιά της στον Έλληνα hairstylist των stars, Δημήτρη Γιαννέτο. Το αποτέλεσμα ήταν ακριβώς όσο σύγχρονο και cool ήθελε η ίδια, με ένα χαλαρό «French girl updo» να δημιουργεί την τέλεια αντίθεση με το εντυπωσιακό custom Balenciaga Haute Couture νυφικό της. Και αν το φόρεμα χρειάστηκε εκατοντάδες ώρες δουλειάς για να ολοκληρωθεί, το χτένισμα του Δημήτρη Γιαννέτου έμοιαζε αβίαστο, φυσικό και απόλυτα φρέσκο – μία λεπτομέρεια που τελικά έκανε ολόκληρη την εμφάνιση να δείχνει τόσο σύγχρονη.

Πίσω από το bridal hair look της Tallulah Willis βρισκόταν ο Δημήτρης Γιαννέτος, ο οποίος έχει διαγράψει μία ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία στη διεθνή σκηνή και έχει συνεργαστεί με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Hollywood. Για τη νύφη δημιούργησε ένα «French girl updo», δηλαδή ένα χαλαρό γαλλικό πιάσιμο που απείχε αισθητά από τους αυστηρούς και υπερβολικά στιλιζαρισμένους νυφικούς κότσους.

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Η έμπνευση ήταν η ανεπιτήδευτη γαλλική κομψότητα, αυτή η χαρακτηριστική αισθητική που κάνει ένα look να μοιάζει φυσικό και αβίαστο, ενώ στην πραγματικότητα κάθε λεπτομέρεια είναι προσεκτικά μελετημένη. Ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννέτος μοιράστηκε φωτογραφίες της Tallulah από τη μεγάλη ημέρα και της ευχήθηκε δημόσια, χαρακτηρίζοντάς την «την πιο cool, γλυκιά και γεμάτη αγάπη νύφη». Για το μακιγιάζ της συνεργάστηκε ο Raoul Alejandre, ενώ ο Γιαννέτος επιμελήθηκε τα μαλλιά μαζί με την Opus Beauty και τον Steeve Foussard.

Το χτένισμα είχε έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο μέσα στο συνολικό bridal look. Το νυφικό της Tallulah ήταν τόσο εντυπωσιακό και ιδιαίτερο, ώστε δεν χρειαζόταν ένα βαρύ ή περίτεχνο hair look για να ολοκληρωθεί. Αντίθετα, το «French girl updo» πρόσθεσε μία ανάλαφρη και νεανική νότα, αφήνοντας το Balenciaga να παραμείνει στο επίκεντρο. Η επιλογή αυτή δημιούργησε μία ενδιαφέρουσα ισορροπία ανάμεσα στην couture πολυτέλεια και την ανεπιτήδευτη ομορφιά, κάνοντας τη νύφη να δείχνει κομψή χωρίς να μοιάζει υπερβολικά στημένη.

Και το νυφικό ήταν πράγματι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο από μόνο του. Η Tallulah Willis επέλεξε ένα custom Balenciaga Haute Couture φόρεμα του Pierpaolo Piccioli και έγινε μία από τις πρώτες νύφες που έντυσε ο σχεδιαστής μετά την ανάληψη της δημιουργικής διεύθυνσης του ιστορικού οίκου. Η δημιουργία ήταν στράπλες, από μεταξωτό σατέν και μεταξωτή οργάντζα, με εφαρμοστή γραμμή, εντυπωσιακή ουρά και έναν μεγάλο φιόγκο στην πλάτη. Ο συγκεκριμένος φιόγκος ήταν προσωπική ιδέα του Piccioli, ο οποίος ήθελε η νύφη να θυμίζει συμβολικά ένα πολύτιμο «πακέτο» που μόλις ξετυλίχθηκε.

Για την κατασκευή του νυφικού χρειάστηκαν συνολικά 712 ώρες εργασίας, με τις 405 από αυτές να αφορούν την κατασκευή και τις προσαρμογές του φορέματος. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε και στο πέπλο, ενώ τα πέταλα από οργάντζα διακοσμήθηκαν ένα προς ένα με χάντρες και τοποθετήθηκαν στο χέρι από τους τεχνίτες του ατελιέ Balenciaga. Το αποτέλεσμα ήταν μία πραγματική couture δημιουργία, στην οποία η τεχνική αρτιότητα συναντούσε τον προσωπικό χαρακτήρα της νύφης.

Το νυφικό έκρυβε μάλιστα και μία ιδιαίτερα γλυκιά αναφορά στη Demi Moore. Το ντεκολτέ της δημιουργίας ήταν εμπνευσμένο από ένα Balenciaga φόρεμα που είχε φορέσει η ίδια η ηθοποιός στο Vanity Fair Oscar Party νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Με αυτόν τον τρόπο, η Tallulah είχε μαζί της ένα μικρό, αλλά πολύ προσωπικό στιλιστικό κομμάτι της μητέρας της σε μία από τις σημαντικότερες ημέρες της ζωής της.

Στο τέλος, αυτό που έκανε το bridal look της Tallulah Willis τόσο ξεχωριστό ήταν ακριβώς η αντίθεση. Από τη μία, ένα Balenciaga Haute Couture νυφικό που χρειάστηκε 712 ώρες δουλειάς, χειροποίητες λεπτομέρειες, μεταξωτή οργάντζα, χάντρες και έναν εντυπωσιακό φιόγκο. Από την άλλη, ένα χαλαρό «French girl updo» από τον Δημήτρη Γιαννέτο, με νεανικό και ανεπιτήδευτο χαρακτήρα. Ο Έλληνας hairstylist κατάφερε έτσι να δώσει στη νύφη το hair look που χρειαζόταν, χωρίς να επισκιάσει την couture δημιουργία.

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