«Fat Rat»: Το κατάστημα της Ιωάννας Τούνη στο Παρίσι ανοίγει ξανά – Δες πότε

Το «Fat Rat» της Ιωάννας Τούνη στο Παρίσι ανοίγει ξανά το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, μετά την προσωρινή διακοπή λειτουργίας και το μεγάλο upgrade

Με μια ματιά Το «Fat Rat», κατάστημα της Ιωάννας Τούνη στο Παρίσι, επαναλειτουργεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου.

Το κατάστημα είχε κλείσει προσωρινά για αναβάθμιση και αλλαγές στον χώρο.

Η ομάδα του «Fat Rat» ανακοίνωσε την επαναλειτουργία μέσω Instagram.

Η ανανέωση σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το επιχειρηματικό εγχείρημα της Τούνη στο Παρίσι. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «Fat Rat», το κατάστημα της Ιωάννας Τούνη στο Παρίσι, ετοιμάζεται να υποδεχτεί ξανά το κοινό, μετά την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του. Η γνωστή croissanterie είχε ανακοινώσει πριν από λίγες ημέρες ότι θα παραμείνει κλειστή για ένα σύντομο διάστημα, προκειμένου να προχωρήσει σε ένα μεγάλο upgrade, αφήνοντας να εννοηθεί πως ετοιμάζει αλλαγές στον χώρο της. Τώρα, η ομάδα του καταστήματος αποκάλυψε μέσα από τα social media την ημερομηνία της επαναλειτουργίας του, βάζοντας τέλος στην αναμονή των πελατών της.

Συγκεκριμένα, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του «Fat Rat» στο Instagram, ανακοινώθηκε ότι το κατάστημα θα ανοίξει ξανά τις πόρτες του το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, καλώντας τους επισκέπτες να επιστρέψουν για να απολαύσουν τις γεύσεις του. «Get ready to fill your tummies with delicious croissants & coffee», έγραψε χαρακτηριστικά η ομάδα του καταστήματος, δίνοντας μια πρώτη γεύση από όσα περιμένουν το κοινό με την επιστροφή του.

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Η ανακοίνωση έρχεται μετά το «It’s time to upgrade our game», με το οποίο το «Fat Rat» είχε προαναγγείλει την προσωρινή παύση λειτουργίας του, προκειμένου να προετοιμάσει την επόμενη ημέρα του. Αν και δεν έχουν αποκαλυφθεί όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, η επαναλειτουργία του καταστήματος σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το επιχειρηματικό εγχείρημα της Ιωάννας Τούνη στη γαλλική πρωτεύουσα.

Το «Fat Rat» αποτελεί ένα από τα επιχειρηματικά εγχειρήματα της Ιωάννας Τούνη εκτός Ελλάδας, με το Παρίσι να φιλοξενεί τη δική της croissanterie. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην ανανεωμένη εικόνα του καταστήματος και στις εκπλήξεις που ενδέχεται να περιμένουν όσους το επισκεφθούν από το Σάββατο.

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