Celeb World 02.10.2026

«Fat Rat»: Το κατάστημα της Ιωάννας Τούνη στο Παρίσι ανοίγει ξανά – Δες πότε

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το «Fat Rat» της Ιωάννας Τούνη στο Παρίσι ανοίγει ξανά το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, μετά την προσωρινή διακοπή λειτουργίας και το μεγάλο upgrade
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το «Fat Rat», κατάστημα της Ιωάννας Τούνη στο Παρίσι, επαναλειτουργεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
  • Το κατάστημα είχε κλείσει προσωρινά για αναβάθμιση και αλλαγές στον χώρο.
  • Η ομάδα του «Fat Rat» ανακοίνωσε την επαναλειτουργία μέσω Instagram.
  • Η ανανέωση σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το επιχειρηματικό εγχείρημα της Τούνη στο Παρίσι.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «Fat Rat», το κατάστημα της Ιωάννας Τούνη στο Παρίσι, ετοιμάζεται να υποδεχτεί ξανά το κοινό, μετά την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του. Η γνωστή croissanterie είχε ανακοινώσει πριν από λίγες ημέρες ότι θα παραμείνει κλειστή για ένα σύντομο διάστημα, προκειμένου να προχωρήσει σε ένα μεγάλο upgrade, αφήνοντας να εννοηθεί πως ετοιμάζει αλλαγές στον χώρο της. Τώρα, η ομάδα του καταστήματος αποκάλυψε μέσα από τα social media την ημερομηνία της επαναλειτουργίας του, βάζοντας τέλος στην αναμονή των πελατών της.

Μια γυναίκα με καπέλο και γυαλιά ηλίου κάθεται με ένα ποτήρι σαμπάνιας, απολαμβάνοντας τη θέα στο Παρίσι.
https://www.instagram.com/j.touni/

Συγκεκριμένα, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του «Fat Rat» στο Instagram, ανακοινώθηκε ότι το κατάστημα θα ανοίξει ξανά τις πόρτες του το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, καλώντας τους επισκέπτες να επιστρέψουν για να απολαύσουν τις γεύσεις του. «Get ready to fill your tummies with delicious croissants & coffee», έγραψε χαρακτηριστικά η ομάδα του καταστήματος, δίνοντας μια πρώτη γεύση από όσα περιμένουν το κοινό με την επιστροφή του.

Διάβασε επίσης: Ιωάννα Τούνη: Το απρόοπτο με τα αγγλικά της στο Παρίσι

Η ανακοίνωση έρχεται μετά το «It’s time to upgrade our game», με το οποίο το «Fat Rat» είχε προαναγγείλει την προσωρινή παύση λειτουργίας του, προκειμένου να προετοιμάσει την επόμενη ημέρα του. Αν και δεν έχουν αποκαλυφθεί όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, η επαναλειτουργία του καταστήματος σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το επιχειρηματικό εγχείρημα της Ιωάννας Τούνη στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η Ιωάννα Τούνη χαμογελαστή σε χαμηλό κάθισμα κρατώντας μαύρο πορτοφόλι
https://www.instagram.com/j.touni
https://www.instagram.com/fatrat_croissanterie
https://www.instagram.com/fatrat_croissanterie

Το «Fat Rat» αποτελεί ένα από τα επιχειρηματικά εγχειρήματα της Ιωάννας Τούνη εκτός Ελλάδας, με το Παρίσι να φιλοξενεί τη δική της croissanterie. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην ανανεωμένη εικόνα του καταστήματος και στις εκπλήξεις που ενδέχεται να περιμένουν όσους το επισκεφθούν από το Σάββατο.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Fat Rat Ιωάννα Τούνη
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Miley Cyrus: Η κορυφή του Billboard της ανήκει – Γιατί όλοι μιλούν για το «Different Religion»

Miley Cyrus: Η κορυφή του Billboard της ανήκει – Γιατί όλοι μιλούν για το «Different Religion»

02.10.2026
Επόμενο
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε το workout της – 5 ασκήσεις που βοηθούν να κάψεις λίπος πιο γρήγορα

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε το workout της – 5 ασκήσεις που βοηθούν να κάψεις λίπος πιο γρήγορα

02.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η κίνηση που εκνεύρισε την Jennifer Lopez: Όταν οι κανόνες της μόδας «συγκρούστηκαν» με τη λαμπερή star
Celeb News

Η κίνηση που εκνεύρισε την Jennifer Lopez: Όταν οι κανόνες της μόδας «συγκρούστηκαν» με τη λαμπερή star

01.10.2026
Louis Vuitton x Porsche 911: Δύο αυτοκίνητα-έργα τέχνης που πάνε το luxury σε άλλο επίπεδο
Celeb News

Louis Vuitton x Porsche 911: Δύο αυτοκίνητα-έργα τέχνης που πάνε το luxury σε άλλο επίπεδο

01.10.2026
Mikey Madison: Η απάντησή της στις φήμες ότι θα υποδυθεί την Britney Spears στη βιογραφική ταινία
Celeb News

Mikey Madison: Η απάντησή της στις φήμες ότι θα υποδυθεί την Britney Spears στη βιογραφική ταινία

01.10.2026
«Είτε μεγαλώνεις είτε πεθαίνεις»: Η Monica Bellucci γιορτάζει τα 62 και δίνει το πιο ηχηρό μάθημα ζωής
Celeb News

«Είτε μεγαλώνεις είτε πεθαίνεις»: Η Monica Bellucci γιορτάζει τα 62 και δίνει το πιο ηχηρό μάθημα ζωής

01.10.2026
«Είναι απαράδεκτο»: Ο Pete Davidson παίρνει θέση για τα σχόλια που δέχεται η Ariana Grande
Celeb News

«Είναι απαράδεκτο»: Ο Pete Davidson παίρνει θέση για τα σχόλια που δέχεται η Ariana Grande

01.10.2026
Meghan Markle: Γιατί ο manager της χαρακτήρισε «υπέροχο πράγμα» τη διακοπή συνεργασίας τους
Celeb News

Meghan Markle: Γιατί ο manager της χαρακτήρισε «υπέροχο πράγμα» τη διακοπή συνεργασίας τους

01.10.2026
«Ήταν μια τρελή στιγμή για μένα»: Η συγκινητική αποκάλυψη της Kelly Clarkson για την Dolly Parton
Celeb News

«Ήταν μια τρελή στιγμή για μένα»: Η συγκινητική αποκάλυψη της Kelly Clarkson για την Dolly Parton

01.10.2026
Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε το photo dump του Σεπτεμβρίου: Το στιγμιότυπο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό
Celeb News

Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε το photo dump του Σεπτεμβρίου: Το στιγμιότυπο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

01.10.2026
Η Anne Hathaway διάλεξε τους New York Knicks αντί για δεύτερο Όσκαρ – Η αντίδρασή της έγινε viral
Celeb News

Η Anne Hathaway διάλεξε τους New York Knicks αντί για δεύτερο Όσκαρ – Η αντίδρασή της έγινε viral

01.10.2026
Road trip με αυτοκίνητο: Τι πρέπει να έχεις κανονίσει πριν ταξιδέψεις

Road trip με αυτοκίνητο: Τι πρέπει να έχεις κανονίσει πριν ταξιδέψεις

Το balayage στα καστανά μαλλιά γίνεται η μεγαλύτερη εμμονή της σεζόν

Το balayage στα καστανά μαλλιά γίνεται η μεγαλύτερη εμμονή της σεζόν

Πώς να φροντίσεις το σώμα σου χωρίς στερήσεις: 4 tips που κάνουν τη διαφορά

Πώς να φροντίσεις το σώμα σου χωρίς στερήσεις: 4 tips που κάνουν τη διαφορά

Πώς να φτιάξεις την πιο κρεμώδη μακαρονάδα με κοτόπουλο σε λίγα μόλις λεπτά

Πώς να φτιάξεις την πιο κρεμώδη μακαρονάδα με κοτόπουλο σε λίγα μόλις λεπτά

Αντίο μαύρο παλτό: 4 χρώματα που θα φωτίσουν τον φετινό χειμώνα

Αντίο μαύρο παλτό: 4 χρώματα που θα φωτίσουν τον φετινό χειμώνα

«Παγκόσμια Ημέρα Καφέ»: 5 μικρές απολαύσεις που θα κάνουν το φθινόπωρό σου πιο όμορφο

«Παγκόσμια Ημέρα Καφέ»: 5 μικρές απολαύσεις που θα κάνουν το φθινόπωρό σου πιο όμορφο

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

Όπου φτωχός κι η μοίρα του»: Η ακρίβεια σπρώχνει τους Έλληνες στον επικίνδυνο ιατρικό τουρισμό

Όπου φτωχός κι η μοίρα του»: Η ακρίβεια σπρώχνει τους Έλληνες στον επικίνδυνο ιατρικό τουρισμό

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…