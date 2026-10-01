«Είναι απαράδεκτο»: Ο Pete Davidson παίρνει θέση για τα σχόλια που δέχεται η Ariana Grande

Με μια ματιά Ο Pete Davidson θεωρεί απαράδεκτη την αρνητική κριτική που δέχεται η Ariana Grande στα social media.

Ο Davidson εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τα σχόλια σχετικά με την εμφάνιση και την αδύνατη σιλουέτα της Grande.

Η πίεση οδήγησε την Ariana Grande στην ανακοίνωση προσωρινής απόσυρσης από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Davidson δήλωσε ότι η Grande είναι «απίστευτα κουλ, ταλαντούχα και ένα υπέροχο κορίτσι». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Pete Davidson, ο κωμικός και ηθοποιός που κάποτε αρραβωνιάστηκε την Ariana Grande, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για την αρνητική κριτική που δέχεται η πρώην του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά την εμφάνισή της. Παρόλο που η σχέση τους δεν ευδοκίμησε, ο Davidson νιώθει ότι η αντίδραση του κοινού είναι αδικαιολόγητη και «απαράδεκτη».

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Variety, ο Davidson μίλησε ανοιχτά για το κύμα αρνητικότητας που περιέβαλε την Ariana Grande, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν τα σχόλια για τη φιγούρα της και την όλο και πιο αδύνατη σιλουέτα της είχαν ενταθεί. Η πίεση αυτή κορυφώθηκε μετά την κυκλοφορία του μουσικού βίντεο για το τραγούδι της «Petal», οδηγώντας την τραγουδίστρια στην ανακοίνωση ότι θα αποσυρθεί προσωρινά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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«Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που βλέπω», δήλωσε ο Davidson, αναφερόμενος στα «πικρόχολα» σχόλια. «Δεν είναι ωραίο. Είναι ένα πολύ δυνατό άτομο και δεν καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει αυτό». Η σχέση του Pete Davidson με την Ariana Grande υπήρξε σύντομη αλλά έντονη, με το ζευγάρι να αρραβωνιάζεται λίγους μήνες μετά την έναρξη της σχέσης τους το 2018, για να χωρίσει τελικά στα τέλη Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς. Ο χωρισμός τους, μετά τον οποίο υπήρξαν κάποιες ανταλλαγές αιχμηρών σχολίων μεταξύ τους, ήρθε μόλις ένα μήνα μετά τον θάνατο του Mac Miller, με τον οποίο η Grande διατηρούσε σχέση για σχεδόν δύο χρόνια πριν γνωρίσει τον Davidson.

Εκείνη η περίοδος ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για την Grande, η οποία έπρεπε να διαχειριστεί την απώλεια του πρώην συντρόφου της, ενώ ταυτόχρονα δεχόταν κατηγορίες από κάποιους θαυμαστές του Miller, οι οποίοι την έβρισκαν υπεύθυνη για τον θάνατό του από υπερβολική δόση. Λίγους μήνες νωρίτερα, η τραγουδίστρια είχε απαντήσει έντονα στην άποψη ότι ευθυνόταν για το τροχαίο του Miller τον Μάιο του 2018, απλώς και μόνο επειδή είχε χωρίσει μαζί του και προχωρήσει στη ζωή της με τον Davidson.

Μετά τον θάνατο του Miller και τον χωρισμό του από την Grande σε σύντομο χρονικό διάστημα, η Grande αφοσιώθηκε στο στούντιο, βρίσκοντας στη μουσική τον τρόπο να επεξεργαστεί τα συναισθήματά της. Το αποτέλεσμα ήταν η κυκλοφορία του άλμπουμ της «Thank U, Next», το οποίο έφτασε στην κορυφή των charts του Billboard 200. Το ομώνυμο τραγούδι, στο οποίο αναφέρεται και ο Davidson, παρέμεινε στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 για επτά εβδομάδες, σηματοδοτώντας την πρώτη από πολλές προσωπικές επιτυχίες της στο chart.

Ο Pete Davidson έχει μιλήσει ανοιχτά στις παραστάσεις stand-up του για την εμπειρία του να αποτελεί πηγή έμπνευσης για ένα από τα μεγαλύτερα επιτυχημένα τραγούδια χωρισμού στην ποπ μουσική. Στη νέα συνέντευξη, αστειεύτηκε ότι «θα έπρεπε να υπάρχει μια ομάδα» για διάσημους πρώην φίλους, όπως ο ίδιος και ο Jake Gyllenhaal, που πιστεύεται ότι είναι το αντικείμενο του «All Too Well (10 Minute Version)» της Taylor Swift.

«Αυτό είναι κάτι που προκύπτει περιστασιακά», πρόσθεσε ο Davidson για το «Thank U, Next». «Αλλά νομίζω ότι η Ariana είναι απίστευτα κουλ, απίστευτα ταλαντούχα και ένα υπέροχο κορίτσι. Δεν ανταλλάσσουμε μηνύματα, αλλά είμαστε εντάξει».

Η pop star βρίσκεται πλέον σε σχέση με τον Ricky Alvarez, έχοντας αναθερμάνει τη σχέση τους νωρίτερα φέτος, μετά από μια προηγούμενη σχέση τους το 2016. Εν τω μεταξύ, ο Davidson είναι πλέον πατέρας, καλωσορίζοντας την κόρη του Scottie,την οποία μοιράζεται με την πρώην σύντροφό του Elsie Hewitt τον Δεκέμβριο του 2025.

«Η Scottie είναι όλη μου η ζωή», δήλωσε ο κωμικός στο περιοδικό. «Ζούσα ή πέθαινα για αυτή τη δουλειά και για το τι πίστευα ότι σκέφτονταν οι άλλοι για μένα… αλλά μόλις την είδα για πρώτη φορά, σκέφτηκα, ‘Θεέ μου, τίποτα από αυτά δεν έχει τη σημασία. Είναι μια δουλειά. Αν μπορώ να κάνω ωραία πράγματα, τέλεια. Αν όχι, τέλεια, θα είμαι περισσότερο σπίτι με το παιδί μου».

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