Tinashe: Το νέο άλμπουμ «Popstar» και η δικαίωση μετά από χρόνια αμφισβήτησης

Η Tinashe μοιράστηκε 1 συγκινητικό μήνυμα για την πορεία της στην μουσική βιομηχανία, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την αναγνώριση του νέου της άλμπουμ «Popstar»

Με μια ματιά Η Tinashe κυκλοφόρησε το όγδοο άλμπουμ της, «Popstar», και νιώθει δικαιωμένη μετά από χρόνια αμφισβήτησης.

Η καλλιτέχνιδα αποκάλυψε ότι ένιωθε παραγνωρισμένη και παραγκωνισμένη από τη μουσική βιομηχανία.

Παρά τις αμφιβολίες, η Tinashe συνέχισε να δημιουργεί μουσική, επικεντρωμένη στην αγάπη της για την τέχνη.

Το νέο άλμπουμ «Popstar» περιλαμβάνει διάφορα μουσικά είδη, εξερευνώντας την έννοια του να είσαι popstar. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Tinashe βιώνει μια περίοδο αναγνώρισης και επιτυχίας, με την κυκλοφορία του όγδοου άλμπουμ της, «Popstar», να έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους θαυμαστές της. Ωστόσο, η ίδια θέλησε να μοιραστεί μια πιο προσωπική πλευρά της πορείας της, αποκαλύπτοντας πώς συχνά ένιωθε παραγνωρισμένη από τη βιομηχανία και κάποιους από τους ακροατές της.

Μέσω μιας εκτενούς ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Tinashe έστειλε ένα δυνατό μήνυμα αισιοδοξίας και επιμονής. «Αυτή η στιγμή είναι η απόδειξη του να μην εγκαταλείπεις ποτέ τον εαυτό σου», έγραψε, περιγράφοντας πώς για χρόνια ένιωθε «παρεξηγημένη, παραγκωνισμένη, το αντικείμενο των αστείων». Υπενθύμισε τις ερωτήσεις που δεχόταν, όπως «Ακόμα γράφει μουσική;» ή «Γιατί δεν έχει τα παρατήσει ακόμα;», αλλά τόνισε ότι ποτέ δεν απογοητεύτηκε από τον εαυτό της ή την καλλιτεχνική της πορεία.

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Η Tinashe αποκάλυψε ότι επικεντρωνόταν στην αγάπη της για τη μουσική και την τέχνη, συνεχίζοντας να δημιουργεί ό,τι αγαπούσε. «Αναπόφευκτα έφτασα σε ένα σημείο όπου πλέον δεν λαχταρούσα την επικύρωση από διακρίσεις, βραβεία, ή ακόμα και την mainstream επιτυχία, γιατί ήταν πολύ επώδυνο να νοιάζομαι πια», εξήγησε.

Η δικαίωση και η αίσθηση του «να σε βλέπουν»

Η επιμονή της, όμως, φαίνεται να δικαιώνεται τώρα. «Γι’ αυτό αυτό σημαίνει τόσα πολλά για μένα», συνέχισε η Tinashe. «Μετά από όλα αυτά τα χρόνια, να βρίσκομαι επιτέλους εδώ, σε αυτή τη στιγμή, και να βλέπω την αναγνώριση για αυτό το project και τελικά να νιώθω ότι με βλέπουν και με ακούνε, είναι απίστευτα συγκινητικό. Νιώθω ότι θεραπεύει ένα τεράστιο κομμάτι μου σε πραγματικό χρόνο». Η καλλιτέχνιδα ευχαρίστησε θερμά όσους την έχουν στηρίξει σε όλη της τη διαδρομή, αναγνωρίζοντας ότι η πορεία της ήταν “ένα ταξίδι”.

Η Tinashe πρόσφατα, σε συνέντευξή της στο «Call Her Daddy», είχε δώσει μια γεύση για το τι θα μπορούσε να περιμένει το κοινό από το «Popstar». Είχε δηλώσει ότι δεν ακολουθεί ένα συγκεκριμένο μουσικό είδος ή ήχο, καθώς το άλμπουμ περιλαμβάνει κομμάτια που θυμίζουν dance, hip-hop, pop, αλλά και R&B. «Για μένα, όλα αυτά εντάσσονται στην ομπρέλα της popstar», είχε πει, προσθέτοντας ότι ήθελε να θέσει το ερώτημα: «Τι σημαίνει να είσαι popstar;».

Η Tinashe, με την κυκλοφορία του «Popstar», φαίνεται να έχει βρει την αναγνώριση που δικαιούται, επιβεβαιώνοντας ότι η αφοσίωση στην τέχνη και η αδιάκοπη προσπάθεια μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστικές στιγμές επιτυχίας και προσωπικής δικαίωσης.

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