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Μουσική 26.07.2026

«Foreign Tongues»: Το νέο album των The Rolling Stones έκανε το Billboard να υποκλιθεί

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Οι The Rolling Stones κατακτούν το Billboard Top Album Sales με το νέο τους άλμπουμ με τίτλο «Foreign Tongues»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το νέο album των The Rolling Stones, «Foreign Tongues», κατέκτησε την κορυφή του Billboard Top Album Sales Chart.
  • Το «Foreign Tongues» έκανε ντεμπούτο στο Νο.7 του Billboard 200, με το συγκρότημα να διατηρεί ρεκόρ για τα περισσότερα Top 10 albums.
  • Το album ανέβηκε επίσης σε υψηλές θέσεις σε κατηγορίες όπως Top Rock Albums και Vinyl Albums.
  • Η επιτυχία του «Foreign Tongues» επιβεβαιώνει τη διαχρονική απήχηση και τη σχέση του συγκροτήματος με πολλές γενιές ακροατών.
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Οι The Rolling Stones συνεχίζουν να αποδεικνύουν πως η μουσική τους δύναμη δεν έχει ημερομηνία λήξης. Το θρυλικό συγκρότημα κατάφερε ένα ακόμη σημαντικό επίτευγμα, καθώς το νέο του studio album «Foreign Tongues» έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard Top Album Sales Chart. Πρόκειται για μία ιστορική στιγμή για το συγκρότημα, αφού αυτή είναι η πρώτη φορά που κατακτούν την πρώτη θέση στη συγκεκριμένη λίστα. Δεκαετίες μετά την έναρξη της καριέρας τους, οι The Rolling Stones συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Το θρυλικό συγκρότημα των Rolling Stones που επιστρέφει με το νέο άλμπουμ Foreign Tongues.
https://www.instagram.com/therollingstones/

Το νέο άλμπουμ δεν σταμάτησε όμως μόνο στην κορυφή των πωλήσεων. Το «Foreign Tongues» μπήκε δυναμικά και σε ακόμη περισσότερα charts του Billboard, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήχηση του συγκροτήματος. Το album κατέκτησε υψηλές θέσεις στις κατηγορίες Billboard 200, Top Rock Albums, Top Rock & Alternative Albums, Vinyl Albums και Indie Store Album Sales. Οι fans των Stones φαίνεται πως αγκάλιασαν ξανά τη μουσική τους, τόσο σε ψηφιακή μορφή όσο και στις συλλεκτικές φυσικές εκδόσεις.

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Με αυτή τη νέα επιτυχία, οι The Rolling Stones προσθέτουν ακόμη ένα κεφάλαιο στη μυθική τους πορεία. Το «Foreign Tongues» έκανε ντεμπούτο στο Νο.7 του Billboard 200, χαρίζοντας στο συγκρότημα το 39ο album του που μπαίνει στο Top 10 του συγκεκριμένου chart. Έτσι, οι Stones διατηρούν το ρεκόρ για τα περισσότερα Top 10 albums στην ιστορία του Billboard 200 από τότε που ξεκίνησε η εβδομαδιαία καταγραφή του.

Το λογότυπο των Rolling Stones από τον επίσημο λογαριασμό τους στο Instagram για τη νέα καμπάνια του συγκροτήματος.
https://www.instagram.com/therollingstones/

Οι The Rolling Stones συνεχίζουν να γράφουν ιστορία μετά από δεκαετίες

Η επιτυχία του «Foreign Tongues» έρχεται να επιβεβαιώσει πως το κοινό συνεχίζει να στηρίζει τους The Rolling Stones με τον ίδιο ενθουσιασμό. Το συγκρότημα έχει καταφέρει να δημιουργήσει μία μοναδική σχέση με πολλές γενιές ακροατών, συνδυάζοντας το κλασικό rock ήχο με τη διαχρονική του ενέργεια.

Ο Mick Jagger στη σκηνή με τα χέρια ψηλά.
Ο Mick Jagger σε μια δυναμική στιγμή κατά τη διάρκεια συναυλίας.

Το νέο album βρέθηκε ανάμεσα στις μεγαλύτερες κυκλοφορίες της εβδομάδας, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό chart. Παράλληλα με τους Stones, στα charts εμφανίστηκαν νέες κυκλοφορίες και μεγάλα ονόματα της μουσικής, αποδεικνύοντας πως το 2026 συνεχίζει να είναι μία δυνατή χρονιά για τη μουσική βιομηχανία.

Η μπάντα, που εδώ και δεκαετίες θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ονόματα στην ιστορία της rock, συνεχίζει να δημιουργεί στιγμές που γράφουν ιστορία.

«Foreign Tongues»: Ένα ακόμη μεγάλο κεφάλαιο για τους rock θρύλους

Οι The Rolling Stones έχουν καταφέρει κάτι που λίγοι καλλιτέχνες μπορούν να πετύχουν: να παραμένουν επίκαιροι και αγαπητοί σε κάθε εποχή. Από τις εμβληματικές τους επιτυχίες μέχρι τις νέες τους κυκλοφορίες, το συγκρότημα συνεχίζει να αποδεικνύει πως η αυθεντική μουσική δεν χάνει ποτέ τη δύναμή της.

Ο Mick Jagger τραγουδάει στη σκηνή κρατώντας μικρόφωνο.
Ο Mick Jagger των Rolling Stones σε μια εκφραστική στιγμή κατά τη διάρκεια συναυλίας.

Το «Foreign Tongues» αποτελεί ακόμη μία απόδειξη πως οι Mick Jagger, Keith Richards και η παρέα τους παραμένουν ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά φαινόμενα όλων των εποχών. Το νέο album των The Rolling Stones δεν είναι απλώς μία ακόμη κυκλοφορία, αλλά μία υπενθύμιση πως οι πραγματικοί θρύλοι της μουσικής μπορούν να γράφουν ιστορία ξανά και ξανά.

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Billboard Foreign Tongues the rolling stones
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