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Μουσική 24.07.2026

Άννα Βίσση x ARGY: Μόλις κυκλοφόρησε το απόλυτο καλοκαιρινό hit «Όλο πιο πάνω»

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Το ολοκαίνουργιο single έρχεται να ενώσει την pop με την ηλεκτρονική μουσική σε μία συνεργασία που πολλοί περίμεναν
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι «Όλο πιο πάνω» από την Άννα Βίσση και τον ARGY.
  • Η συνεργασία φέρνει κοντά δύο διαφορετικούς μουσικούς κόσμους, pop και ηλεκτρονικής μουσικής.
  • Το τραγούδι έχει σύγχρονο ήχο, έντονο ρυθμό και δυναμική παραγωγή.
  • Η κυκλοφορία έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις στα social media και αναμένεται να γίνει επιτυχία.
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Το μουσικό γεγονός που συζητήθηκε όσο λίγα πριν ακόμη κυκλοφορήσει είναι πλέον εδώ. Η Άννα Βίσση και ο ARGY παρουσιάζουν το πρώτο κοινό τους τραγούδι με τίτλο «Όλο πιο πάνω», μια συνεργασία που φέρνει κοντά δύο διαφορετικούς μουσικούς κόσμους και ήδη από την ημέρα της κυκλοφορίας της μονοπωλεί το ενδιαφέρον. Με έντονο ρυθμό, σύγχρονη παραγωγή και την ξεχωριστή υπογραφή των δύο καλλιτεχνών, το νέο single δείχνει από τις πρώτες ώρες ότι διαθέτει όλα τα στοιχεία για να πρωταγωνιστήσει στις μουσικές πλατφόρμες, στα social media και στις playlists των επόμενων μηνών.

Η Άννα Βίσση με γυαλιά ηλίου και κόκκινο κραγιόν, προμοτάρει το νέο της τραγούδι «Όλο πιο πάνω».
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Η συνεργασία της κορυφαίας Ελληνίδας ερμηνεύτριας με έναν από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες DJs και παραγωγούς διεθνούς εμβέλειας αποτελούσε εδώ και αρκετό διάστημα μία από τις πιο πολυσυζητημένες ειδήσεις της εγχώριας μουσικής σκηνής. Πλέον, το τραγούδι είναι διαθέσιμο και οι πρώτες αντιδράσεις δείχνουν ότι δεν πρόκειται απλώς για μία ακόμη κυκλοφορία, αλλά για ένα μουσικό γεγονός που φιλοδοξεί να αφήσει το δικό του αποτύπωμα.

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Το «Όλο πιο πάνω» φέρνει κοντά δύο διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Από τη μία βρίσκεται η χαρακτηριστική φωνή και η διαχρονική παρουσία της Άννας Βίσση, που εδώ και δεκαετίες πρωταγωνιστεί στην ελληνική δισκογραφία. Από την άλλη, ο ARGY, ένας παραγωγός που έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, υπογράφοντας επιτυχίες που ακούγονται στα μεγαλύτερα clubs και festivals του κόσμου.

Το αποτέλεσμα είναι ένα τραγούδι με σύγχρονο ήχο, έντονο ρυθμό και δυναμική παραγωγή, το οποίο συνδυάζει την pop αισθητική με ηλεκτρονικά στοιχεία, δημιουργώντας ένα μουσικό αποτέλεσμα που δύσκολα περνά απαρατήρητο. Από τις πρώτες ώρες της κυκλοφορίας του, το «Όλο πιο πάνω» έχει ήδη αρχίσει να γίνεται θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους fans της Άννας Βίσση αλλά και του ARGY να μοιράζονται τις πρώτες εντυπώσεις τους και να σχολιάζουν τη συνεργασία που περίμεναν με μεγάλο ενδιαφέρον.

Το μόνο βέβαιο είναι πως η συνάντηση της Άννας Βίσση με τον ARGY δεν πέρασε απαρατήρητη. Αν δεν έχεις ακούσει ακόμη το «Όλο πιο πάνω», τώρα είναι η στιγμή να διαπιστώσεις γιατί η συγκεκριμένη συνεργασία έχει καταφέρει μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να συγκεντρώσει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον και να θεωρείται ήδη μία από τις πιο δυνατές νέες κυκλοφορίες της ελληνικής μουσικής σκηνής.

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ARGY ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
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