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Μουσικά Νέα 24.07.2026

Jon Bon Jovi: Διέκοψε ξαφνικά τη συναυλία του στη Νέα Υόρκη λόγω ασθένειας

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Ο Jon Bon Jovi αναγκάστηκε να διακόψει πρόωρα τη συναυλία του στο Madison Square Garden λόγω ίωσης, δίνοντας υπόσχεση στους θαυμαστές
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Jon Bon Jovi διέκοψε συναυλία του στη Νέα Υόρκη λόγω ίωσης.
  • Ο τραγουδιστής πάλευε με λοίμωξη στα ιγμόρεια, αλλά συνέχισε για 90 λεπτά.
  • Υποσχέθηκε στους θαυμαστές ότι θα βρει λύση για την αναπλήρωση της συναυλίας.
  • Η διακοπή έρχεται κατά τη διάρκεια της περιοδείας "Forever Tour" μετά από επέμβαση φωνής.
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Η πολυαναμενόμενη επιστροφή του θρυλικού συγκροτήματος στη σκηνή είχε μια απρόσμενη και στενάχωρη εξέλιξη για τους χιλιάδες θαυμαστές που κατέκλυσαν το Madison Square Garden. Κατά τη διάρκεια της προτελευταίας στάσης του μουσικού μαραθωνίου τους στη Νέα Υόρκη, ο Jon Bon Jovi αναγκάστηκε να ρίξει πρόωρα αυλαία, καθώς μια ενοχλητική ίωση του στέρησε τη δυνατότητα να ολοκληρώσει τη συναυλία.

Ο Jon Bon Jovi κρατάει μπαστούνι και μπάλα σε γήπεδο, σηματοδοτώντας την επάνοδό του μετά από χρόνια σιωπής.
https://www.instagram.com/jonbonjovi/

Το βράδυ της Πέμπτης, 23 Ιουλίου, κυλούσε κανονικά στο πλαίσιο της εντυπωσιακής σειράς συναυλιών της μπάντας. Ο frontman, παρότι πάλευε με μια σοβαρή λοίμωξη στα ιγμόρεια, προσπάθησε να αντέξει μέχρι τέλους, όμως η κατάσταση της υγείας του δεν του άφησε περιθώρια, αναγκάζοντάς τον να αποχωρήσει πρόωρα και να αφήσει το κοινό με την προσδοκία μιας νέας συνάντησης.

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Η ξαφνική διακοπή και η υπόσχεση στους φαν

Παρά το πρόβλημα υγείας, ο καλλιτέχνης κατάφερε να βγάλει σχεδόν 90 λεπτά προγράμματος, έχοντας μάλιστα στο πλευρό του τον Pat Monahan των Train για μια δυνατή εκτέλεση του θρυλικού «Livin’ On a Prayer». Ωστόσο, η κόπωση και η φωνητική καταπόνηση δεν του επέτρεψαν να ολοκληρώσει τη βραδιά.

Ο Bruce Johnston των Beach Boys σε φωτογραφία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ για την αποχώρησή του από το συγκρότημα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Λίγο πριν αποχωρήσει από τη σκηνή, ο Jon Bon Jovi απευθύνθηκε στο κοινό με ειλικρίνεια, προσπαθώντας να μετριάσει την απογοήτευσή τους: «Μην πετάξετε τα εισιτήριά σας, θα βρω μια λύση, εντάξει; Απλώς κρατήστε τα, θα φροντίσω να το αναγραμματίσω», διαβεβαίωσε τους θεατές, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Πρέπει να κάνω μια παύση για απόψε. Αισθάνομαι υπέροχα, θα τα ξαναπούμε σύντομα, γεια σας».

Ο δύσκολος δρόμος της επιστροφής και η μεγάλη περιοδεία

Η περιπέτεια αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για το συγκρότημα, το οποίο περιοδεύει στο πλαίσιο του «Forever Tour». Η επιστροφή του Jon Bon Jovi στη ζωντανή δράση δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση, καθώς προηγήθηκε μια πολυετής και επίπονη περίοδος αποκατάστασης και φωνητικής χειρουργικής επέμβασης, προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως η φωνή του.

Όπως ο ίδιος είχε δηλώσει στο παρελθόν, η ακεραιότητα της κληρονομιάς του συγκροτήματος δεν του επιτρέπει να καταφύγει σε ημίμετρα: «Τίποτα άλλο δεν έχει σημασία πέρα από το να γίνω καλά. Έχω κάνει ό,τι περνάει από το χέρι μου. Δεν πρόκειται να το παίξω ψεύτικα… η κληρονομιά μετράει πάρα πολύ».

Ο Jon Bon Jovi σε επίσημη εμφάνιση, με αφορμή την αποκάλυψη για την πρώτη του εγγονή.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μετά το κλείσιμο του κύκλου στη Νέα Υόρκη, το πρόγραμμα προβλέπει τη μεταφορά της περιοδείας στην Ευρώπη για μια σειρά μεγάλων συναυλιών σε Σκωτία, Ιρλανδία και Αγγλία, με αποκορύφωμα τον Σεπτέμβριο στο εμβληματικό Wembley Stadium του Λονδίνου. Οι θαυμαστές πάντως περιμένουν τώρα τις επίσημες ανακοινώσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα αναπληρωθεί η διακοπείσα βραδιά στο Madison Square Garden.

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