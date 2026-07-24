Ιακωβίδης και Κοκκίνου μαζί στο Fantasia Live – Το νέο σχήμα που αναμένεται να ξεχωρίσει

Οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες ετοιμάζονται να βρεθούν για πρώτη φορά μαζί στην ίδια σκηνή, σε μία συνεργασία που ήδη συζητιέται

Με μια ματιά Πέτρος Ιακωβίδης και Έλλη Κοκκίνου θα συνεργαστούν στο Fantasia Live.

Πρόκειται για την πρώτη κοινή εμφάνιση των δύο καλλιτεχνών στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου.

Το νέο σχήμα αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο, με προετοιμασίες να είναι σε εξέλιξη.

Η συνεργασία τους αναμένεται να είναι από τις πιο πολυσυζητημένες της χειμερινής σεζόν. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η χειμερινή μουσική σεζόν φαίνεται πως αποκτά από νωρίς έναν από τους πιο δυνατούς «παίκτες» της αθηναϊκής διασκέδασης. Αν αγαπάς τα μεγάλα νυχτερινά σχήματα και παρακολουθείς τις εξελίξεις γύρω από τα μουσικά στέκια της πρωτεύουσας, τότε η είδηση που αφορά τον Πέτρο Ιακωβίδη και την Έλλη Κοκκίνου δύσκολα θα περάσει απαρατήρητη. Οι δύο δημοφιλείς καλλιτέχνες ετοιμάζονται να ενώσουν τις δυνάμεις τους για πρώτη φορά στη σκηνή του Fantasia Live, σε μία συνεργασία που συγκεντρώνει ήδη μεγάλο ενδιαφέρον πριν ακόμη γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο Πέτρος Ιακωβίδης θα συνεχίσει και τη νέα χειμερινή περίοδο στο Fantasia Live, έχοντας αυτή τη φορά στο πλευρό του την Έλλη Κοκκίνου. Πρόκειται για μία συνεργασία που φέρνει κοντά δύο καλλιτέχνες με διαφορετική μουσική ταυτότητα, αλλά με κοινό στοιχείο τη μεγάλη απήχηση στο κοινό και τις διαχρονικές επιτυχίες.

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Όσοι βρεθούν στο γνωστό νυχτερινό κέντρο αναμένεται να απολαύσουν ένα πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες. Από τη μία, ο Πέτρος Ιακωβίδης θα παρουσιάσει τραγούδια που τα τελευταία χρόνια κυριαρχούν στα ραδιόφωνα, στις ψηφιακές πλατφόρμες και στις μουσικές τάσεις. Από την άλλη, η Έλλη Κοκκίνου θα δώσει το δικό της ξεχωριστό στίγμα με αγαπημένα κομμάτια που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στην ελληνική δισκογραφία.

Οι προετοιμασίες για το νέο σχήμα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με στόχο να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα υψηλών απαιτήσεων, το οποίο θα συνδυάζει δυνατές ερμηνείες, σύγχρονη παραγωγή και έντονη σκηνική παρουσία. Στόχος είναι όλα να είναι έτοιμα μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, ώστε οι τελευταίες λεπτομέρειες να μπουν στη θέση τους πριν από την έναρξη των εμφανίσεων.

Εφόσον δεν υπάρξουν αλλαγές στον προγραμματισμό, η πρεμιέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στον Οκτώβριο, ενώ το προσεχές διάστημα αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα η ημερομηνία έναρξης, οι ημέρες εμφανίσεων και όλες οι λεπτομέρειες του νέου μουσικού σχήματος.

Όλα δείχνουν πως η συνάντηση του Πέτρου Ιακωβίδη με την Έλλη Κοκκίνου θα αποτελέσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες συνεργασίες της φετινής χειμερινής περιόδου. Αν επιβεβαιωθούν οι υψηλές προσδοκίες που ήδη τη συνοδεύουν, το Fantasia Live αναμένεται να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της νυχτερινής διασκέδασης της Αθήνας.

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