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Life 24.07.2026

Πάτησες αχινό στην παραλία; Αυτά είναι τα SOS βήματα που πρέπει να ξέρεις

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Από τα πρώτα λεπτά μέχρι την αποκατάσταση, δες πώς να διαχειριστείς σωστά ένα πάτημα αχινού ενώ βρίσκεσαι στην παραλία
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Βγες προσεκτικά από το νερό και εξέτασε το τραύμα.
  • Απόφυγε να πιέζεις ή να τρίβεις την περιοχή για να μην σπάσουν τα αγκάθια.
  • Καθάρισε την περιοχή με νερό και σαπούνι μετά την αφαίρεση αγκάθιων.
  • Ζήτα ιατρική βοήθεια αν ο πόνος, το πρήξιμο ή η δυσκολία κίνησης είναι έντονα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι σημαίνει βουτιές, παραλίες και ατελείωτες ώρες στη θάλασσα, όμως υπάρχουν και μικρές απρόοπτες στιγμές που μπορούν να χαλάσουν τη διάθεση. Ένα από τα πιο συνηθισμένα ατυχήματα στις ελληνικές παραλίες είναι το πάτημα αχινού, ειδικά όταν κολυμπάς κοντά σε βράχια ή σε σημεία με πολλά θαλάσσια φυτά. Ο πόνος μπορεί να είναι ξαφνικός και έντονος, ενώ τα μικρά αγκάθια συχνά μένουν μέσα στο δέρμα. Το σημαντικό είναι να μην πανικοβληθείς και να ακολουθήσεις μερικά απλά βήματα για να αντιμετωπίσεις την κατάσταση σωστά.

Γυναίκα με γυαλιά ηλίου απολαμβάνει τον ήλιο στην παραλία, κρατώντας τα αναψυκτικά της κρύα.
Pexels

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να βγεις προσεκτικά από το νερό και να εξετάσεις το σημείο όπου έχεις τραυματιστεί. Απόφυγε να πιέζεις ή να τρίβεις την περιοχή, γιατί μπορεί να σπάσουν τα αγκάθια και να εισχωρήσουν βαθύτερα στο δέρμα. Αν υπάρχουν ορατά αγκάθια, μπορείς να προσπαθήσεις να τα αφαιρέσεις προσεκτικά με καθαρό τσιμπιδάκι, χωρίς απότομες κινήσεις. Στη συνέχεια, καθάρισε την περιοχή με άφθονο νερό και σαπούνι για να μειώσεις τον κίνδυνο μόλυνσης.

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Ένα ακόμη χρήσιμο tip είναι να μην χρησιμοποιείς αυτοσχέδιες λύσεις χωρίς να γνωρίζεις αν βοηθούν πραγματικά. Η περιοχή μπορεί να παραμείνει ευαίσθητη για ώρες ή ακόμα και ημέρες, καθώς κάποια μικρά κομμάτια από τα αγκάθια μπορεί να διαλυθούν σταδιακά από τον οργανισμό. Σε περίπτωση που ο πόνος είναι έντονος, υπάρχει πρήξιμο, κοκκινίλα, δυσκολία στην κίνηση ή τα αγκάθια δεν αφαιρούνται εύκολα, είναι καλύτερο να ζητήσεις βοήθεια από γιατρό ή ειδικό.

Pexels
Pexels

Για να αποφύγεις τέτοιες δυσάρεστες εκπλήξεις, καλό είναι να προσέχεις πού πατάς όταν κολυμπάς σε βραχώδεις περιοχές και να φοράς παπούτσια θαλάσσης σε παραλίες όπου υπάρχουν αχινοί. Μία μικρή προσοχή μπορεί να σε προστατεύσει και να σου επιτρέψει να απολαύσεις τις καλοκαιρινές σου βουτιές χωρίς απρόοπτα.

Pexels
Pexels

Το πάτημα αχινού μπορεί να τρομάξει στην αρχή, όμως με ψυχραιμία και τις σωστές κινήσεις μπορείς να το αντιμετωπίσεις και να επιστρέψεις γρήγορα στις καλοκαιρινές σου στιγμές δίπλα στη θάλασσα.

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ΑΧΙΝΟΣ διακοπές θάλασσα Καλοκαίρι 2026
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