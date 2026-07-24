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City Guide 24.07.2026

Το φεγγάρι του «Κόκκινου Ελαφιού» φωτίζει την Αθήνα – Τα 4 καλύτερα spots να την απολαύσεις

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Αν θέλεις να απολαύσεις την πανσέληνο σε ένα σημείο με ξεχωριστή θέα, η πρωτεύουσα κρύβει γωνιές που μοιάζουν βγαλμένες από καρτ ποστάλ
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η πανσέληνος του «Κόκκινου Ελαφιού» θα είναι ορατή στην Αθήνα στις 29 Ιουλίου.
  • Ο Λόφος Φιλοπάππου προσφέρει θέα στην Ακρόπολη και την πόλη για την πανσέληνο.
  • Ο Λυκαβηττός είναι ιδανικός για πανοραμική θέα της Αθήνας κάτω από το φως του φεγγαριού.
  • Η Αθηναϊκή Ριβιέρα και η περιοχή της Ακρόπολης προσφέρουν εμβληματικά σκηνικά για την πανσέληνο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάποιες καλοκαιρινές βραδιές δεν χρειάζονται πολλά για να γίνουν ξεχωριστές. Ένα δροσερό αεράκι, μια όμορφη θέα και ένα μεγάλο ολόγιομο φεγγάρι αρκούν για να μεταμορφώσουν την πιο απλή έξοδο σε μια μικρή εμπειρία. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου, η πανσέληνος του «Κόκκινου Ελαφιού» θα κάνει την εμφάνισή της στον αθηναϊκό ουρανό, χαρίζοντας στην πρωτεύουσα μια από τις πιο μαγευτικές καλοκαιρινές εικόνες.

Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

Αν θέλεις να ξεφύγεις από τη συνηθισμένη βόλτα και να απολαύσεις το φεγγάρι σε ένα σημείο που πραγματικά αξίζει, η Αθήνα προσφέρει πολλές επιλογές. Από λόφους με πανοραμική θέα μέχρι παραθαλάσσιες τοποθεσίες όπου η αντανάκλαση του φεγγαριού στη θάλασσα δημιουργεί ένα σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από ταινία.

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1. Λόφος Φιλοπάππου – Η κλασική επιλογή με θέα την Ακρόπολη

Ο Λόφος Φιλοπάππου είναι ένα από τα πιο αγαπημένα σημεία της Αθήνας για όσους θέλουν να δουν την πανσέληνο μέσα σε ένα μοναδικό σκηνικό. Με θέα την Ακρόπολη, τον φωτισμένο Παρθενώνα και ολόκληρη την πόλη, αποτελεί ιδανικό μέρος για μια βραδινή βόλτα. Το καλύτερο είναι να φτάσεις λίγο πριν δύσει ο ήλιος, ώστε να απολαύσεις τη μετάβαση από το ηλιοβασίλεμα στο φως της πανσελήνου.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

2. Λυκαβηττός – Η Αθήνα στα πόδια σου κάτω από το φως του φεγγαριού

Για μια από τις πιο εντυπωσιακές θέες της πόλης, ο Λυκαβηττός παραμένει διαχρονική επιλογή. Από την κορυφή του μπορείς να δεις την Αθήνα να απλώνεται μπροστά σου και το φεγγάρι να ανεβαίνει στον ουρανό πάνω από τα φώτα της πρωτεύουσας. Είναι το σημείο που ταιριάζει ιδιαίτερα σε μια ρομαντική έξοδο ή σε μια χαλαρή βραδιά με φίλους.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

3. Αθηναϊκή Ριβιέρα – Πανσέληνος δίπλα στη θάλασσα

Αν προτιμάς τη θάλασσα από την πόλη, η παραλιακή ζώνη της Αθήνας είναι μια εξαιρετική επιλογή. Από το Φάληρο μέχρι τη Βουλιαγμένη, μπορείς να βρεις σημεία όπου το φεγγάρι καθρεφτίζεται στο νερό και δημιουργεί ένα από τα πιο όμορφα καλοκαιρινά σκηνικά. Μια βόλτα δίπλα στη θάλασσα, ένας καφές ή ένα ποτό με θέα τον ουρανό μπορούν να κάνουν τη βραδιά της 29ης Ιουλίου ξεχωριστή.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Pexels

4. Ακρόπολη – Το πιο εμβληματικό σκηνικό κάτω από το φως της πανσελήνου

Η Ακρόπολη αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό σημείο για να απολαύσεις την πανσέληνο στην Αθήνα. Ο φωτισμένος Παρθενώνας σε συνδυασμό με το μεγάλο φεγγάρι δημιουργεί μια εικόνα που δύσκολα ξεχνάς. Μπορείς να κινηθείς γύρω από την περιοχή του Θησείου, της Διονυσίου Αρεοπαγίτου ή των γύρω πεζοδρόμων και να απολαύσεις τη θέα σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης.

Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

Η καλύτερη ώρα για να απολαύσεις την πανσέληνο

Για να ζήσεις πραγματικά την εμπειρία, αξίζει να οργανώσεις τη βόλτα σου λίγο πριν την ανατολή του φεγγαριού. Ένα σημείο με ανοιχτό ορίζοντα θα σου χαρίσει την καλύτερη εικόνα, ειδικά όταν η πανσέληνος εμφανίζεται πιο χαμηλά και φαίνεται ακόμη πιο μεγάλη. Η 29η Ιουλίου είναι η τέλεια αφορμή για να αφήσεις για λίγο την καθημερινότητα πίσω και να απολαύσεις μια από τις πιο όμορφες εικόνες του καλοκαιρινού ουρανού. Γιατί στην Αθήνα, μερικές φορές, το πιο εντυπωσιακό θέαμα βρίσκεται απλώς ψηλά.

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ΑΘΗΝΑ Καλοκαίρι 2026 Καλοκαίρι Go Out Πανσέληνος
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