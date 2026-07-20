Το Mad.gr απαντά στο «HOT DAYS? COLD JOKES» και θα χρειαστείς…ζακέτα

Με αφορμή το «HOT DAYS? COLD JOKES», το Mad.gr επιστρέφει με μια απάντηση που έχει ήδη γίνει το νέο inside joke του καλοκαιριού

Με μια ματιά Το MAD.gr λανσάρει την καμπάνια «HOT DAYS? COLD JOKES» με κρύα ανέκδοτα.

Πρωταγωνιστής της καμπάνιας είναι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου ως John Cool.

Η καμπάνια παρουσιάζει "κρύα" ανέκδοτα με ήρωες όπως ο James Bond και ο Superman.

Στόχος είναι η διάθεση χαράς και ψύξης κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι θέλει δροσιά, αλλά το MAD.gr αποφάσισε να πάει ένα βήμα παραπέρα και να φέρει την απόλυτη… παγωνιά με τα πιο κρύα ανέκδοτα της σεζόν. Με αφορμή την ολοκαίνουργια καλοκαιρινή καμπάνια «HOT DAYS? COLD JOKES», το MAD επιστρέφει με χιούμορ που δεν ανεβάζει θερμοκρασία, αλλά την κατεβάζει επικίνδυνα. Πρωταγωνιστής της καμπάνιας είναι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου στον ρόλο του John Cool, ο οποίος έρχεται να μας θυμίσει πως μερικές φορές το καλύτερο αντίδοτο στον καύσωνα είναι ένα… τόσο κακό αστείο που τελικά γίνεται καλό. Και κάπου εδώ μπαίνουν στο παιχνίδι οι θρυλικές ατάκες τύπου «κρύο ανέκδοτο», που έχουν έναν μοναδικό τρόπο να μας κάνουν να γελάμε ακριβώς επειδή είναι υπερβολικά cheesy.

Μετά λοιπόν από το viral ερώτημα που κυκλοφορεί σε κάθε παρέα: «Πώς λέγεται ο σκύλος του James Bond;» η απάντηση έρχεται δυνατά και… με τέσσερα πόδια: «Γαβ… γαβ γαβ!». Γιατί φυσικά ένας σκύλος που ανήκει στον πιο διάσημο πράκτορα του κόσμου δεν χρειάζεται όνομα. Χρειάζεται απλά… κωδικό ήχου. Άλλωστε, όταν είσαι ο σκύλος του James Bond, ακόμα και το γάβγισμά σου πρέπει να έχει λίγο μυστήριο, λίγο δράση και πολύ… 007 vibes.

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Και επειδή το MAD.gr δεν αφήνει κανένα κρύο ανέκδοτο μόνο του, έρχεται η δική μας απάντηση στο challenge: «Πώς λέγεται ο σκύλος του Superman;…Σούπερ-Γαβ!». Ναι, είναι τόσο κρύο που μπορεί να χρειαστείς ζακέτα. Ναι, είναι τόσο απλό που σχεδόν πονάει. Αλλά αυτή ακριβώς είναι η μαγεία των cold jokes: δεν προσπαθούν να είναι τέλεια, προσπαθούν απλά να σου φτιάξουν τη διάθεση.

Από τον James Bond μέχρι τον Superman, οι τετράποδοι ήρωες του MAD σύμπαντος μόλις ξεκίνησαν την αποστολή τους. Και το μόνο σίγουρο είναι πως το φετινό καλοκαίρι θα έχει πολύ γέλιο… και αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες από τα πιο HOT DAYS? COLD JOKES αστεία.

Γιατί στο MAD.gr ξέρουμε κάτι πολύ σημαντικό: όταν η ζέστη χτυπάει κόκκινο, ένα καλό… κακό ανέκδοτο μπορεί να γίνει η καλύτερη ψύξη!