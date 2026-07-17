LEGO και Belvedere Museum ενώνουν δυνάμεις – Το «Φιλί» του Gustav Klimt γίνεται ένα εντυπωσιακό σετ 4.000 κομματιών

Ο εμβληματικός πίνακας «Φιλί» του 1907-08 μεταμορφώνεται σε ένα εντυπωσιακό συλλεκτικό σετ που φέρνει την τέχνη πιο κοντά σε μια νέα γενιά δημιουργών

Με μια ματιά Η LEGO συνεργάζεται με το Belvedere Museum για ένα σετ εμπνευσμένο από το «Φιλί» του Klimt.

Το σετ περιλαμβάνει 4.000 κομμάτια για τη δημιουργία τρισδιάστατης εκδοχής του πίνακα.

Αποτελεί το μεγαλύτερο σετ LEGO που έχει δημιουργηθεί ποτέ βασισμένο σε πίνακα ζωγραφικής.

Το προϊόν κυκλοφορεί την 1η Αυγούστου και απευθύνεται σε συλλέκτες και λάτρεις της τέχνης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν έργα τέχνης που ξεπερνούν τα όρια του καμβά και παραμένουν διαχρονικά σύμβολα δημιουργικότητας και έμπνευσης. Ένα από αυτά είναι το «Φιλί» του Gustav Klimt, το οποίο τώρα αποκτά μια εντελώς διαφορετική μορφή μέσα από μια μοναδική συνεργασία ανάμεσα στη LEGO και το Belvedere Museum της Βιέννης. Η LEGO παρουσιάζει ένα νέο συλλεκτικό σετ με 4.000 τουβλάκια, βασισμένο στον διάσημο πίνακα του Klimt, δίνοντας τη δυνατότητα σε εσένα να δημιουργήσεις μια τρισδιάστατη εκδοχή ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα τέχνης στον κόσμο.

Η νέα αυτή δημιουργία δεν αποτελεί απλώς μια αναπαράσταση του πίνακα, αλλά μια διαφορετική εμπειρία που συνδυάζει την τέχνη, την κατασκευή και τη χαρά της δημιουργίας. Το σετ θα κυκλοφορήσει επίσημα την 1η Αυγούστου και ήδη έχει τραβήξει το ενδιαφέρον συλλεκτών, φίλων της LEGO και λάτρεις της τέχνης.

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Από τον χρυσό καμβά του Klimt στα LEGO τουβλάκια

Ο πίνακας «Φιλί», που δημιουργήθηκε από τον Gustav Klimt την περίοδο 1907-08, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα της χρυσής περιόδου του Αυστριακού καλλιτέχνη. Η χαρακτηριστική χρυσή αισθητική, τα περίτεχνα μοτίβα και η εμβληματική απεικόνιση ενός ζευγαριού σε μια τρυφερή στιγμή έχουν κάνει το έργο παγκόσμιο σύμβολο.

Τώρα, μέσα από το νέο σετ της LEGO, η εικόνα αυτή μεταφέρεται από τον επίπεδο καμβά σε μια τρισδιάστατη κατασκευή. Αντί να βλέπεις απλώς τον πίνακα, μπορείς να συμμετέχεις στη δημιουργία του, ενώνοντας τα κομμάτια και ανακαλύπτοντας τις λεπτομέρειες που κρύβονται πίσω από το έργο. Η διαφορετική προσέγγιση της LEGO δίνει μεγαλύτερο βάθος και διάσταση, δημιουργώντας μια εμπειρία που συνδέει τη σύγχρονη δημιουργικότητα με την κλασική τέχνη.

Το μεγαλύτερο LEGO σετ εμπνευσμένο από πίνακα ζωγραφικής

Το συγκεκριμένο σετ αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη LEGO, καθώς είναι το μεγαλύτερο που έχει δημιουργήσει ποτέ η εταιρεία με βάση ένα έργο ζωγραφικής. Τα 4.000 τουβλάκια συνθέτουν μια ιδιαίτερα λεπτομερή κατασκευή, σχεδιασμένη όχι μόνο για όσους αγαπούν τα LEGO, αλλά και για συλλέκτες που αναζητούν μοναδικά αντικείμενα με καλλιτεχνική αξία. Η συνεργασία με το Belvedere Museum δείχνει επίσης τη νέα κατεύθυνση που ακολουθεί η LEGO, δημιουργώντας προϊόντα που λειτουργούν ως διακοσμητικά έργα και όχι μόνο ως παιχνίδια.

Από την 1η Αυγούστου, το «Φιλί» του Gustav Klimt δεν θα βρίσκεται μόνο στους τοίχους ενός μουσείου, αλλά θα μπορεί να γίνει και μέρος μιας ξεχωριστής συλλογής μέσα από ένα LEGO σετ που ενώνει δύο κόσμους – την τέχνη και τη φαντασία.

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