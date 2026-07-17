Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 17.07.2026

Η Λένα Ζευγαρά πρωταγωνιστεί σε προεκλογική εκστρατεία με ένα video γεμάτο «Θα θα»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Λένα Ζευγαρά παρουσιάζει το νέο της τραγούδι «Θα θα» σε μουσική και στίχους Φοίβου, με ένα ανατρεπτικό music video γεμάτο χιούμορ
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Λένα Ζευγαρά κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι «Θα Θα», σε μουσική και στίχους Φοίβου.
  • Το music video του τραγουδιού παρουσιάζει μια προεκλογική εκστρατεία με χιούμορ και αυτοσαρκασμό.
  • Το βίντεο στοχεύει στο τέλος των υποσχέσεων και των ανεκπλήρωτων «θα».
  • Η Ζευγαρά συνεχίζει τις εμφανίσεις της και ξεκινά καλοκαιρινή περιοδεία σε Ελλάδα και Κύπρο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Λένα Ζευγαρά «ντύνει» με ένα ευρηματικό και ανατρεπτικό music video το «Θα Θα», το νέο της τραγούδι σε μουσική και στίχους του Φοίβου που κυκλοφορεί από την Panik Platinum.
ZEVGARA THA THA VIDEO

Το «Θα θα» φέρνει στις οθόνες μας μια προεκλογική εκστρατεία, με την Λένα Ζευγαρά να βάζει στο στόχαστρο όλα εκείνα τα «θα» που μένουν μόνο στα λόγια. Με χιούμορ, αυτοσαρκασμό και εικόνες – έκπληξη, το music video έρχεται να κηρύξει το τέλος των υποσχέσεων και κάθε ανεκπλήρωτου «Θα». Τη σκηνοθεσία έκανε ο Steven Airth και το art direction ο Tasos Xiarcho.

Μιχάλης Καραγκούνης: Το τραγούδι «Σημάδι» και η νέα εποχή του στη Sony Music Greece

Με το «Θα θα» η Λένα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της με τις διαδοχικές μεγάλες επιτυχίες και τις sold out εμφανίσεις, συνεχίζει τη συνεργασία της με τον hitmaker Φοίβο μέσα από ένα ανεβαστικό τσιφτετέλι που έχει ήδη αγαπηθεί από το κοινό κι ακούγεται δυνατά.

Την ίδια στιγμή, η Λένα Ζευγαρά συνεχίζει για λίγες ακόμα εμφανίσεις στο «VogClub Athens» όπου θα επιστρέψει τον Σεπτέμβριο και παράλληλα ξεκινά την καλοκαιρινή της περιοδεία σε Ελλάδα και Κύπρο.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Λένα Ζευγαρά ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
LEGO και Belvedere Museum ενώνουν δυνάμεις – Το «Φιλί» του Gustav Klimt γίνεται ένα εντυπωσιακό σετ 4.000 κομματιών

LEGO και Belvedere Museum ενώνουν δυνάμεις – Το «Φιλί» του Gustav Klimt γίνεται ένα εντυπωσιακό σετ 4.000 κομματιών

17.07.2026
Επόμενο
Το «Livin’ on a prayer» έφτασε μέχρι τη Σελήνη! Η απίστευτη αποκάλυψη του Desmond Child στο MAD Radio

Το «Livin’ on a prayer» έφτασε μέχρι τη Σελήνη! Η απίστευτη αποκάλυψη του Desmond Child στο MAD Radio

17.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Bob Dylan: Επιστρέφει στη Βρετανία με νέα περιοδεία – Τι απαγορεύεται όμως στους fans;
Μουσικά Νέα

Bob Dylan: Επιστρέφει στη Βρετανία με νέα περιοδεία – Τι απαγορεύεται όμως στους fans;

17.07.2026
Το «The Legend of Korra» γίνεται η συναυλιακή εμπειρία που κάθε fan ονειρεύεται να ζήσει
Μουσικά Νέα

Το «The Legend of Korra» γίνεται η συναυλιακή εμπειρία που κάθε fan ονειρεύεται να ζήσει

17.07.2026
30 χρόνια μετά και το «Daydream» μάς κάνει ξανά να ονειρευόμαστε -Το νέο άλμπουμ της Mariah Carey είναι εδώ
Μουσικά Νέα

30 χρόνια μετά και το «Daydream» μάς κάνει ξανά να ονειρευόμαστε -Το νέο άλμπουμ της Mariah Carey είναι εδώ

17.07.2026
«Crash out» και… volume στο τέρμα! Η Tinashe επιστρέφει με νέο άλμπουμ
Μουσικά Νέα

«Crash out» και… volume στο τέρμα! Η Tinashe επιστρέφει με νέο άλμπουμ

17.07.2026
Μαρίνα Σπανού: Το «Αφήνομαι (MAD Version)» είναι εδώ και βάζει το καλοκαίρι σε repeat
Μουσικά Νέα

Μαρίνα Σπανού: Το «Αφήνομαι (MAD Version)» είναι εδώ και βάζει το καλοκαίρι σε repeat

17.07.2026
Μιχάλης Καραγκούνης: Το τραγούδι «Σημάδι» και η νέα εποχή του στη Sony Music Greece
Μουσικά Νέα

Μιχάλης Καραγκούνης: Το τραγούδι «Σημάδι» και η νέα εποχή του στη Sony Music Greece

17.07.2026
Όταν η Αρχαία Ελλάδα «έντυσε» μουσικά το «The Odyssey» του Christopher Nolan – Το μυστικό πίσω από το soundtrack της ταινίας
Μουσικά Νέα

Όταν η Αρχαία Ελλάδα «έντυσε» μουσικά το «The Odyssey» του Christopher Nolan – Το μυστικό πίσω από το soundtrack της ταινίας

17.07.2026
Ο Mick Jagger για Olivia Rodrigo: «Είναι πραγματικά πολύ καλή σε αυτό» – Η μεγάλη αναγνώριση από έναν θρύλο
Μουσικά Νέα

Ο Mick Jagger για Olivia Rodrigo: «Είναι πραγματικά πολύ καλή σε αυτό» – Η μεγάλη αναγνώριση από έναν θρύλο

17.07.2026
Σάκης Ρουβάς: «Λονδίνο… ερχόμαστε!» – Το live που κανείς δεν περίμενε
Μουσικά Νέα

Σάκης Ρουβάς: «Λονδίνο… ερχόμαστε!» – Το live που κανείς δεν περίμενε

17.07.2026
Πρωί ή βράδυ; Μάθε την κατάλληλη ώρα για να φοράς τα eye patches σου

Πρωί ή βράδυ; Μάθε την κατάλληλη ώρα για να φοράς τα eye patches σου

10 έξυπνα αντικείμενα για τις διακοπές σου που θα σου γλιτώσουν χρήματα

10 έξυπνα αντικείμενα για τις διακοπές σου που θα σου γλιτώσουν χρήματα

Η μπαντάνα είναι το απόλυτο summer-essential και η Άννα Βίσση το αποδεικνύει!

Η μπαντάνα είναι το απόλυτο summer-essential και η Άννα Βίσση το αποδεικνύει!

Σταμάτα να παλεύεις με τη φλούδα του καρπουζιού: 4 εύκολοι τρόποι να το καθαρίζεις χωρίς κόπο

Σταμάτα να παλεύεις με τη φλούδα του καρπουζιού: 4 εύκολοι τρόποι να το καθαρίζεις χωρίς κόπο

Πώς να πλύνεις τον τρίφτη σου χωρίς κόπο – 4 εύκολα tricks που θα κάνουν τον καθαρισμό παιχνιδάκι

Πώς να πλύνεις τον τρίφτη σου χωρίς κόπο – 4 εύκολα tricks που θα κάνουν τον καθαρισμό παιχνιδάκι

Πώς να φας καλοκαιράκι στην ταβέρνα χωρίς ενοχές σύμφωνα με τον γυμναστή σου

Πώς να φας καλοκαιράκι στην ταβέρνα χωρίς ενοχές σύμφωνα με τον γυμναστή σου

Γιατί η κυβέρνηση τρέχει να πληρώσει τους δανειστές νωρίτερα;

Γιατί η κυβέρνηση τρέχει να πληρώσει τους δανειστές νωρίτερα;

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΘΗΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΘΗΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ξεχάστε τα γνωστά: Ανακαλύψτε τους κρυμμένους θησαυρούς της χώρας για αυθεντικές διακοπές

Ξεχάστε τα γνωστά: Ανακαλύψτε τους κρυμμένους θησαυρούς της χώρας για αυθεντικές διακοπές