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Μουσική 17.07.2026

Ο Mick Jagger για Olivia Rodrigo: «Είναι πραγματικά πολύ καλή σε αυτό» – Η μεγάλη αναγνώριση από έναν θρύλο

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Από τη σύγχρονη ποπ στη δυναμική ενέργεια της ροκ, η Olivia Rodrigo έχει καταφέρει να κερδίσει τον σεβασμό του Mick Jagger
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Mick Jagger επαινεί την Olivia Rodrigo για τη ροκ πλευρά της μουσικής της.
  • Ο Jagger αναγνωρίζει την ικανότητα της Rodrigo να αλλάζει μουσικό ύφος.
  • Η δήλωση του Jagger έρχεται μετά από παρόμοιες αναγνωρίσεις από άλλους καλλιτέχνες.
  • Η Rodrigo συνδυάζει ποπ ευαισθησία με ροκ ένταση και δυναμική έκφραση.
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Όταν ένας καλλιτέχνης με την ιστορία και το κύρος του Mick Jagger μιλά θετικά για τη δουλειά ενός νεότερου δημιουργού, η δήλωσή του αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Αυτό συνέβη με την Olivia Rodrigo, η οποία φαίνεται πως έχει κερδίσει τον σεβασμό όχι μόνο του νεανικού κοινού αλλά και μεγάλων ονομάτων της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ο θρυλικός τραγουδιστής των The Rolling Stones αναφέρθηκε με θερμά λόγια στη ροκ πλευρά της νεαρής σταρ, αναγνωρίζοντας την ικανότητά της να αλλάζει μουσικό ύφος και να εξελίσσει την καλλιτεχνική της ταυτότητα.

https://www.instagram.com/mickjagger/
https://www.instagram.com/mickjagger/

συνέντευξης του Mick Jagger στο Billboard, όπου ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε στη συμμετοχή του Robert Smith των The Cure σε δύο διαφορετικά μουσικά πρότζεκτ: στο άλμπουμ των The Rolling Stones «Foreign Tongues» αλλά και στο άλμπουμ της Olivia Rodrigo «you seem pretty sad for a girl so in love». Με αφορμή αυτή τη μουσική σύνδεση, ο Mick Jagger ρωτήθηκε για την άποψή του σχετικά με τη στροφή της Olivia Rodrigo προς πιο ροκ ήχους. Η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη και γεμάτη αναγνώριση.

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«Είναι πραγματικά πολύ καλή σε αυτό», είπε ο Mick Jagger αναφερόμενος στη ροκ μουσική της Olivia Rodrigo, εξηγώντας πως πολλοί άνθρωποι την είχαν αρχικά συνδέσει αποκλειστικά με ένα διαφορετικό μουσικό ύφος. Ο ίδιος σημείωσε πως αρκετές γυναίκες τραγουδίστριες έχουν καταφέρει να κάνουν αντίστοιχες μεταβάσεις στην καριέρα τους, αποδεικνύοντας ότι ένας καλλιτέχνης δεν χρειάζεται να περιορίζεται σε μία μόνο μουσική ταυτότητα.

«Δεν είναι απαραίτητα μια μόνιμη μετάβαση, αλλά η ικανότητα να αλλάζεις στυλ από αυτό που θεωρείς ότι ήταν το αρχικό ποπ ύφος τους είναι αρκετά ενδιαφέρουσα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Mick Jagger. Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η Olivia Rodrigo έχει ήδη αποκτήσει σημαντική αναγνώριση από κορυφαίους εκπροσώπους της μουσικής βιομηχανίας. Η νεαρή τραγουδίστρια έχει λάβει θετικά σχόλια από καλλιτέχνες όπως ο Billie Joe Armstrong των Green Day, η Gwen Stefani των No Doubt, ο Jack White και ο David Byrne των Talking Heads.

rodrigo_olivia
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Η Olivia Rodrigo έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο μουσικό στίγμα, συνδυάζοντας την ευαισθησία της ποπ με την ένταση, τις κιθάρες και τη δυναμική έκφραση της ροκ. Τα τραγούδια της έχουν αγαπηθεί από εκατομμύρια ακροατές, ενώ η σκηνική της παρουσία δείχνει πως δεν φοβάται να δοκιμάσει νέες κατευθύνσεις. Η σχέση της με τον κόσμο της ροκ έγινε ακόμη πιο ενδιαφέρουσα μέσα από τις συνεργασίες και τις αναφορές που τη συνδέουν με σημαντικούς καλλιτέχνες του είδους. Το γεγονός ότι ένας μουσικός όπως ο Mick Jagger αναγνωρίζει δημόσια το ταλέντο της αποτελεί μια σημαντική στιγμή στην πορεία της.

https://www.instagram.com/oliviarodrigo/
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Αξίζει να σημειωθεί πως η Olivia Rodrigo δεν είναι η μόνη σύγχρονη pop star που συνδέεται με το νέο άλμπουμ των The Rolling Stones. Στο «Foreign Tongues» συμμετέχει επίσης ο Bruno Mars, ο οποίος παίζει καουμπέλ στο τραγούδι «Never Wanna Lose You».

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Mick Jagger Olivia Rodrigo
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