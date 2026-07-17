Plot twist! Ο Post Malone βγάζει το cowboy καπέλο και πιάνει ξανά το μικρόφωνο του rap

Ο Post Malone δημοσίευσε νέο teaser στα social media και όλα δείχνουν πως επιστρέφει στις hip-hop ρίζες του με νέο album

Με μια ματιά Ο Post Malone αφήνει να εννοηθεί ότι επιστρέφει στο rap, μετά από πειραματισμούς με την country μουσική.

Ένα νέο teaser στα social media με melodic rap flow προκάλεσε ενθουσιασμό στους fans.

Ο νέος του δίσκος, "The Eternal Buzz", ηχογραφείται στο Νάσβιλ και αναμένεται σύντομα.

Οι fans ελπίζουν σε μια δυναμική επιστροφή του καλλιτέχνη στις hip-hop ρίζες του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Post Malone φαίνεται πως είναι έτοιμος να κάνει μια στροφή που πολλοί περίμεναν εδώ και καιρό. Μετά την επιτυχημένη ενασχόλησή του με την country μουσική, ο πολυπλατινένιος καλλιτέχνης άφησε να εννοηθεί μέσα από ένα νέο teaser στα social media ότι επιστρέφει στον ήχο που τον έκανε παγκόσμιο superstar. Το σύντομο απόσπασμα από ακυκλοφόρητο τραγούδι έγινε αμέσως viral, με τους fans να μιλούν ήδη για ένα δυνατό comeback στις hip-hop ρίζες του. Το ενδιαφέρον γύρω από το επόμενο μουσικό του βήμα έχει εκτοξευθεί.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram, ο Post Malone εμφανίζεται χαλαρός, συνοδεύοντας το clip με τη φράση «That one mofo that don’t know when to leave». Ωστόσο, αυτό που τράβηξε πραγματικά την προσοχή δεν ήταν η λεζάντα, αλλά το νέο μουσικό απόσπασμα που ακούγεται στο background. Οι στίχοι και το χαρακτηριστικό melodic rap flow παραπέμπουν ξεκάθαρα στην εποχή των άλμπουμ «Stoney», «beerbongs & bentleys» και «Hollywood’s bleeding», τα οποία τον καθιέρωσαν στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

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Οι αντιδράσεις δεν άργησαν να έρθουν. Χιλιάδες fans πλημμύρισαν τα σχόλια εκφράζοντας τον ενθουσιασμό τους, ενώ και ο Tyla Yaweh σχολίασε πως πρόκειται για ένα τραγούδι που έχει όλα τα στοιχεία για να γίνει μεγάλη επιτυχία. Αν και ο Post Malone δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες, όλα δείχνουν πως η νέα του δισκογραφική δουλειά θα κινείται σε πιο rap και hip-hop μονοπάτια σε σχέση με τις τελευταίες κυκλοφορίες του.

Από την country πίσω στο rap;

Τα τελευταία δύο χρόνια ο Post Malone πειραματίστηκε έντονα με διαφορετικούς μουσικούς ήχους. Το άλμπουμ «Austin» είχε έντονα pop στοιχεία, ενώ το «F-1 Trillion» τον έφερε ακόμα πιο κοντά στην country σκηνή, με συνεργασίες που γνώρισαν τεράστια επιτυχία και τον σύστησαν σε ένα νέο κοινό.

Παρόλα αυτά, οι παλαιότεροι fans δεν έκρυψαν ποτέ την επιθυμία τους να τον δουν να επιστρέφει στο rap ύφος που χαρακτήρισε τα πρώτα χρόνια της καριέρας του. Το νέο teaser μοιάζει να επιβεβαιώνει ότι αυτή η στιγμή ίσως δεν αργεί.

Το νέο album βρίσκεται ήδη στα σκαριά

Ο 31χρονος καλλιτέχνης έχει ήδη αποκαλύψει ότι εργάζεται εντατικά πάνω στο νέο του album με τίτλο «The Eternal Buzz», το οποίο ηχογραφείται στο Νάσβιλ. Αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας, ο ίδιος έχει αφήσει να εννοηθεί πως έχει ήδη ολοκληρώσει δεκάδες τραγούδια και βρίσκεται στην τελική φάση επιλογής του υλικού.

Αυτό κάνει τους fans να πιστεύουν ότι η νέα εποχή του Post Malone βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ.

Οι επιτυχίες που τον έκαναν παγκόσμιο φαινόμενο

Ο Post Malone έγινε γνωστός το 2016 με το «White Iverson», όμως η καριέρα του απογειώθηκε με επιτυχίες όπως τα «Rockstar», «Psycho», «Sunflower», «Circles» και πολλές ακόμη που βρέθηκαν στην κορυφή των charts σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η ικανότητά του να συνδυάζει rap, pop, rock και country τον έχει καθιερώσει ως έναν από τους πιο επιτυχημένους και πολυσυλλεκτικούς καλλιτέχνες της γενιάς του. Αν τελικά επιστρέψει δυναμικά στη hip-hop σκηνή, πολλοί θεωρούν ότι πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες μουσικές επιστροφές της χρονιάς.

Οι fans περιμένουν την επόμενη κίνηση

Το teaser μπορεί να διαρκεί μόλις λίγα δευτερόλεπτα, όμως ήταν αρκετό για να βάλει «φωτιά» στα social media. Οι συζητήσεις γύρω από το νέο μουσικό κεφάλαιο του Post Malone έχουν ήδη ξεκινήσει, με τους fans να ανυπομονούν για την επίσημη κυκλοφορία του πρώτου single. Αν το συγκεκριμένο απόσπασμα αποτελεί δείγμα του ήχου που θα ακολουθήσει, τότε όλα δείχνουν πως ο Post Malone είναι έτοιμος να επιστρέψει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα: στη hip-hop σκηνή που τον έκανε παγκόσμιο φαινόμενο.