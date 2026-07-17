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Μουσική 17.07.2026

Andreas Abasaid: Κυκλοφόρησε το νέο single «Σ’ αγαπάει όπως εγώ»

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Το «Σ’ αγαπάει όπως εγώ» είναι η νέα μουσική πρόταση του Andreas Abasaid, συνδυάζοντας ελληνική pop, EDM και έντονο συναίσθημα.
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Κυκλοφόρησε το νέο single του Andreas Abasaid, «Σ’ αγαπάει όπως εγώ».
  • Το τραγούδι έχει σύγχρονη electro dance παραγωγή με δυναμικά synths και εθιστικό ρεφρέν.
  • Το «Σ’ αγαπάει όπως εγώ» εκφράζει αγωνία για την ευτυχία αγαπημένου προσώπου.
  • Ο Andreas Abasaid συνδυάζει ελληνική pop με διεθνείς electro pop και EDM επιρροές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι αποκτά το δικό του soundtrack μέσα από το νέο single του Andreas Abasaid , «Σ’ αγαπάει όπως εγώ». Με σύγχρονη electro dance παραγωγή, δυναμικά synths και ένα άκρως εθιστικό ρεφρέν, το τραγούδι συνδυάζει εκρηκτική ενέργεια με έντονο συναίσθημα, δημιουργώντας την ιδανική μουσική πρόταση για τη φετινή σεζόν.

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Πίσω από τον ανεβαστικό του ρυθμό κρύβεται μια ιστορία αγάπης, νοσταλγίας και ανιδιοτέλειας. Το  «Σ’ αγαπάει όπως εγώ» εκφράζει την αγωνία να μάθεις αν ένας άνθρωπος που αγάπησες πραγματικά είναι ευτυχισμένος και αν αγαπιέται όπως του αξίζει, μετατρέποντας ένα διαχρονικό συναίσθημα σε ένα σύγχρονο dance anthem.

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Ο Andreas Abasaid συνεχίζει να διαμορφώνει τη δική του μουσική ταυτότητα, συνδυάζοντας τη μελωδικότητα της ελληνικής pop με διεθνείς electro pop και EDM επιρροές. Με το «Σ’ αγαπάει όπως εγώ» επιβεβαιώνει τη δημιουργική του εξέλιξη και παρουσιάζει ένα τραγούδι που φιλοδοξεί να συνοδεύσει τις πιο δυνατές στιγμές του φετινού καλοκαιριού.

Ακούστε το εδώ: https://andreasabasaid.lnk.to/sagapaeioposego

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Andreas Abasaid ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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