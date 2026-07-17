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Μουσική 17.07.2026

60 χρόνια μετά, ο David Bowie μάς δίνει ακόμα εκπλήξεις – Τραγούδι του 1965 βγήκε από το συρτάρι και κάνει χαμό

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Ακυκλοφόρητα τραγούδια του David Bowie από το 1965 κυκλοφορούν για πρώτη φορά, αποκαλύπτοντας τον καλλιτέχνη πριν γίνει παγκόσμιος θρύλος
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Κυκλοφορεί νέο άλμπουμ με άγνωστες ηχογραφήσεις του David Bowie από το 1965.
  • Οι ηχογραφήσεις αποκαλύπτουν τον νεαρό Bowie πριν γίνει παγκόσμιος θρύλος.
  • Σε κάποιες ηχογραφήσεις συμμετέχει ο Jimmy Page, πριν τους Led Zeppelin.
  • Η συλλογή περιλαμβάνει τραγούδια με blues, rock και pop ήχους της εποχής.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πριν γίνει ο θρύλος που άλλαξε για πάντα την ιστορία της μουσικής, ο David Bowie ήταν απλά ο Davy Jones, ένας νεαρός καλλιτέχνης που προσπαθούσε να βρει τη δική του φωνή στο Λονδίνο των 60s. Τώρα, δεκαετίες μετά, άγνωστες ηχογραφήσεις από εκείνη την πρώιμη περίοδο ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν και μας ταξιδεύουν στα πρώτα βήματα ενός από τους πιο εμβληματικούς μουσικούς όλων των εποχών. Το νέο άλμπουμ «David Bowie: The Shel Talmy Recordings» φέρνει στο φως τραγούδια που παρέμεναν κρυμμένα από το 1965. Μάλιστα, σε κάποιες από αυτές τις ηχογραφήσεις συμμετέχει και ο Jimmy Page, πριν γίνει παγκόσμια γνωστός με τους Led Zeppelin.

Ο David Bowie με εντυπωσιακή εμφάνιση, προετοιμάζεται για την έκθεση «David Bowie: On tour» που βγαίνει στο φως.
https://www.instagram.com/vadundee/

Η συλλογή αποκαλύπτει μια διαφορετική πλευρά του Bowie, πολύ πριν εμφανιστεί ο Ziggy Stardust και πριν ο καλλιτέχνης γίνει σύμβολο της διαφορετικότητας και της μουσικής καινοτομίας. Εκείνη την εποχή ο Bowie κινούνταν σε πιο blues, rock και pop ήχους, επηρεασμένος από τη βρετανική σκηνή των 60s. Τα τραγούδια δημιουργήθηκαν με τον παραγωγό Shel Talmy, έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους της εποχής, γνωστό για τη δουλειά του με συγκροτήματα όπως οι The Kinks και οι The Who. Ανάμεσα στα κομμάτια που θα ακουστούν για πρώτη φορά βρίσκονται τίτλοι όπως «Cupid», «Leave her to me», «You gotta tell her» και «I do believe I love you».

Οι fans του David Bowie μόλις απέκτησαν νέο bucket list – Η έκθεση «David Bowie: On tour» βγαίνει στο φως (photo)

Η νέα κυκλοφορία αποτελεί ουσιαστικά ένα μουσικό «flashback» στην εποχή όπου ο David Bowie δεν είχε ακόμη δημιουργήσει τον μύθο γύρω από το όνομά του. Οι fans θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν έναν νεαρό Bowie που πειραματιζόταν, δοκίμαζε διαφορετικά στυλ και αναζητούσε τον δρόμο που θα τον οδηγούσε στην παγκόσμια επιτυχία. Ξεχωριστή θέση έχει το τραγούδι «I want your love», ένα rock’n’roll κομμάτι με έντονη ενέργεια, που δίνει μια γεύση από τον Bowie πριν γίνει ο απόλυτος χαμαιλέοντας της μουσικής. Η συλλογή αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο και ήδη έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους λάτρεις της μουσικής ιστορίας.

David Bowie
https://www.instagram.com/davidbowie/
Ο David Bowie με πορτοκαλί μαλλιά και καπνό γύρω από το πρόσωπο, στην έκθεση «David Bowie: On tour».
https://www.instagram.com/vadundee/

Οι ηχογραφήσεις αυτές θυμίζουν πως η πορεία ενός καλλιτέχνη δεν ξεκινά πάντα από τη στιγμή που γίνεται διάσημος, αλλά από μικρές στιγμές δημιουργίας που κάποτε μπορεί να αποδειχθούν ανεκτίμητες. Ο David Bowie έγραψε τη δική του ιστορία μέσα από συνεχείς αλλαγές και νέες ταυτότητες, και τώρα οι fans μπορούν να ανακαλύψουν ένα ακόμη άγνωστο κεφάλαιο από το μουσικό του ταξίδι.

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David Bowie
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