Sporty chic: Το trend που κάνει το ποδόσφαιρο το απόλυτο fashion statement

Με μια ματιά Οι φανέλες ποδοσφαίρου γίνονται το απόλυτο fashion item της σεζόν, ξεπερνώντας τα γήπεδα.

Το "jersey style" κερδίζει έδαφος παγκοσμίως, από το Μανχάταν έως το Παρίσι.

Προτείνεται συνδυασμός φανέλας με mini φούστα και σανδάλια για casual εμφανίσεις.

Δημιουργείται ανατρεπτική αντίθεση συνδυάζοντας φανέλα με διάφανη, δαντελένια φούστα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το ποδόσφαιρο δεν περιορίζεται πλέον μόνο στα γήπεδα και στις τηλεοπτικές οθόνες. Η αθλητική κουλτούρα έχει εισβάλει δυναμικά στη μόδα και τα «kits», οι επίσημες φανέλες των ομάδων, γίνονται το απόλυτο fashion item της σεζόν. Από τα σοκάκια του Μανχάταν μέχρι τα πιο high-end events της εβδομάδας μόδας στο Παρίσι, το jersey style κερδίζει έδαφος και αποδεικνύει ότι το «athleisure» έχει πλέον αναβαθμιστεί σε απόλυτο fashion statement.

Αν οι it-girls όπως η Hailey Bieber και η Camila Morrone το υποστηρίζουν χρόνια τώρα, η στιγμή που θα το εντάξεις και εσύ στην γκαρνταρόμπα σου είναι τώρα. Δεν χρειάζεται να είσαι φανατική οπαδός για να το φορέσεις, το jersey trend είναι εδώ για να δώσει έναν απρόσμενο, cool χαρακτήρα στο καλοκαιρινό σου ντύσιμο. Ας δούμε πώς θα το συνδυάσεις για να ξεχωρίσεις, ανεξάρτητα από το πού σε βγάζει η μέρα.

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Casual βόλτες με άποψη

Για τις ημέρες που έχεις δουλειές στην πόλη ή μια βόλτα για καφέ, η φανέλα σου είναι ο καλύτερος σύμμαχος. Συνδύασε την oversized jersey σου με μια mini φούστα και τα αγαπημένα σου σανδάλια. Ολοκλήρωσε το look με μια μικρή shoulder bag και έχεις το τέλειο outfit για μια χαλαρή, αλλά super stylish εμφάνιση που δείχνει ότι ξέρεις τι συμβαίνει στο street style.

Η ανατρεπτική αντίθεση

Αν θέλεις να πας το styling ένα βήμα παρακάτω, επίλεξε τον δρόμο της αντίθεσης. Συνδύασε τη φανέλα σου με μια διάφανη, δαντελένια φούστα. Ο συνδυασμός του «σκληρού» αθλητικού στοιχείου με το ρομαντικό, αιθέριο ύφασμα της δαντέλας δημιουργεί μια ισορροπία που θα σε κάνει να μαγνητίσεις τα βλέμματα σε ένα date night ή σε μια βραδινή έξοδο για ποτό. Είναι ο πιο τολμηρός τρόπος να αποδείξεις ότι το sporty μπορεί να γίνει απόλυτα chic.

Color-blocking για δυναμικές εμφανίσεις

Όταν διαλέγεις μια φανέλα σε έντονα χρώματα, άφησέ την να γίνει ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Μην προσπαθήσεις να προσθέσεις πολλά αξεσουάρ ή patterns. Συνδύασέ την με minimal κομμάτια σε ουδέτερους τόνους, όπως μια μαύρη φούστα, και δώσε βάση σε ένα statement αξεσουάρ, όπως ένα pillbox hat ή ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Το αποτέλεσμα θα είναι ισορροπημένο, σοφιστικέ και πάνω από όλα, cool χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.