Ξέχνα τα neon! Η Kylie Jenner βρήκε το κόκκινο που ταιριάζει τέλεια στο μαυρισμένο δέρμα

Με μια ματιά Η Kylie Jenner προτείνει μια νέα καλοκαιρινή τάση στα νύχια: το «Summer Red».

Πρόκειται για ένα ζωηρό κόκκινο με απαλό πορτοκαλί υποτόνο, ιδανικό για μαυρισμένο δέρμα.

Το «Summer Red» προσφέρει μια soft glam αισθητική και ταιριάζει σε κάθε περίσταση, από την παραλία έως τη βραδινή έξοδο.

Η απόχρωση αυτή αποτελεί μια κομψή εναλλακτική στις neon τάσεις, προσδίδοντας ζεστασιά και ανανεώνοντας το στυλ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν παρακολουθείς στενά τα beauty looks της Kylie Jenner, σίγουρα γνωρίζεις ότι τα νύχια της αποτελούν πάντα το επίκεντρο του στυλ της. Με τα χαρακτηριστικά extra-long νύχια της, η διάσημη star έχει δοκιμάσει σχεδόν κάθε nail art που μπορείς να φανταστείς, από περίπλοκα γραφικά μέχρι τις πιο ιδιαίτερες χρωματικές παλέτες. Όποια κι αν είναι η δική σου αισθητική, είναι σχεδόν βέβαιο ότι έχεις μπει στον πειρασμό να αντιγράψεις έστω και μία φορά το look που μοιράζεται στο Instagram με τους εκατομμύρια followers της, αναζητώντας εκείνη την πινελιά που θα κάνει το δικό σου στυλ να ξεχωρίσει.

Τώρα όμως, η Kylie έρχεται να σου προτείνει κάτι πιο κλασικό, ιδανικό αν έχεις κουραστεί από τις συνηθισμένες παστέλ επιλογές ή τις υπερβολικά έντονες αποχρώσεις που κατακλύζουν τα social media. Υιοθέτησε ένα φωτεινό «Summer Red», μια απόχρωση που η προσωπική της nail artist, Zola Ganzorigt, χαρακτήρισε ως το απόλυτο καλοκαιρινό χρώμα. Πρόκειται για ένα ζωηρό κόκκινο με απαλό πορτοκαλί υποτόνο, που ταιριάζει μοναδικά με την ηλιοκαμένη επιδερμίδα σου και χαρίζει μια soft glam αισθητική στο beauty look σου, ανανεώνοντας τη διάθεσή σου με τον πιο κομψό τρόπο.

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Η νέα κυριαρχία του κόκκινου

Αν και παραδοσιακά έχουμε συνδέσει το κόκκινο χρώμα στα νύχια με τις χειμερινές εμφανίσεις και τις επίσημες περιστάσεις, αυτή η εκδοχή του αποτελεί το ιδανικό αξεσουάρ για τις καλοκαιρινές σου διακοπές. Οι beauty experts συμφωνούν ότι το «Summer Red» είναι η ιδανική απάντηση για εσένα που θέλεις κάτι διαφορετικό, αποφεύγοντας τις neon τάσεις που μπορεί να δείχνουν κουραστικές μετά από λίγο καιρό. Ο πορτοκαλί του υποτόνος είναι εκείνος που κάνει τη διαφορά, προσδίδοντας μια «ζεστασιά» που αναδεικνύει το μαύρισμά σου και ταιριάζει απόλυτα με την αύρα των διακοπών.

Ευελιξία για κάθε ώρα της ημέρας

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτού του χρώματος είναι η εκπληκτική του ικανότητα να προσαρμόζεται σε κάθε περίσταση. Το «Summer Red» έχει τον τρόπο να δείχνει εξαιρετικά κομψό, είτε χαλαρώνεις στην παραλία με ένα αέρινο λινό σύνολο, είτε ετοιμάζεσαι για μια βραδινή έξοδο στο νησί με ένα little black dress. Δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχείς αν το μανικιούρ σου ταιριάζει με τα outfit της ημέρας, καθώς αυτός ο τόνος λειτουργεί ως μια διαχρονική βάση που απογειώνει κάθε σου στυλιστική επιλογή χωρίς να απαιτεί υπερβολές.

Γιατί να το τολμήσεις τώρα

Δοκίμασε να το ζητήσεις στο επόμενο ραντεβού σου και δώσε στα χέρια σου την πολυτελή φρεσκάδα που αναζητάς. Είναι μια επιλογή που συνδυάζει τη δυναμική προσωπικότητα του κόκκινου με την ανεμελιά του καλοκαιριού, προσφέροντάς σου ένα αποτέλεσμα που αποπνέει αυτοπεποίθηση. Αποφεύγοντας τις περιττές υπερβολές και μένοντας πιστή σε μια τάση που αναβαθμίζει το στυλ σου χωρίς να χάνει τη διαχρονικότητά της, θα δεις ότι το «Summer Red» θα γίνει ο μόνιμος σύντροφός σου για όλο το υπόλοιπο της σεζόν.