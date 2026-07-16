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Life 16.07.2026

Φεύγεις διακοπές; Έτσι θα κρατήσεις τα φυτά εσωτερικού χώρου ζωντανά όσο λείπεις

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Μάθε πώς να προστατέψεις τα φυτά σου από τη ζέστη και την έλλειψη νερού πριν φύγεις για καλοκαιρινό ταξίδι
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Μετακίνησε τα φυτά σε φωτεινό, αλλά πιο δροσερό σημείο, μακριά από άμεσο ήλιο.
  • Πότισε καλά τα φυτά πριν φύγεις, αποφεύγοντας το υπερβολικό νερό που προκαλεί σάπισμα ριζών.
  • Χρησιμοποίησε συστήματα αυτοποτίσματος, όπως μπουκάλια ή ειδικά φυτίλια, για να διατηρήσεις την υγρασία.
  • Συγκέντρωσε τα φυτά μαζί για να δημιουργήσουν υγρασία και να προστατευτούν από την ξηρότητα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι σημαίνει βαλίτσες, ταξίδια, παραλίες και λίγες μέρες μακριά από την καθημερινότητα. Υπάρχει όμως ένα μικρό πράσινο «μέλος» του σπιτιού που δεν πρέπει να ξεχάσεις πριν φύγεις: τα φυτά εσωτερικού χώρου. Από τη μονστέρα στο σαλόνι μέχρι εκείνο το μικρό παχύφυτο στο γραφείο, κάθε φυτό χρειάζεται τη δική του φροντίδα για να αντέξει όσο εσύ απολαμβάνεις τις διακοπές σου. Με μερικά απλά και έξυπνα tips μπορείς να επιστρέψεις σπίτι και να βρεις τη μικρή σου ζούγκλα πιο όμορφη από ποτέ.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Πριν κλείσεις την πόρτα και φύγεις για διακοπές, χρειάζεται λίγη προετοιμασία. Το σωστό πότισμα είναι το πρώτο και σημαντικότερο βήμα, αλλά το «πολύ νερό» δεν σημαίνει πάντα καλύτερη φροντίδα. Πολλά φυτά υποφέρουν περισσότερο από το υπερβολικό πότισμα παρά από την έλλειψη νερού, καθώς μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα στις ρίζες. Ένα καλό πότισμα πριν την αναχώρηση, καθαρά φύλλα και η σωστή θέση μέσα στο σπίτι μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά.

Γεμίζουν τα φυτά σου έντομα και αυτό το καλοκαίρι; Με αυτά τα 5 tips θα τα σώσεις

Αν πρόκειται να λείψεις για αρκετές ημέρες, υπάρχουν μικρά hacks που μπορούν να λειτουργήσουν σαν προσωπικός «κηπουρός» για τα φυτά σου. Αυτοποτιζόμενες γλάστρες, ειδικά συστήματα άρδευσης ή ακόμα και ένα απλό μπουκάλι νερού με μικρή τρύπα μπορούν να βοηθήσουν ώστε το χώμα να διατηρήσει την απαραίτητη υγρασία. Μια ακόμη έξυπνη λύση είναι να συγκεντρώσεις τα φυτά σου σε ένα σημείο με έμμεσο φως, ώστε να δημιουργείται καλύτερο μικροκλίμα και να προστατεύονται από την έντονη καλοκαιρινή ζέστη.

1. Βρες το σωστό σημείο πριν φύγεις

Πολλά φυτά εσωτερικού χώρου σε γλάστρες διακοσμούν το σαλόνι, καθαρίζοντας την ατμόσφαιρα και ανανεώνοντας τον χώρο.
Πηγή: Unsplash

Μην αφήσεις τα φυτά σου στο πιο ζεστό σημείο του σπιτιού. Τα παράθυρα με έντονο ήλιο μπορούν να ανεβάσουν πολύ τη θερμοκρασία και να τα ταλαιπωρήσουν. Μετακίνησέ τα σε ένα φωτεινό αλλά πιο δροσερό σημείο, όπου θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το φως που χρειάζονται χωρίς να «ψήνονται».

2. Κάνε ένα σωστό πότισμα

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Πότισε τα φυτά σου καλά πριν φύγεις, αλλά άφησε το χώμα να απορροφήσει το νερό φυσιολογικά. Απόφυγε να γεμίσεις υπερβολικά τις γλάστρες, γιατί το στάσιμο νερό μπορεί να προκαλέσει σαπίσματα στις ρίζες.

3. Χρησιμοποίησε έξυπνες λύσεις αυτοποτίσματος

Πράσινα φυτά εσωτερικού χώρου σε γλάστρες μέσα σε ένα φωτεινό σπίτι.
www.freepik.com

Δεν χρειάζεται να ζητήσεις από κάποιον να περνάει κάθε μέρα από το σπίτι. Ένα απλό σύστημα με μπουκάλι νερού, ειδικά φυτίλια ποτίσματος ή μια αυτοποτιζόμενη γλάστρα μπορούν να κρατήσουν το χώμα υγρό για αρκετές ημέρες.

4. Μάζεψε τα φυτά μαζί

Πράσινα φυτά εσωτερικού χώρου σε γλάστρες για τύχη και ευημερία στο σπίτι.
unsplash.com

Τα φυτά «βοηθούν» το ένα το άλλο όταν βρίσκονται κοντά. Δημιουργούν μεγαλύτερη υγρασία γύρω τους και προστατεύονται καλύτερα από την ξηρή ατμόσφαιρα του καλοκαιριού.

5. Μην ξεχάσεις τα μικρά αλλά σημαντικά

Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

Πριν φύγεις, αφαίρεσε ξερά φύλλα, έλεγξε αν υπάρχουν έντομα και βεβαιώσου ότι οι γλάστρες έχουν καλή αποστράγγιση. Μερικά λεπτά φροντίδας τώρα μπορούν να σου γλιτώσουν πολλά προβλήματα όταν επιστρέψεις.

Τα φυτά εσωτερικού χώρου δεν χρειάζονται υπερβολές, αλλά λίγη σωστή προετοιμασία πριν τις διακοπές. Άλλωστε, το καλύτερο καλοκαιρινό welcome back είναι να ανοίξεις την πόρτα του σπιτιού σου και να σε περιμένει ένα καταπράσινο, ζωντανό σκηνικό.

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