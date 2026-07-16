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Life 16.07.2026

Η πιο γλυκιά καλοκαιρινή «παγίδα» – Φτιάχνεις αυτό το Kiss χωρίς ζάχαρη και δεν σταματάς στο ένα κομμάτι

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Ξέχνα τα βαριά γλυκά του καλοκαιριού - Αυτό το Kiss χωρίς ζάχαρη είναι ό,τι πιο δροσερό θα δοκιμάσεις
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Δημιουργία ελαφριάς, καλοκαιρινής εκδοχής του κλασικού γλυκού Kiss χωρίς ζάχαρη.
  • Χρήση ζελέ φράουλας χωρίς ζάχαρη και ζελατίνης για δροσερή υφή και γεύση.
  • Η συνταγή είναι ιδανική για όσους θέλουν γλυκό με λιγότερα λιπαρά και ζάχαρη.
  • Το ζελέ μπορεί να καταναλωθεί μόνο του ή ως βάση για κρεμώδες γλυκό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και ψάχνεις ένα γλυκό που να είναι δροσερό, ελαφρύ και γεμάτο γεύση, τα γλυκά ψυγείου έχουν πάντα την πρώτη θέση. Δεν χρειάζονται περίπλοκες τεχνικές, πολλά υλικά ή ώρες στην κουζίνα – μόνο λίγη φαντασία και τα σωστά υλικά για να δημιουργήσεις ένα απολαυστικό αποτέλεσμα που ταιριάζει ιδανικά στις ζεστές μέρες του καλοκαιριού.

Φρέσκες φράουλες σε μπολ, μια από τις τροφές που βοηθούν στην ενυδάτωση τις ζεστές μέρες.
Πηγή: Unsplash

Αν αγαπάς το κλασικό Kiss με τη βελούδινη κρέμα, τη βάση μπισκότου και τη γεύση που θυμίζει παιδικά χρόνια, μπορείς να το φτιάξεις και στο σπίτι σε μια πιο ελαφριά εκδοχή χωρίς ζάχαρη. Η σπιτική αυτή παραλλαγή κρατά όλη τη δροσερή γοητεία του αγαπημένου γλυκού, αλλά με λιγότερη γλυκύτητα και μια πιο ανάλαφρη αίσθηση που το κάνει ιδανικό για μετά το φαγητό ή για εκείνες τις στιγμές που θέλεις κάτι γλυκό χωρίς να νιώθεις βάρος.

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Το μυστικό βρίσκεται στο ζελέ χωρίς ζάχαρη, που χαρίζει έντονη γεύση φράουλας, όμορφο χρώμα και αυτή τη μοναδική δροσερή υφή που κάνει κάθε κουταλιά να λιώνει στο στόμα. Σε συνδυασμό με τη βελούδινη κρέμα και την ελαφριά βάση, δημιουργεί ένα καλοκαιρινό γλυκό ψυγείου που μπορεί να γίνει το αγαπημένο σου για όλη την οικογένεια.

@argirispel

Πανεύκολα σπιτικά kiss χωρίς ζάχαρη που θα φτιάχνεις συνέχεια γιατί σίγουρα δε θα μείνει κανένα! 🍓 ΥΛΙΚΑ: 250 ml χλιαρό νερό 1 φακελάκι ζελέ φράουλα σε σκόνη χωρίς ζάχαρη 20 γρ. ζελατίνη σε σκόνη 2 βανίλιες (προαιρετικά) Για την επικάλυψη: 400 γρ. σταγόνες κουβερτούρα γάλακτος 1 κσ. ηλιέλαιο #chocolatekiss #truffles #strawberryjello #nobakedessert #easyrecipes

♬ som original – alwaysbey2026

Η συνταγή αυτή είναι ιδανική όταν θέλεις ένα γλυκό χωρίς πολλά λιπαρά και χωρίς την κλασική ποσότητα ζάχαρης, αλλά δεν θέλεις να στερηθείς την απόλαυση.

Υλικά

  • 250 ml χλιαρό νερό
  • 1 φακελάκι ζελέ χωρίς ζάχαρη με γεύση φράουλα
  • 20 γρ. ζελατίνη σε σκόνη
  • 2 βανίλιες (προαιρετικά, για πιο αρωματικό αποτέλεσμα)
Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Εκτέλεση

  1. Ρίχνεις το χλιαρό νερό σε ένα μπολ και προσθέτεις το ζελέ χωρίς ζάχαρη φράουλα. Ανακατεύεις καλά μέχρι να διαλυθεί εντελώς.
  2. Προσθέτεις τη ζελατίνη σε σκόνη και ανακατεύεις συνεχώς ώστε να ενσωματωθεί χωρίς να δημιουργηθούν σβόλοι.
  3. Ρίχνεις τις βανίλιες αν θέλεις πιο γλυκό και αρωματικό αποτέλεσμα.
  4. Αφήνεις το μείγμα για λίγα λεπτά να σταθεί και στη συνέχεια το βάζεις στο ψυγείο.
  5. Το αφήνεις για περίπου 3-4 ώρες μέχρι να πήξει καλά.
Φρέσκες φράουλες κομμένες σε φέτες, ιδανικές για να σας κρατήσουν ενυδατωμένους τις ζεστές μέρες.
Πηγή: Unsplash

Το αποτέλεσμα είναι ένα δροσερό, ελαφρύ ζελέ φράουλα χωρίς ζάχαρη, με πιο «δεμένη» υφή χάρη στη ζελατίνη. Μπορείς να το απολαύσεις μόνο του ή να το χρησιμοποιήσεις ως βάση για ένα πιο κρεμώδες γλυκό τύπου Kiss με γιαούρτι ή τυρί κρέμα light.

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γλυκό Καλοκαίρι 2026
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