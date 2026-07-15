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Fashion 15.07.2026

Η μπαντάνα είναι το απόλυτο summer-essential και η Άννα Βίσση το αποδεικνύει!

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Η Άννα Βίσση υιοθετεί την τάση της μπαντάνας και μας δείχνει πώς να την εντάξουμε στα looks μας
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η μπαντάνα είναι το απόλυτο καλοκαιρινό αξεσουάρ, κυριαρχώντας στο street style και στα social media.
  • Η Άννα Βίσση υιοθέτησε το trend, φορώντας μια μπαντάνα στα μαλλιά της με rock-chic αισθητική.
  • Η μπαντάνα μπορεί να φορεθεί ως head-wrap, προσφέροντας ανεπιτήδευτη φινέτσα.
  • Λειτουργεί ως "χαμαιλέοντας" της μόδας, σώζοντας bad hair days και δίνοντας ένταση σε σύνολα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν πρέπει να υιοθετήσεις οπωσδήποτε αυτό το καλοκαίρι ένα fashion trend, αυτό είναι με σιγουριά η μπαντάνα. Το συγκεκριμένο κομμάτι φαίνεται να έχει πρωταγωνιστήσει στο fashion προσκήνιο, καθώς από την περασμένη χρονιά κυριαρχεί στο street style, στα social media και στα looks των celebrities. Μονόχρωμες, με πολύχρωμα prints ή ακόμα και σε κλασικές αποχρώσεις, φέρνουν έναν αέρα από τη χαλαρότητα των 70s και την απόλυτη ηρεμία των διακοπών.

Η Άννα Βίσση με εντυπωσιακή εμφάνιση και νερό στην προετοιμασία της για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.
https://www.instagram.com/annavissiofficial

Η Άννα Βίσση, πάντα στην πρώτη γραμμή των τάσεων, είναι μία από τις celebrities που απογείωσαν το trend, επιλέγοντας μια μπαντάνα σε μαύρη απόχρωση με λευκά σχέδια σε λαχούρι. Η «Απόλυτη» την ενέταξε στο look της επιλέγοντας να τη φορέσει στα μαλλιά της, αποδεικνύοντας ότι το στυλ της δεν γνωρίζει ηλικία και συμβιβασμούς. Με την αστείρευτη ενέργειά της, η Άννα επαναφέρει το αξεσουάρ αυτό στο επίκεντρο, αναδεικνύοντας μια rock-chic αισθητική που ορίζει τους κανόνες της καλοκαιρινής κομψότητας.

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Το μυστικό της επιτυχίας πίσω από την επιλογή της βρίσκεται στην αυτοπεποίθηση με την οποία υποστηρίζει κάθε της εμφάνιση. Μπορείς να υιοθετήσεις το στυλ της επιλέγοντας το κλασικό head-wrap δένοντάς τη γύρω από το κεφάλι, αφήνοντας τα μαλλιά ελεύθερα, ένα look που αποπνέει ανεπιτήδευτη φινέτσα για τις ηλιόλουστες μέρες. Η μπαντάνα δεν είναι απλώς ένα κομμάτι ύφασμα, αλλά ο απόλυτος «χαμαιλέοντας» της μόδας που μπορεί να σώσει μια bad hair day ή να δώσει ένταση σε ένα μονόχρωμο σύνολο, λειτουργώντας ως το αξεσουάρ-κλειδί για κάθε εμφάνιση.

https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Η Άννα Βίσση μάς θυμίζει πως η μόδα είναι πάνω από όλα παιχνίδι, και η μπαντάνα είναι το πιο διασκεδαστικό εργαλείο για να εκφράσεις την προσωπικότητά σου αυτό το καλοκαίρι. Είναι η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, προσδίδοντας εκείνη την ανεξάρτητη, δυναμική αύρα που χαρακτηρίζει κάθε της εμφάνιση, καλώντας μας να τολμήσουμε και να εντάξουμε αυτό το ρετρό-μοντέρνο στοιχείο στην καθημερινότητά μας με αέρα απόλυτης star.

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Fashion fashion trend ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
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