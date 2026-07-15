Dolce & Gabbana: Μια πανδαισία λουλουδιών και μπαρόκ αισθητικής στην Ταορμίνα

Με μια ματιά Η Dolce & Gabbana παρουσίασε την Alta Moda στην Ταορμίνα, εμπνευσμένη από τη Σικελία και την ιταλική κουλτούρα.

Η συλλογή περιλάμβανε 99 εμφανίσεις με λουλούδια, μπαρόκ στοιχεία, δαντέλες και θρησκευτικές αναφορές.

Ενσωματώθηκαν στοιχεία από την παράδοση της Σικελίας, το "Grand Tour" και τη μυθολογία.

Η επίδειξη έκλεισε με δημιουργίες εμπνευσμένες από τη θάλασσα, υμνώντας την υψηλή ραπτική και την αφοσίωση στην ομορφιά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Σικελία δεν είναι απλώς ένας προορισμός για τους Domenico Dolce και Stefano Gabbana, είναι το πνευματικό τους σπίτι, η ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης όπου η ιταλική κουλτούρα συναντά το θείο. Επιστρέφοντας στην Ταορμίνα, την πόλη όπου το 2012 γεννήθηκε το όραμα της Alta Moda, το σχεδιαστικό δίδυμο παρουσίασε μια συλλογή που έμοιαζε λιγότερο με επίδειξη μόδας και περισσότερο με αρχαία τελετή αφιερωμένη στην ομορφιά.

Στον βοτανικό κήπο Radicepura, εκεί όπου η φύση συνάντησε το μπαρόκ μεγαλείο, μια «θερμοκηπιακή» σκηνή στολισμένη με χρυσούς θρόνους και καθρέπτες υποδέχτηκε μια λίστα καλεσμένων που περιλάμβανε από την Jennifer Lopez και τη Monica Bellucci μέχρι τον Christian Bale. Το σκηνικό ήταν η ιδανική προθήκη για μια συλλογή 99 εμφανίσεων που υμνούν την απόλυτη δεξιοτεχνία, την ιστορία του «Grand Tour» του 19ου αιώνα και την αιώνια γοητεία της ιταλικής υπαίθρου.

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Ένας κήπος από μετάξι και ιστορία

Η συλλογή άνοιξε με μια ωδή στα λουλούδια, με φορέματα που έμοιαζαν να έχουν ξεπηδήσει απευθείας από έναν κήπο σε πλήρη άνθιση. Τριαντάφυλλα, παιώνιες και άνθη πορτοκαλιάς «φύτρωναν» πάνω σε τούλια και οργάντζες, ενώ η επιλογή του blue baby’s breath (γυψοφίλη) στα μαλλιά των μοντέλων προσέδιδε μια σχεδόν απόκοσμη, αιθέρια αίσθηση. Η Léonie Cassel, κόρη της Monica Bellucci, άνοιξε την επίδειξη, δίνοντας τον τόνο για μια πασαρέλα που γεφύρωσε το παλιό με το νέο.

Από τη χήρα της Σικελίας στη μυθολογική νύμφη

Δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα κλασικά στοιχεία της υπογραφής των Dolce & Gabbana: το μαύρο δαντελένιο πέπλο, οι βελούδινες κάπες με τα χρυσά διακοσμητικά στοιχεία και οι θρησκευτικές αναφορές με σταυρούς και χάντρες, που παρέπεμπαν σε μια σύγχρονη, chic εκδοχή της σικελικής πένθιμης παράδοσης. Ωστόσο, η συλλογή ταξίδεψε πολύ πιο πίσω στο χρόνο, ενσωματώνοντας κορσέδες και φούστες με στεφάνια (hoop skirts), συνδυασμένα με υλικά όπως το μετάξι, η δαντέλα Chantilly και το βαρύτιμο brocade.

Η «Isola Bella» και το φινάλε της απόλυτης κομψότητας

Το αποκορύφωμα της βραδιάς ήταν το κλείσιμο με μια σειρά από δημιουργίες εμπνευσμένες από τη θάλασσα της Σικελίας. Το φόρεμα «Isola Bella», σε αποχρώσεις του γαλάζιου, του γκρι και του τιρκουάζ, με έναν όγκο που έμοιαζε να αγκαλιάζει το κεφάλι του μοντέλου και να καταλήγει σε μια ουρά πολλών μέτρων, ήταν η απόδειξη ότι η υψηλή ραπτική των Dolce & Gabbana δεν απευθύνεται σε απλούς θνητούς, αλλά σε «θεές».

Με υπόκρουση το «Βαλς των Λουλουδιών» του Τσαϊκόφσκι, η επίδειξη ολοκλήρωσε το δεύτερο κεφάλαιο ενός τριήμερου εορτασμού της πολυτέλειας. Μέσα από 99 looks, ο οίκος απέδειξε ότι η Alta Moda δεν είναι απλώς ρούχα· είναι μια «αφοσίωση στην ομορφιά», ένα χειροπιαστό όνειρο που απαιτεί χιλιάδες ώρες εργασίας και μια βαθιά πίστη στην παράδοση που κάνει την ιταλική μόδα να παραμένει διαχρονικά αξεπέραστη.