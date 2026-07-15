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Fashion 15.07.2026

Maria Grazia Chiuri: Το ντεμπούτο της στην υψηλή ραπτική του οίκου Fendi

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Η Maria Grazia Chiuri επαναπροσδιορίζει τον οίκο Fendi με μια συλλογή υψηλής ραπτικής με αβίαστη κομψότητα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Maria Grazia Chiuri έκανε το ντεμπούτο της στην υψηλή ραπτική του οίκου Fendi.
  • Η συλλογή άντλησε έμπνευση από την «Απόσχιση της Βιέννης» και την ταινία Histoire d’Eau.
  • Η Chiuri παρουσίασε δημιουργίες που απελευθερώνουν το γυναικείο σώμα, με ρευστή γραμμή.
  • Η γούνα χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά σε ανακυκλωμένη μορφή, ως διακοσμητικό στοιχείο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Maria Grazia Chiuri πραγματοποίησε το ντεμπούτο της στην υψηλή ραπτική του οίκου Fendi, παρουσιάζοντας μια συλλογή που λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην πλούσια κληρονομιά της ρωμαϊκής φίρμας και το ανάλαφρο, εκσυγχρονισμένο μέλλον της. Η επιλογή της Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (GMAC) στη Ρώμη ως σκηνικό της επίδειξης δεν ήταν τυχαία, καθώς ο χώρος φιλοξένησε παράλληλα την έκθεση After Steps Through Work, μια αναδρομή στα πρώτα 20 χρόνια του Karl Lagerfeld στον οίκο.

fendi_couture_fashion_show

Πριν την έναρξη του show, λαμπεροί καλεσμένοι όπως η Sarah Jessica Parker και η Monica Bellucci είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν σχέδια και δοκιμαστικά κομμάτια που οδήγησαν τον Fendi στη δημιουργία της haute fourrure το 2015. Η Chiuri, πιστή στην καλλιτεχνική της προσέγγιση, άντλησε έμπνευση από το κίνημα της «Απόσχισης της Βιέννης» και την ταινία Histoire d’Eau του 1977, δημιουργώντας έναν διάλογο ανάμεσα στις εικαστικές τέχνες και τη μόδα που αναζητά διαρκώς νέες ισορροπίες.

fendi_fashion_show_couture
Fendi
Fendi
Fendi
Fendi
Fendi

Η πρώτη εμφάνιση στην πασαρέλα, ένα ριγέ καφτάνι από σιφόν συνδυασμένο με γόβες διακοσμημένες με λεπτές γούνινες λεπτομέρειες, έθεσε αμέσως το ύφος της συλλογής. Εμπνευσμένη από τα ριζοσπαστικά «reform dresses» της Emilie Flöge, η Chiuri παρουσίασε δημιουργίες που απελευθερώνουν το γυναικείο σώμα από τον στενό κορσέ, επιλέγοντας μια ρευστή γραμμή. Το grain de poudre tailoring και τα βελούδινα φορέματα απέδειξαν ότι η haute couture δεν χρειάζεται την αυστηρή αρχιτεκτονική του παρελθόντος για να εντυπωσιάσει.

Fendi
Fendi
Fendi
Fendi
Fendi
Fendi

Upcycled πολυτέλεια και «υψηλή δεξιοτεχνία»

Σε μια περίοδο όπου η υπερβολή συχνά κυριαρχεί στις πασαρέλες της υψηλής ραπτικής, η πρόταση της Chiuri ήρθε ως μια υπενθύμιση ότι η couture σημαίνει «υψηλή τέχνη» και όχι απλώς θέαμα. Η γούνα, σήμα κατατεθέν του οίκου, παρουσιάστηκε αποκλειστικά σε ανακυκλωμένη μορφή, κυρίως ως διακοσμητικό στοιχείο ή ως ανάλαφρα πανωφόρια, δεμένα με λωρίδες από τούλι.

Fendi
Fendi
Fendi
Fendi

Με την επίδειξη να συνοδεύεται από την ταινία μικρού μήκους Love Monster της Valeria Golino, η Chiuri κατάφερε να δώσει στον Fendi μια σύγχρονη, ρομαντική και αβίαστα κομψή πνοή. Η συλλογή αυτή δεν είναι απλώς μια σειρά ρούχων, αλλά μια δήλωση για το πώς η ιστορία ενός οίκου μπορεί να εξελιχθεί χωρίς να χάσει την ψυχή της, μέσα από την τέχνη της δεξιοτεχνίας και την ελευθερία της κίνησης.

Κεντρική Εικάνα: Fendi 

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Fashion Show Fendi haute couture Maria Grazia Chiuri
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