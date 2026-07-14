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Life 14.07.2026

«Άκου το σώμα σου»: 4 λάθη που κάνουμε όλοι στις καλοκαιρινές προπονήσεις (και πρέπει να αποφύγεις)

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Αν συνεχίζεις να γυμνάζεσαι με τον ίδιο τρόπο όταν το θερμόμετρο δείχνει πάνω από 35 βαθμούς, ίσως κάνεις λάθη που επιβαρύνουν τον οργανισμό σου
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Απέφυγε τις προπονήσεις τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας, προτίμησε πρωί ή βράδυ.
  • Πίνε επαρκώς νερό πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την άσκηση για να αποφύγεις την αφυδάτωση.
  • Επίλεξε ελαφριά, ανοιχτόχρωμα και διαπνέοντα ρούχα για να διατηρείς το σώμα δροσερό.
  • Προσάρμοσε την ένταση της προπόνησης στις υψηλές θερμοκρασίες, μην πιέζεις το σώμα σου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι είναι η εποχή που πολλοί αποφασίζουν να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στη γυμναστική. Οι μεγαλύτερες ημέρες, ο καλός καιρός και η διάθεση για περισσότερες δραστηριότητες κάνουν την άσκηση να μοιάζει πιο εύκολη και πιο ευχάριστη. Είτε επιλέγεις τρέξιμο δίπλα στη θάλασσα, είτε προπόνηση στο πάρκο, είτε συνεχίζεις το πρόγραμμα στο γυμναστήριο, η φυσική δραστηριότητα μπορεί να γίνει σύμμαχος της υγείας και της καλής διάθεσης.

gimnastiki_fitness
Πηγή: Unsplash

Υπάρχει όμως μία σημαντική λεπτομέρεια που αρκετοί υποτιμούν. Το σώμα δεν αντιδρά με τον ίδιο τρόπο όταν η θερμοκρασία αγγίζει ή ξεπερνά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Η καρδιά δουλεύει πιο έντονα, η εφίδρωση αυξάνεται σημαντικά, χάνονται περισσότερα υγρά και ηλεκτρολύτες και η πιθανότητα αφυδάτωσης ή θερμικής εξάντλησης μεγαλώνει.

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Αυτό σημαίνει ότι η προπόνηση μέσα στη ζέστη χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση. Συνήθειες που τον χειμώνα δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα, το καλοκαίρι μπορεί να μειώσουν την απόδοσή σου, να σε κουράσουν υπερβολικά ή ακόμη και να αποδειχθούν επικίνδυνες. Αν θέλεις να συνεχίσεις να γυμνάζεσαι με ασφάλεια και να απολαμβάνεις τα οφέλη της άσκησης, καλό είναι να αποφύγεις τα τέσσερα πιο συνηθισμένα λάθη.

Pexels
Pexels

1. Προπονείσαι τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας

Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη είναι να επιλέγεις να γυμναστείς μεταξύ 11 το πρωί και 5 το απόγευμα, όταν η θερμοκρασία βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της. Εκείνες τις ώρες ο οργανισμός δυσκολεύεται περισσότερο να αποβάλει τη θερμότητα, με αποτέλεσμα να ανεβαίνουν οι παλμοί, να αυξάνεται η κόπωση και να μεγαλώνει ο κίνδυνος θερμικής εξάντλησης. Αν μπορείς, προτίμησε να προπονείσαι νωρίς το πρωί ή μετά τη δύση του ήλιου, όταν η θερμοκρασία είναι αισθητά χαμηλότερη και το σώμα λειτουργεί πιο αποτελεσματικά.

Γυναίκα που κάνει ασκήσεις για κοιλιακούς χρησιμοποιώντας μια καρέκλα στο σπίτι.
Unsplash

2. Δεν πίνεις αρκετό νερό πριν και μετά την άσκηση

Πολλοί θυμούνται να πιουν νερό μόνο όταν διψάσουν. Όμως η δίψα είναι ένδειξη ότι το σώμα έχει ήδη αρχίσει να αφυδατώνεται. Το καλοκαίρι χάνεις πολύ μεγαλύτερη ποσότητα υγρών μέσω της εφίδρωσης, ακόμη κι αν η προπόνησή σου δεν είναι ιδιαίτερα έντονη. Ξεκίνα καλά ενυδατωμένος, πίνε μικρές ποσότητες νερού κατά τη διάρκεια της άσκησης και συνέχισε την ενυδάτωση και μετά το τέλος της προπόνησης. Αν η άσκηση διαρκεί πολλή ώρα ή η ζέστη είναι έντονη, η αναπλήρωση ηλεκτρολυτών μπορεί επίσης να αποδειχθεί χρήσιμη.

Ένα ποτήρι με καθαρό νερό, στο πλαίσιο άρθρου για τους μύθους γύρω από την κατανάλωση νερού και την υγεία.
pexels.com

3. Φοράς τα λάθος ρούχα

Τα σκούρα, βαριά ή συνθετικά ρούχα εγκλωβίζουν τη θερμότητα και δυσκολεύουν την εξάτμιση του ιδρώτα. Η σωστή επιλογή ρούχων μπορεί να κάνει πολύ μεγαλύτερη διαφορά απ’ όσο πιστεύεις. Προτίμησε ανοιχτόχρωμα, ελαφριά και διαπνέοντα υφάσματα που επιτρέπουν στον αέρα να κυκλοφορεί και βοηθούν το σώμα να παραμένει πιο δροσερό. Αν προπονείσαι σε εξωτερικό χώρο, μην ξεχνάς το καπέλο και το αντηλιακό, ειδικά όταν υπάρχει έντονη ηλιοφάνεια.

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4. Προσπαθείς να κάνεις την ίδια ένταση με τον χειμώνα

Το γεγονός ότι γυμναζόσουν άνετα πριν από λίγους μήνες δεν σημαίνει ότι το σώμα σου μπορεί να ανταποκριθεί με τον ίδιο τρόπο μέσα στον καύσωνα. Η υψηλή θερμοκρασία αυξάνει σημαντικά την καταπόνηση του οργανισμού. Αν επιμείνεις στην ίδια ένταση ή διάρκεια προπόνησης, είναι πιθανό να νιώσεις έντονη κόπωση, ζάλη ή αδυναμία. Άκου το σώμα σου. Αν αισθανθείς δυσφορία, σταμάτησε αμέσως την άσκηση, πήγαινε σε δροσερό μέρος και ενυδατώσου.

Γυναίκα εκτελεί άσκηση γιόγκα στην παραλία, χρησιμοποιώντας την ως υπαίθριο γυμναστήριο για ευεξία.
Πηγή: Unsplash

Μικρές αλλαγές που κάνουν μεγάλη διαφορά

Η καλοκαιρινή προπόνηση δεν χρειάζεται να γίνει πιο δύσκολη. Αντίθετα, με μερικές σωστές επιλογές μπορεί να γίνει πιο ασφαλής και πιο αποδοτική.

  • Επίλεξε τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας.
  • Φρόντισε να είσαι σωστά ενυδατωμένος.
  • Φόρεσε ελαφριά και διαπνέοντα ρούχα.
  • Προσαρμόσε την ένταση της άσκησης στις καιρικές συνθήκες.
  • Η ζέστη θέλει προσαρμογή, όχι υπερβολές
Γυναίκα κάνει γιόγκα στην παραλία, χρησιμοποιώντας την ως υπαίθριο γυμναστήριο για άσκηση.
Πηγή: Unsplash

Η γυμναστική παραμένει μία από τις καλύτερες συνήθειες για την υγεία σου, ακόμη και τους καλοκαιρινούς μήνες. Για να συνεχίσει όμως να σου προσφέρει μόνο οφέλη, χρειάζεται να λαμβάνεις υπόψη τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που δημιουργεί η υψηλή θερμοκρασία.

Γυναίκα κάνει beach workout με μαγιό στην άμμο, συνδυάζοντας θάλασσα και γυμναστική για αλλαγή στο σώμα.
Πηγή: Unsplash

Λίγη περισσότερη προσοχή στην ώρα της προπόνησης, στην ενυδάτωση και στην ένταση της άσκησης αρκεί για να προστατεύσεις τον οργανισμό σου και να συνεχίσεις να απολαμβάνεις κάθε προπόνηση, ακόμη και στις πιο ζεστές ημέρες του καλοκαιριού.

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γυμναστική Καλοκαίρι 2026
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