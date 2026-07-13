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Life 13.07.2026

Το σπιτικό hack που κάνει τις κατσαρίδες να…αλλάζουν δρόμο – Με 2 υλικά που έχεις ήδη στην κουζίνα

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Το hack που έχει γίνει viral γιατί δεν χρειάζεται ακριβά προϊόντα και βασίζεται σε υλικά που πιθανότατα έχεις ήδη στο ντουλάπι σου
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Σπιτικό μείγμα μαγειρικής σόδας και ζάχαρης μπορεί να αποθαρρύνει τις κατσαρίδες.
  • Η ζάχαρη λειτουργεί ως δόλωμα και η μαγειρική σόδα ως μέσο αντιμετώπισης.
  • Η καθαριότητα, η αποθήκευση τροφίμων και η επισκευή διαρροών είναι απαραίτητες.
  • Φυσικές μυρωδιές όπως δάφνη ή μέντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι κατσαρίδες είναι από τους πιο ανεπιθύμητους «επισκέπτες» σε κάθε σπίτι, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν οι υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν την εμφάνισή τους. Αν δεν θέλεις να χρησιμοποιήσεις αμέσως ισχυρά εντομοκτόνα, υπάρχει ένα απλό σπιτικό hack που πολλοί δοκιμάζουν ως φυσική λύση για να τις αποθαρρύνουν. Το μυστικό βρίσκεται σε δύο υλικά που πιθανότατα έχεις ήδη στην κουζίνα σου: μαγειρική σόδα και ζάχαρη.

Γλαστράκι με άνθη και φυτά σε μπαλκόνι, ιδανικά για να μη ξεραθούν τα φυτά σου όσο είσαι διακοπές.
Πηγή: Unsplash

Το hack με μαγειρική σόδα και ζάχαρη

Ανακάτεψε ίση ποσότητα μαγειρικής σόδας και ζάχαρης και τοποθέτησε το μείγμα σε μικρά καπάκια ή χαμηλά μπολάκια κοντά στα σημεία όπου έχεις δει κατσαρίδες, όπως κάτω από τον νεροχύτη, πίσω από ηλεκτρικές συσκευές ή κοντά σε σωληνώσεις. Η ζάχαρη λειτουργεί ως δόλωμα, ενώ η μαγειρική σόδα μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των εντόμων όταν την καταναλώσουν.

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Το πιο σημαντικό βήμα δεν είναι το hack

Ακόμη και το καλύτερο κόλπο δεν θα έχει αποτέλεσμα αν το σπίτι προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε τροφή και νερό. Για αυτό:

  • Καθάριζε άμεσα ψίχουλα και υπολείμματα τροφών.
  • Μην αφήνεις βρόμικα πιάτα στον νεροχύτη όλη τη νύχτα.
  • Κλείνε καλά τα τρόφιμα σε δοχεία.
  • Επισκεύασε διαρροές νερού, καθώς οι κατσαρίδες αναζητούν υγρασία.
  • Σφράγισε μικρές χαραμάδες από όπου μπορούν να μπουν.
  • Μπορούν να βοηθήσουν και οι φυσικές μυρωδιές
Μπαλκόνι με φυτά και λουλούδια, ιδανικό για να μη ξεραθούν τα φυτά σου όσο είσαι διακοπές.
Πηγή: Unsplash
Τραπεζαρία με καρέκλες και φυτό, ιδανική για να κρατήσεις το σπίτι σου δροσερό το καλοκαίρι.
Πηγή: Unsplash

Πολλοί χρησιμοποιούν επίσης φύλλα δάφνης ή αιθέριο έλαιο μέντας σε σημεία του σπιτιού, καθώς οι έντονες μυρωδιές φαίνεται να λειτουργούν αποτρεπτικά για τις κατσαρίδες. Αν και δεν αποτελούν οριστική λύση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Τι να θυμάσαι

Τα σπιτικά hacks μπορούν να βοηθήσουν κυρίως σε μικρής έκτασης εμφανίσεις κατσαρίδων και ως προληπτικό μέτρο. Αν όμως παρατηρείς συχνή ή εκτεταμένη παρουσία τους, είναι πιθανό να υπάρχει φωλιά και να χρειάζεται επαγγελματική απεντόμωση. Με λίγη πρόληψη, σωστή καθαριότητα και αυτό το απλό σπιτικό hack, μπορείς να μειώσεις σημαντικά τις πιθανότητες να δεις ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι σου.

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Hack κατσαρίδες σπίτι
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