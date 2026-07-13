Όταν ο πάγος συνάντησε την υψηλή ραπτική – H νέα συλλογή «Frozen Eden» της Celia Kritharioti

Η νέα couture συλλογή της Celia Kritharioti μεταμόρφωσε την πασαρέλα σε έναν μαγικό κόσμο από πάγο, πάθος και μυστήριο

Ο χρόνος σταματά. Ο απαγορευμένος καρπός έχει ήδη κοπεί, η απόφαση έχει παρθεί και μια απόκοσμη, μεγαλοπρεπής παγωνιά απλώνεται στον κήπο με τα μεγάλα δέντρα. Κάθε πέταλο, κάθε φύλλο και κάθε ανεκπλήρωτη επιθυμία κρυσταλλώνεται ακαριαία, συνθέτοντας μια αυτοκρατορία από λευκό και ασημένιο πάγο – μια θάλασσα από κρύσταλλα που μοιάζουν με δάκρυα που πάγωσαν πριν προλάβουν να κυλήσουν. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ξεκινά μια νέα αφήγηση: ένα αναπάντεχο παιχνίδι ανάμεσα στο φως και τη σκιά, την αθωότητα και τον πειρασμό.

Το μαύρο βελούδο ντύνει τη νύχτα και τα μυστικά της.

Το κόκκινο ενσαρκώνει τον απαγορευμένο καρπό, το πάθος και την πρόκληση.

Το χρυσό φέρει τη λάμψη μιας χαμένης θεϊκής υπόστασης.

Το λευκό αποτυπώνει την αθωότητα πριν από την Πτώση.

Το ασημένιο καθρεφτίζει τον πάγο, το φεγγαρόφωτο και την αιωνιότητα.

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Η γυναικεία σιλουέτα Celia Kritharioti γίνεται το απόλυτο πεδίο αυτής της ανατροπής. Αέρινες, ρευστές διαφάνειες, ντελικάτες δαντέλες και περίτεχνα κεντήματα παίζουν με το βλέμμα, αποκαλύπτοντας αισθησιακά το γυμνό δέρμα πριν αυτό χαθεί ξανά στο βαθύ μυστήριο του μαύρου βελούδου και του ταφτά. Ένας εκλεπτυσμένος χορός κάλυψης κι απόκρυψης, όπου η θηλυκότητα ορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Σε αυτό το απόλυτα λευκό τοπίο αναζωπυρώνεται ο πραγματικός καταλύτης της συλλογής: ένα επικίνδυνο, μεθυστικό κόκκινο που κυλά στο catwalk σαν υγρή φωτιά πάνω στο χιόνι.

Σε αυτή την παγωμένη Εδέμ δεν υπάρχουν νικητές ούτε ηττημένοι. Υπάρχει μόνο η υπέρτατη, καθηλωτική δύναμη της γυναίκας. Οι ηρωίδες της συλλογής διασχίζουν το χιόνι σαν μυθικές βασίλισσες που δεν μετανιώνουν για το πεπρωμένο τους. Δεν εγκαταλείπουν τον παράδεισο· τον κατακτούν, μεταμορφώνοντας έναν παγωμένο κόσμο σε ένα δικό τους, απόλυτο βασίλειο.

Η νέα συλλογή παρουσιάστηκε σε μία ατμοσφαιρική παρουσίαση, ενώπιον επιλεγμένου κύκλου εκλεκτών προσκεκλημένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν η top performer Jennifer Lopez μαζί με την αδελφή της Linda Lopez, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella, οι Μιράντα και Μαρία Πατέρα, οι Βέτα και η Λώρα Τσουκαλά, η Μαρίζα Φασιανού, καθώς και ο σύζυγος της σχεδιάστριας Νίκος Τσάκος και οι κόρες της. Το «παρών» έδωσαν επίσης κορυφαίοι fashion editors, διευθυντές περιοδικών, influencers, stylists και εκπρόσωποι των σημαντικότερων ελληνικών και διεθνών fashion media, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση και το διαρκώς αυξανόμενο αποτύπωμα του Οίκου Celia Kritharioti στον χώρο της υψηλής ραπτικής.

Makeup: Val Garland

Hair: Eugene Souleiman

Production: Villa Eugénie

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Φυσικό Μεταλλικό Νερό Arrena, στα Three Cents Premium Beverages και τη Champagne Fleur de Miraval.

Celia Kritharioti Couture

Ο παλαιότερος Οίκος Υψηλής Ραπτικής στην Ελλάδα, Celia Kritharioti , με ιστορία που ξεκινά το 1906, δημιουργεί χειροποίητες δημιουργίες που αποτελούν ύμνο στη σύγχρονη γυναίκα. Με μοναδική τεχνική, υψηλή αισθητική και διαχρονική δεξιοτεχνία, ο Οίκος συνεχίζει να εκπροσωπεί την ελληνική υψηλή ραπτική στη διεθνή σκηνή, κατακτώντας μία ξεχωριστή θέση στον κόσμο της couture.

Για περισσότερες πληροφορίες:

The Kompany | Βάσω Τόση | mob: 6944 783945 | email: [email protected]

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