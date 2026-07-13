Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Life 13.07.2026

Όταν ο πάγος συνάντησε την υψηλή ραπτική – H νέα συλλογή «Frozen Eden» της Celia Kritharioti

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η νέα couture συλλογή της Celia Kritharioti μεταμόρφωσε την πασαρέλα σε έναν μαγικό κόσμο από πάγο, πάθος και μυστήριο
Mad.gr

Ο χρόνος σταματά. Ο απαγορευμένος καρπός έχει ήδη κοπεί, η απόφαση έχει παρθεί και μια απόκοσμη, μεγαλοπρεπής παγωνιά απλώνεται στον κήπο με τα μεγάλα δέντρα. Κάθε πέταλο, κάθε φύλλο και κάθε ανεκπλήρωτη επιθυμία κρυσταλλώνεται ακαριαία, συνθέτοντας μια αυτοκρατορία από λευκό και ασημένιο πάγο – μια θάλασσα από κρύσταλλα που μοιάζουν με δάκρυα που πάγωσαν πριν προλάβουν να κυλήσουν. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ξεκινά μια νέα αφήγηση: ένα αναπάντεχο παιχνίδι ανάμεσα στο φως και τη σκιά, την αθωότητα και τον πειρασμό.

Celia Kritharioti_FW26-27_Fashion Show_Photo 1

Το μαύρο βελούδο ντύνει τη νύχτα και τα μυστικά της.
Το κόκκινο ενσαρκώνει τον απαγορευμένο καρπό, το πάθος και την πρόκληση.
Το χρυσό φέρει τη λάμψη μιας χαμένης θεϊκής υπόστασης.
Το λευκό αποτυπώνει την αθωότητα πριν από την Πτώση.
Το ασημένιο καθρεφτίζει τον πάγο, το φεγγαρόφωτο και την αιωνιότητα.

Πώς το vacation style της Dua Lipa γίνεται η αφορμή για το πιο fashionable καλοκαίρι

Η γυναικεία σιλουέτα Celia Kritharioti γίνεται το απόλυτο πεδίο αυτής της ανατροπής. Αέρινες, ρευστές διαφάνειες, ντελικάτες δαντέλες και περίτεχνα κεντήματα παίζουν με το βλέμμα, αποκαλύπτοντας αισθησιακά το γυμνό δέρμα πριν αυτό χαθεί ξανά στο βαθύ μυστήριο του μαύρου βελούδου και του ταφτά. Ένας εκλεπτυσμένος χορός κάλυψης κι απόκρυψης, όπου η θηλυκότητα ορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Σε αυτό το απόλυτα λευκό τοπίο αναζωπυρώνεται ο πραγματικός καταλύτης της συλλογής: ένα επικίνδυνο, μεθυστικό κόκκινο που κυλά στο catwalk σαν υγρή φωτιά πάνω στο χιόνι.

Celia Kritharioti_FW26-27_Fashion Show_Photo 2

Celia Kritharioti_FW26-27_Nikos Tsakos, Linda, JLO

Σε αυτή την παγωμένη Εδέμ δεν υπάρχουν νικητές ούτε ηττημένοι. Υπάρχει μόνο η υπέρτατη, καθηλωτική δύναμη της γυναίκας. Οι ηρωίδες της συλλογής διασχίζουν το χιόνι σαν μυθικές βασίλισσες που δεν μετανιώνουν για το πεπρωμένο τους. Δεν εγκαταλείπουν τον παράδεισο· τον κατακτούν, μεταμορφώνοντας έναν παγωμένο κόσμο σε ένα δικό τους, απόλυτο βασίλειο.

Celia Kritharioti_FW26-27_JLO_Photo 2

 

Η νέα συλλογή παρουσιάστηκε σε μία ατμοσφαιρική παρουσίαση, ενώπιον επιλεγμένου κύκλου εκλεκτών προσκεκλημένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν η top performer Jennifer Lopez μαζί με την αδελφή της Linda Lopez, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Bruno Cerella, οι Μιράντα και Μαρία Πατέρα, οι Βέτα και η Λώρα Τσουκαλά, η Μαρίζα Φασιανού, καθώς και ο σύζυγος της σχεδιάστριας Νίκος Τσάκος και οι κόρες της. Το «παρών» έδωσαν επίσης κορυφαίοι fashion editors, διευθυντές περιοδικών, influencers, stylists και εκπρόσωποι των σημαντικότερων ελληνικών και διεθνών fashion media, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση και το διαρκώς αυξανόμενο αποτύπωμα του Οίκου Celia Kritharioti στον χώρο της υψηλής ραπτικής.

Celia Kritharioti_FW26-27_Bruno Cerella & Athina Oikonomakou

 

Makeup: Val Garland
Hair: Eugene Souleiman
Production: Villa Eugénie

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Φυσικό Μεταλλικό Νερό Arrena, στα Three Cents Premium Beverages και τη Champagne Fleur de Miraval.

Celia Kritharioti_FW26-27_Kimberly Guilfoyle

Celia Kritharioti Couture

Ο παλαιότερος Οίκος Υψηλής Ραπτικής στην Ελλάδα, Celia Kritharioti , με ιστορία που ξεκινά το 1906, δημιουργεί χειροποίητες δημιουργίες που αποτελούν ύμνο στη σύγχρονη γυναίκα. Με μοναδική τεχνική, υψηλή αισθητική και διαχρονική δεξιοτεχνία, ο Οίκος συνεχίζει να εκπροσωπεί την ελληνική υψηλή ραπτική στη διεθνή σκηνή, κατακτώντας μία ξεχωριστή θέση στον κόσμο της couture.

Για περισσότερες πληροφορίες:

The Kompany | Βάσω Τόση | mob: 6944 783945 | email: [email protected]

Το λευκό μπικίνι είναι το νέο καλοκαιρινό «must» και η Alessandra Ambrosio το έχει ήδη υιοθετήσει

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Celia Kritharioti JENIFFER LOPEZ μόδα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Jay-Z και ο Eminem μαζί στη σκηνή μετά από 15 χρόνια – Το «Renegade» ακούστηκε ξανά live και έγινε χαμός!

Ο Jay-Z και ο Eminem μαζί στη σκηνή μετά από 15 χρόνια – Το «Renegade» ακούστηκε ξανά live και έγινε χαμός!

13.07.2026
Επόμενο
Το μεγαλύτερο live που έγινε ποτέ στην Αλβανία είχε την υπογραφή του YE – Η συναυλία που συζητά όλη η Ευρώπη

Το μεγαλύτερο live που έγινε ποτέ στην Αλβανία είχε την υπογραφή του YE – Η συναυλία που συζητά όλη η Ευρώπη

13.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Terrazza Campari στην Ελλάδα άνοιξε τις πόρτες της στο One&Only Aesthesis
Food

Η Terrazza Campari στην Ελλάδα άνοιξε τις πόρτες της στο One&Only Aesthesis

13.07.2026
Όταν το «Είπες» του Θοδωρή Φέρρη παίρνει «σάρκα και οστά»: Τα 3 ζώδια που κάνουν «love bombing»
Life

Όταν το «Είπες» του Θοδωρή Φέρρη παίρνει «σάρκα και οστά»: Τα 3 ζώδια που κάνουν «love bombing»

13.07.2026
Πώς το vacation style της Dua Lipa γίνεται η αφορμή για το πιο fashionable καλοκαίρι
Fashion

Πώς το vacation style της Dua Lipa γίνεται η αφορμή για το πιο fashionable καλοκαίρι

13.07.2026
3 εύκολοι τρόποι να αφαιρέσεις εύκολα λεκέ από αντηλιακό ενώ είσαι έξω
Life

3 εύκολοι τρόποι να αφαιρέσεις εύκολα λεκέ από αντηλιακό ενώ είσαι έξω

13.07.2026
Το καλοκαιρινό τραπέζι που θα συζητούν όλοι οι καλεσμένοι σου – 7 ιδέες που κάνουν τη διαφορά
Food

Το καλοκαιρινό τραπέζι που θα συζητούν όλοι οι καλεσμένοι σου – 7 ιδέες που κάνουν τη διαφορά

12.07.2026
Το απόλυτο καλοκαιρινό food hack: 5 συνδυασμοί που σε κρατούν ενυδατωμένο όλη μέρα
Life

Το απόλυτο καλοκαιρινό food hack: 5 συνδυασμοί που σε κρατούν ενυδατωμένο όλη μέρα

12.07.2026
Κόβεις ντοματίνια ένα ένα; Αυτό το απλό κόλπο θα σου λύσει τα χέρια
Food

Κόβεις ντοματίνια ένα ένα; Αυτό το απλό κόλπο θα σου λύσει τα χέρια

12.07.2026
Το DIY κόλπο που λατρεύει το σπίτι σου αλλά…μισούν τα κουνούπια
Life

Το DIY κόλπο που λατρεύει το σπίτι σου αλλά…μισούν τα κουνούπια

12.07.2026
Το μαμαδίστικο tip για πεντακάθαρο στρώμα – Η απλή λύση που εξαφανίζει κιτρινίλες και λεκέδες
Life

Το μαμαδίστικο tip για πεντακάθαρο στρώμα – Η απλή λύση που εξαφανίζει κιτρινίλες και λεκέδες

12.07.2026
Το DIY κόλπο που λατρεύει το σπίτι σου αλλά…μισούν τα κουνούπια

Το DIY κόλπο που λατρεύει το σπίτι σου αλλά…μισούν τα κουνούπια

3 εύκολοι τρόποι να αφαιρέσεις εύκολα λεκέ από αντηλιακό ενώ είσαι έξω

3 εύκολοι τρόποι να αφαιρέσεις εύκολα λεκέ από αντηλιακό ενώ είσαι έξω

Πώς το vacation style της Dua Lipa γίνεται η αφορμή για το πιο fashionable καλοκαίρι

Πώς το vacation style της Dua Lipa γίνεται η αφορμή για το πιο fashionable καλοκαίρι

Κόβεις ντοματίνια ένα ένα; Αυτό το απλό κόλπο θα σου λύσει τα χέρια

Κόβεις ντοματίνια ένα ένα; Αυτό το απλό κόλπο θα σου λύσει τα χέρια

Το απόλυτο καλοκαιρινό food hack: 5 συνδυασμοί που σε κρατούν ενυδατωμένο όλη μέρα

Το απόλυτο καλοκαιρινό food hack: 5 συνδυασμοί που σε κρατούν ενυδατωμένο όλη μέρα

Το μαμαδίστικο tip για πεντακάθαρο στρώμα – Η απλή λύση που εξαφανίζει κιτρινίλες και λεκέδες

Το μαμαδίστικο tip για πεντακάθαρο στρώμα – Η απλή λύση που εξαφανίζει κιτρινίλες και λεκέδες

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Σε ρόλο θεατή η κυβέρνηση απέναντι στην ενισχυμένη Τουρκία

Σε ρόλο θεατή η κυβέρνηση απέναντι στην ενισχυμένη Τουρκία

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η φάρσα που αποκάλυψε τη θεσμική ευαλωτότητα του ψηφιακού κράτους

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η φάρσα που αποκάλυψε τη θεσμική ευαλωτότητα του ψηφιακού κράτους

Αποδράσεις της τελευταίας στιγμής με περιορισμένο budget για το καλοκαίρι

Αποδράσεις της τελευταίας στιγμής με περιορισμένο budget για το καλοκαίρι