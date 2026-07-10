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Fashion 10.07.2026

Το λευκό μπικίνι είναι το νέο καλοκαιρινό «must» και η Alessandra Ambrosio το έχει ήδη υιοθετήσει

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Η Alessandra Ambrosio με λευκό μπικίνι στην παραλία επιβεβαιώνει ότι είναι απόλυτο trend του φετινού καλοκαιριού
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το λευκό μπικίνι είναι το κυρίαρχο trend της καλοκαιρινής σεζόν.
  • Η Alessandra Ambrosio υιοθέτησε το λευκό μπικίνι, αναδεικνύοντας την ηλιοκαμένη επιδερμίδα της.
  • Το λευκό μπικίνι συμβολίζει την καθαρότητα, την ανεμελιά και την κομψότητα.
  • Για επιτυχημένη εμφάνιση, προτιμήστε υφάσματα με υφή και χρυσά κοσμήματα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι επιτάσσει αέρινη διάθεση και το λευκό χρώμα είναι ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής της παραλίας. Αν χρειαζόμασταν μια επιβεβαίωση ότι το λευκό μπικίνι είναι το πιο hot trend της σεζόν, η Alessandra Ambrosio μάς την έδωσε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Το 45χρονο supermodel, που ξέρει καλύτερα από κάθε άλλη πώς να «κλέβει» τα φώτα της δημοσιότητας, ανέβασε τη θερμοκρασία στα ύψη με την τελευταία της ανάρτηση στο Instagram, κάνοντάς μας όλες να αναζητάμε το αντίστοιχο κομμάτι για τη δική μας βαλίτσα διακοπών.

alessandra_ambrosio_leuko_magio
https://www.instagram.com/alessandraambrosio/?hl=el

Ποζάροντας στην άμμο με φόντο τα κρυστάλλινα νερά, η Ambrosio δεν ανέδειξε απλώς το αψεγάδιαστο σώμα της, αλλά ανέβασε τον πήχη του beach style. Επιλέγοντας ένα λευκό μπικίνι που αναδεικνύει τέλεια την ηλιοκαμένη επιδερμίδα, το μοντέλο συνδύασε τον αισθησιασμό με τη φυσική ομορφιά. Η απόφασή της να φωτογραφηθεί ακόμα και τόπλες, καλύπτοντας διακριτικά το στήθος της, έδωσε ένα καλλιτεχνικό vibe στις λήψεις, επιβεβαιώνοντας πως η αυτοπεποίθηση είναι το καλύτερο αξεσουάρ που μπορεί να φορέσει μια γυναίκα στην παραλία.

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Η «ποιητική» πλευρά του καλοκαιρινού look

Η ίδια επέλεξε να συνοδεύσει τις φωτογραφίες της με μια λεζάντα που «ακούγεται» σαν καλοκαιρινό ποίημα, γράφοντας: «Ανάμεσα στη γη και τη θάλασσα, είναι ποίηση». Αυτή η αίσθηση ελευθερίας που αποπνέει η εμφάνισή της δεν είναι τυχαία, καθώς το λευκό μπικίνι είναι το χρώμα της καθαρότητας, της ανεμελιάς και της απόλυτης κομψότητας. Είναι η επιλογή που ταιριάζει σε κάθε σωματότυπο και φωτίζει το summer tan, κάνοντας το look να μοιάζει ακριβό και αβίαστα sexy.

alessandra_ambrosio_leuko_magio
https://www.instagram.com/alessandraambrosio/?hl=el
https://www.instagram.com/alessandraambrosio/?hl=el
https://www.instagram.com/alessandraambrosio/?hl=el

Το απόλυτο μυστικό για να το φορέσεις σωστά

Για να υιοθετήσεις το trend με επιτυχία, επίλεξε υφάσματα με ενδιαφέρουσα υφή, όπως ανάγλυφα ή ribbed σχέδια, που δίνουν ένα πιο σύγχρονο twist στο κλασικό λευκό. Συνδύασε το σύνολό σου με διακριτικά χρυσά κοσμήματα για να απογειώσεις την ηλιοκαμένη σου όψη και μην ξεχνάς ότι, όπως ακριβώς κάνει και η Alessandra, το κλειδί είναι η αυτοπεποίθηση. Το λευκό μπικίνι ήρθε για να μείνει και αποτελεί την ιδανική επιλογή για να γίνεις η «ποιητική» πρωταγωνίστρια της φετινής παραλίας, συνδυάζοντας την κομψότητα με την απόλυτη καλοκαιρινή ελευθερία.

3 επιλογές για εσένα:

Stradivarius

leuko_magio_stradivarius_pano

stradivarius_leuko_magio_katw

H&M

h_m_bikini_top

bikini_bottom_bottom

LSCN by LASCANA

about_you

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Alessandra Ambrosio Fashion Καλοκαίρι 2026 ΜΑΓΙΩ
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