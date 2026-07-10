Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
City Guide 10.07.2026

After office drinks; 7 rooftop bars της Αθήνας που πρέπει να επισκεφτείς αυτό το καλοκαίρι

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Τα 7 rooftop bars της Αθήνας, ιδανικά για after work drinks και υπέροχα cocktails με θέα την Ακρόπολη και τα ηλιοβασιλέματα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Τα rooftop bars της Αθήνας προσφέρουν μαγευτική θέα της πόλης, ιδανική για χαλάρωση και social media.
  • Επιλέχθηκαν 7 δημοφιλή rooftop bars για καλοκαιρινές εξόδους, με ποικιλία σε ατμόσφαιρα και θέα.
  • Τα μπαρ προσφέρουν signature cocktails, aperitivo, craft μπίρες και μουσική, με θέα την Ακρόπολη ή πανοραμική της πόλης.
  • Τα rooftop bars είναι ιδανικά για after office drinks, πρώτα ραντεβού ή βραδινές εξόδους με φίλους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχει κάτι μαγικό στο να βλέπεις την Αθήνα από ψηλά. Η φασαρία της πόλης μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται ένα σκηνικό γεμάτο φώτα, rooftops, ηλιοβασιλέματα και την Ακρόπολη να πρωταγωνιστεί. Είναι η ιδανική στιγμή για να αφήσεις πίσω την ένταση της ημέρας και να απολαύσεις ένα cocktail με την παρέα σου.

https://www.instagram.com/1818.athens
https://www.instagram.com/1818.athens

Τα rooftop bars έχουν γίνει τα απόλυτα summer hotspots για όσους ψάχνουν την πιο instagrammable έξοδο. Είτε θέλεις ένα χαλαρό after office drink, είτε ένα πρώτο date, είτε ένα σημείο για ατελείωτα stories, οι ταράτσες της Αθήνας προσφέρουν εμπειρίες που δύσκολα ξεχνιούνται.

Tsoula Festival: Όλοι μιλούν για το νέο summer obsession της Αστυπάλαιας – αλλά ξέρεις τι σημαίνει το όνομα;

Διαλέξαμε 7 από τα πιο viral και αγαπημένα rooftops της πόλης, εκείνα που έχουν γίνει σημείο αναφοράς για τις καλοκαιρινές βραδινές εξόδους. Από χαλαρά aperitivo μέχρι signature cocktails με θέα που κόβει την ανάσα, κάθε επιλογή έχει τον δικό της ξεχωριστό χαρακτήρα. Αν ψάχνεις το επόμενο spot για την παρέα, ένα ρομαντικό date ή απλώς την τέλεια αφορμή για ένα sunset drink, αυτές οι ταράτσες αξίζουν μια θέση στη λίστα σου.

Νυχτερινή θέα της Ακρόπολης από μπαρ της Αθήνας, όπου οι bartenders της πόλης διακρίθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Pexels

1. Couleur Locale

https://www.instagram.com/couleurlocaleathens
https://www.instagram.com/couleurlocaleathens

Λίγα βήματα από το Μοναστηράκι, το Couleur Locale παραμένει μία από τις πιο σταθερές αξίες της πόλης. Η θέα στην Ακρόπολη είναι εντυπωσιακή, ενώ τα signature cocktails και η χαλαρή ατμόσφαιρα το κάνουν ιδανικό για κάθε ώρα της ημέρας.

2. Bios Rooftop

https://www.instagram.com/biosathens
https://www.instagram.com/biosathens

Αν αγαπάς το urban vibe, το Bios δύσκολα χάνει. Η εναλλακτική αισθητική, τα events, οι μουσικές και η θέα στην Ακρόπολη το έχουν καθιερώσει ως ένα από τα πιο iconic rooftops της Αθήνας εδώ και χρόνια.

3. PAF x Mosaikon

https://www.instagram.com/paf.ath/
https://www.instagram.com/paf.ath/

Στην καρδιά του κέντρου, το PAF μεταφέρει την ιδιαίτερη αισθητική του στην ταράτσα του Mosaikon. Cool κοινό, δημιουργικά cocktails και μία από τις καλύτερες θέες της Αθήνας δημιουργούν το τέλειο σκηνικό για καλοκαιρινές εξόδους.

4. Κόκορας

Η Κυψέλη συνεχίζει να είναι από τις πιο ζωντανές γειτονιές της πόλης και ο Κόκορας αποτελεί το rooftop που συγκεντρώνει το πιο fun κοινό. Aperitifs, cocktails, ελληνικές craft μπίρες και DJs κάθε Παρασκευή και Σάββατο κρατούν το κέφι μέχρι αργά.

5. Vertigo Pool & Sunset Bar

Στην κορυφή του St. George Lycabettus Hotel σε περιμένει μία από τις πιο διάσημες sunset θέες της Αθήνας. Cocktails, finger food και πανοραμική εικόνα της πόλης δημιουργούν το απόλυτο καλοκαιρινό σκηνικό.

6. Thea

https://www.instagram.com/haroulagr
https://www.instagram.com/haroulagr

Το όνομά του τα λέει όλα. Στον τελευταίο όροφο του Central Hotel, το Thea προσφέρει μία από τις πιο κοντινές εικόνες της Ακρόπολης. Είναι ιδανικό για απογευματινό cocktail λίγο πριν δύσει ο ήλιος.

7. 1818

https://www.instagram.com/1818.athens
https://www.instagram.com/1818.athens

Minimal αισθητική, προσεγμένα cocktails και χαλαρή ατμόσφαιρα. Το rooftop του The Modernist είναι η ιδανική επιλογή για όσους θέλουν μία πιο ήρεμη αλλά εξίσου stylish έξοδο στο κέντρο της Αθήνας.

Το αθηναϊκό καλοκαίρι αποκτά άλλη μαγεία όταν το ζεις με θέα από ψηλά. Είτε οργανώνεις after office drinks, είτε ψάχνεις το επόμενο spot για date ή βραδινή έξοδο με την παρέα, αυτά τα 7 rooftop bars υπόσχονται cocktails, μουσική και sunsets που αξίζουν κάθε φωτογραφία. Το μόνο που μένει είναι να διαλέξεις ποιο θα επισκεφτείς πρώτο.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

bar ROOFTOP ΑΘΗΝΑ Καλοκαίρι 2026 Καλοκαίρι Go Out
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Γιατί η Konnie Metaxa έχει γίνει viral και όλοι πατούν repeat στο νέο της hit;

Γιατί η Konnie Metaxa έχει γίνει viral και όλοι πατούν repeat στο νέο της hit;

10.07.2026
Επόμενο
Το λευκό μπικίνι είναι το νέο καλοκαιρινό «must» και η Alessandra Ambrosio το έχει ήδη υιοθετήσει

Το λευκό μπικίνι είναι το νέο καλοκαιρινό «must» και η Alessandra Ambrosio το έχει ήδη υιοθετήσει

10.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης: Η Ιθάκη γίνεται η πιο hot θεατρική στάση του Σεπτεμβρίου για 5η χρονιά
City Guide

Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης: Η Ιθάκη γίνεται η πιο hot θεατρική στάση του Σεπτεμβρίου για 5η χρονιά

09.07.2026
5 δροσερές οάσεις στην Αττική που σε κάνουν να ξεχνάς πως βρίσκεσαι μέσα στην πόλη
City Guide

5 δροσερές οάσεις στην Αττική που σε κάνουν να ξεχνάς πως βρίσκεσαι μέσα στην πόλη

09.07.2026
Pali Ekei 2026: Το απόλυτο μουσικό καλοκαίρι στο Ληξούρι
City Guide

Pali Ekei 2026: Το απόλυτο μουσικό καλοκαίρι στο Ληξούρι

09.07.2026
Tsoula Festival: Όλοι μιλούν για το νέο summer obsession της Αστυπάλαιας – αλλά ξέρεις τι σημαίνει το όνομα;
City Guide

Tsoula Festival: Όλοι μιλούν για το νέο summer obsession της Αστυπάλαιας – αλλά ξέρεις τι σημαίνει το όνομα;

08.07.2026
Μετά τη «Φάλαινα», ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης κάνει την έκπληξη – Επιστρέφει με το θρυλικό «McNeal» του Broadway
City Guide

Μετά τη «Φάλαινα», ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης κάνει την έκπληξη – Επιστρέφει με το θρυλικό «McNeal» του Broadway

08.07.2026
Θες φωτογραφίες σαν των influencer; Αυτά είναι τα 4 νησιά με τα πιο ινσταγκραμικά σημεία
City Guide

Θες φωτογραφίες σαν των influencer; Αυτά είναι τα 4 νησιά με τα πιο ινσταγκραμικά σημεία

08.07.2026
Κ. Βήτα: «Εννιά νούφαρα από τη νεκρή όχθη» στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου
City Guide

Κ. Βήτα: «Εννιά νούφαρα από τη νεκρή όχθη» στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου

07.07.2026
H θεατρική επιστροφή του «Απόψε Τρώμε Στης Ιοκάστης» στο θέατρο ΦΙΛΙΠ
City Guide

H θεατρική επιστροφή του «Απόψε Τρώμε Στης Ιοκάστης» στο θέατρο ΦΙΛΙΠ

07.07.2026
Οι 4 πιο instagrammable παραλίες κοντά στην Αθήνα – Μοιάζουν σαν καρτ-ποστάλ
City Guide

Οι 4 πιο instagrammable παραλίες κοντά στην Αθήνα – Μοιάζουν σαν καρτ-ποστάλ

07.07.2026
Quiet Holidays: Η νέα ταξιδιωτική τάση του 2026 – Διακοπές χωρίς Wi-Fi

Quiet Holidays: Η νέα ταξιδιωτική τάση του 2026 – Διακοπές χωρίς Wi-Fi

Metabolic buffer: Πώς να κρατήσεις τη φόρμα σου χωρίς να θυσιάσεις την απόλαυση των διακοπών

Metabolic buffer: Πώς να κρατήσεις τη φόρμα σου χωρίς να θυσιάσεις την απόλαυση των διακοπών

Το πρωινό της Σίσσυ Χρηστίδου στην Πάτμο είναι το νέο summer obsession μας – Πώς θα το φτιάξεις

Το πρωινό της Σίσσυ Χρηστίδου στην Πάτμο είναι το νέο summer obsession μας – Πώς θα το φτιάξεις

Το φυσικό «energy drink» του καλοκαιριού με 5 υλικά – Θα γίνει η νέα σου καλοκαιρινή εμμονή

Το φυσικό «energy drink» του καλοκαιριού με 5 υλικά – Θα γίνει η νέα σου καλοκαιρινή εμμονή

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη μόλις μάς έδειξε πώς να ζούμε πραγματικά καλοκαίρι – 2+1 ιδέες για τις διακοπές σου

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη μόλις μάς έδειξε πώς να ζούμε πραγματικά καλοκαίρι – 2+1 ιδέες για τις διακοπές σου

Bye bye κουνούπια! Τα 3 υλικά της κουζίνας που θα τα κρατήσουν μακριά

Bye bye κουνούπια! Τα 3 υλικά της κουζίνας που θα τα κρατήσουν μακριά

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

Το Μαξίμου στήνει επιχείρηση για… μεγαλύτερη αποχή στις εκλογές

Το Μαξίμου στήνει επιχείρηση για… μεγαλύτερη αποχή στις εκλογές

Το «Street Wear» του Καύσωνα: Πώς να μείνεις «Cool» και «Stylish» στην Πόλη

Το «Street Wear» του Καύσωνα: Πώς να μείνεις «Cool» και «Stylish» στην Πόλη

Η νέα αρχιτεκτονική της σύγχρονης, ψηφιακής εκλογικής νοθείας

Η νέα αρχιτεκτονική της σύγχρονης, ψηφιακής εκλογικής νοθείας