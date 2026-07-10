After office drinks; 7 rooftop bars της Αθήνας που πρέπει να επισκεφτείς αυτό το καλοκαίρι

Τα 7 rooftop bars της Αθήνας, ιδανικά για after work drinks και υπέροχα cocktails με θέα την Ακρόπολη και τα ηλιοβασιλέματα

Με μια ματιά Τα rooftop bars της Αθήνας προσφέρουν μαγευτική θέα της πόλης, ιδανική για χαλάρωση και social media.

Επιλέχθηκαν 7 δημοφιλή rooftop bars για καλοκαιρινές εξόδους, με ποικιλία σε ατμόσφαιρα και θέα.

Τα μπαρ προσφέρουν signature cocktails, aperitivo, craft μπίρες και μουσική, με θέα την Ακρόπολη ή πανοραμική της πόλης.

Τα rooftop bars είναι ιδανικά για after office drinks, πρώτα ραντεβού ή βραδινές εξόδους με φίλους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχει κάτι μαγικό στο να βλέπεις την Αθήνα από ψηλά. Η φασαρία της πόλης μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται ένα σκηνικό γεμάτο φώτα, rooftops, ηλιοβασιλέματα και την Ακρόπολη να πρωταγωνιστεί. Είναι η ιδανική στιγμή για να αφήσεις πίσω την ένταση της ημέρας και να απολαύσεις ένα cocktail με την παρέα σου.

Τα rooftop bars έχουν γίνει τα απόλυτα summer hotspots για όσους ψάχνουν την πιο instagrammable έξοδο. Είτε θέλεις ένα χαλαρό after office drink, είτε ένα πρώτο date, είτε ένα σημείο για ατελείωτα stories, οι ταράτσες της Αθήνας προσφέρουν εμπειρίες που δύσκολα ξεχνιούνται.

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Διαλέξαμε 7 από τα πιο viral και αγαπημένα rooftops της πόλης, εκείνα που έχουν γίνει σημείο αναφοράς για τις καλοκαιρινές βραδινές εξόδους. Από χαλαρά aperitivo μέχρι signature cocktails με θέα που κόβει την ανάσα, κάθε επιλογή έχει τον δικό της ξεχωριστό χαρακτήρα. Αν ψάχνεις το επόμενο spot για την παρέα, ένα ρομαντικό date ή απλώς την τέλεια αφορμή για ένα sunset drink, αυτές οι ταράτσες αξίζουν μια θέση στη λίστα σου.

1. Couleur Locale

Λίγα βήματα από το Μοναστηράκι, το Couleur Locale παραμένει μία από τις πιο σταθερές αξίες της πόλης. Η θέα στην Ακρόπολη είναι εντυπωσιακή, ενώ τα signature cocktails και η χαλαρή ατμόσφαιρα το κάνουν ιδανικό για κάθε ώρα της ημέρας.

2. Bios Rooftop

Αν αγαπάς το urban vibe, το Bios δύσκολα χάνει. Η εναλλακτική αισθητική, τα events, οι μουσικές και η θέα στην Ακρόπολη το έχουν καθιερώσει ως ένα από τα πιο iconic rooftops της Αθήνας εδώ και χρόνια.

3. PAF x Mosaikon

Στην καρδιά του κέντρου, το PAF μεταφέρει την ιδιαίτερη αισθητική του στην ταράτσα του Mosaikon. Cool κοινό, δημιουργικά cocktails και μία από τις καλύτερες θέες της Αθήνας δημιουργούν το τέλειο σκηνικό για καλοκαιρινές εξόδους.

4. Κόκορας

Η Κυψέλη συνεχίζει να είναι από τις πιο ζωντανές γειτονιές της πόλης και ο Κόκορας αποτελεί το rooftop που συγκεντρώνει το πιο fun κοινό. Aperitifs, cocktails, ελληνικές craft μπίρες και DJs κάθε Παρασκευή και Σάββατο κρατούν το κέφι μέχρι αργά.

5. Vertigo Pool & Sunset Bar

Στην κορυφή του St. George Lycabettus Hotel σε περιμένει μία από τις πιο διάσημες sunset θέες της Αθήνας. Cocktails, finger food και πανοραμική εικόνα της πόλης δημιουργούν το απόλυτο καλοκαιρινό σκηνικό.

6. Thea

Το όνομά του τα λέει όλα. Στον τελευταίο όροφο του Central Hotel, το Thea προσφέρει μία από τις πιο κοντινές εικόνες της Ακρόπολης. Είναι ιδανικό για απογευματινό cocktail λίγο πριν δύσει ο ήλιος.

7. 1818

Minimal αισθητική, προσεγμένα cocktails και χαλαρή ατμόσφαιρα. Το rooftop του The Modernist είναι η ιδανική επιλογή για όσους θέλουν μία πιο ήρεμη αλλά εξίσου stylish έξοδο στο κέντρο της Αθήνας.

Το αθηναϊκό καλοκαίρι αποκτά άλλη μαγεία όταν το ζεις με θέα από ψηλά. Είτε οργανώνεις after office drinks, είτε ψάχνεις το επόμενο spot για date ή βραδινή έξοδο με την παρέα, αυτά τα 7 rooftop bars υπόσχονται cocktails, μουσική και sunsets που αξίζουν κάθε φωτογραφία. Το μόνο που μένει είναι να διαλέξεις ποιο θα επισκεφτείς πρώτο.