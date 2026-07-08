Tsoula Festival: Όλοι μιλούν για το νέο summer obsession της Αστυπάλαιας – αλλά ξέρεις τι σημαίνει το όνομα;

Με μια ματιά Το Tsoula Festival στην Αστυπάλαια συνδυάζει μουσική, τέχνη, κινηματογράφο και καλοκαιρινή διάθεση.

Το όνομα "Tsoula" προέρχεται από ένα παραδοσιακό φυλαχτό της Αστυπάλαιας που προστάτευε από αρνητική ενέργεια.

Το φεστιβάλ δημιουργήθηκε από τρεις φίλους με σκοπό να φέρει ανθρώπους κοντά στο νησί.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Έλληνες καλλιτέχνες, κινηματογραφικές προβολές και δράσεις αφιερωμένες στους κατοίκους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν φεστιβάλ που απλά φιλοξενούν συναυλίες και υπάρχουν κι εκείνα που δημιουργούν μια ολόκληρη εμπειρία. Το Tsoula Festival ανήκει στη δεύτερη κατηγορία και επιστρέφει στην Αστυπάλαια για να κάνει το νησί σημείο συνάντησης για μουσική, τέχνη, κινηματογράφο και καλοκαιρινή διάθεση.

Μπορεί να εμφανίστηκε μόλις πέρυσι, όμως μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να αποκτήσει το δικό του κοινό και να συζητηθεί έντονα. Από τις 4 έως τις 12 Ιουλίου 2026, η Αστυπάλαια γεμίζει ήχους, εικόνες και δράσεις, δημιουργώντας ένα διαφορετικό φεστιβαλικό σκηνικό δίπλα στο Αιγαίο.

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Το όνομα Tsoula σίγουρα τραβά την προσοχή, όμως πίσω από αυτό κρύβεται μια παραδοσιακή ιστορία του νησιού. Η «Τσούλα» είναι ένα παλιό ασημένιο φυλαχτό που φορούσαν οι γυναίκες της Αστυπάλαιας στις φορεσιές τους, καθώς σύμφωνα με την παράδοση προστάτευε από την αρνητική ενέργεια και τις κακές σκέψεις.

Ένα festival που γεννήθηκε από μια ιδέα και έγινε θεσμός

Η ιδέα για το Tsoula Festival ξεκίνησε αυθόρμητα, όταν τρεις φίλοι, ο Τάσος, η Νάνσυ και η Βάλια, θέλησαν να δημιουργήσουν μια γιορτή που θα έφερνε ανθρώπους κοντά στην Αστυπάλαια. Η έμπνευση ήρθε σε ένα σημείο του νησιού κάτω από ένα αρμυρίκι, ενώ λίγο νωρίτερα είχαν συναντήσει μια γάτα με το όνομα Τσούλα και είχαν λάβει ως δώρο το παραδοσιακό φυλαχτό.





Η λέξη έμεινε, η ιδέα μεγάλωσε και λίγους μήνες αργότερα το σχέδιο άρχισε να παίρνει μορφή.

Με τη στήριξη του Δήμου και της Περιφέρειας, το φεστιβάλ ξεκίνησε το ταξίδι του και πλέον αποτελεί μια νέα αφορμή για όσους θέλουν να γνωρίσουν το νησί μέσα από μουσικές, παραστάσεις, ταινίες και συναντήσεις.

Από τη Marina Satti μέχρι τον Pan Pan: Το πρόγραμμα που γεμίζει το νησί

Το φετινό Tsoula Festival έχει ήδη φιλοξενήσει σημαντικά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, όπως η Marina Satti, ο Γιώργος Παπαγεωργίου με τους Polkar και ο Πάνος Βλάχος, ενώ το πρόγραμμα συνεχίζεται με δυνατές εμφανίσεις.

Οι επόμενες ημέρες φέρνουν στη σκηνή τον Κωστή Μαραβέγια, τους Giagkinides, τον Pan Pan, αλλά και τους Yama x Aggelina, ενώ παράλληλα υπάρχουν κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις και πολιτιστικές δράσεις. Ξεχωριστή θέση έχουν και οι βραδιές αφιερωμένες στον κινηματογράφο, με αφιέρωμα στον σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη, προβολές ταινιών και συζητήσεις με δημιουργούς.

Μια γιορτή με πρωταγωνιστή το ίδιο το νησί

Η αυλαία του Tsoula Festival πέφτει με τη «Μέρα των ντόπιων», μια δράση αφιερωμένη στους ανθρώπους της Αστυπάλαιας, όπου κάτοικοι και επισκέπτες γίνονται ένα μέσα από μουσικές, θεατρικά δρώμενα και παραδοσιακές εκδηλώσεις.

Το Tsoula Festival δεν είναι απλώς ένα ακόμη μουσικό event. Είναι μια πρόσκληση να γνωρίσεις την Αστυπάλαια διαφορετικά: μέσα από τους ανθρώπους της, τις ιστορίες της και μια καλοκαιρινή εμπειρία που συνδυάζει διασκέδαση και πολιτισμό.