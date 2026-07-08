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Μουσικά Νέα 08.07.2026

Η επική κωλοτούμπα του Benson Boone ως Spider-Man στην πρεμιέρα του «Wanted Man Tour»

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Μια μάσκα υπερήρωα και μια εντυπωσιακή κωλοτούμπα ήταν αρκετά για να κάνει ο Benson Boone την πρεμιέρα του
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Benson Boone ξεκίνησε την περιοδεία «Wanted Man Tour» στο Πίτσμπουργκ με εμφάνιση ως Spider-Man.
  • Ο τραγουδιστής πραγματοποίησε ανάποδη κωλοτούμπα στη σκηνή, μιμούμενος τον υπερήρωα.
  • Το ακροβατικό του έγινε viral στα social media, με βίντεο να κατακλύζουν το διαδίκτυο.
  • Ο Boone έχει ξαναχρησιμοποιήσει εντυπωσιακά αθλητικά στοιχεία στις συναυλίες του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια απρόσμενη και άκρως κινηματογραφική έναρξη περίμενε τους θαυμαστές του Benson Boone στην πρεμιέρα της περιοδείας του «Wanted Man Tour» στο Πίτσμπουργκ. Ο ταλαντούχος τραγουδιστής κατάφερε να κλέψει την παράσταση ήδη από τα πρώτα λεπτά της εμφάνισής του στη σκηνή, αποδεικνύοντας ότι δεν διαθέτει μόνο φωνητικές ικανότητες, αλλά και την ενέργεια ενός αληθινού performer.

Ο Benson Boone σε εντυπωσιακό άλμα κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, καθώς η φήμη του γίνεται viral.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την Τρίτη 7 Ιουλίου, το κοινό έμεινε άναυδο όταν είδε τον Benson Boone να εμφανίζεται φορώντας μια μάσκα Spider-Man. Χωρίς να διστάσει, πραγματοποίησε μια ανάποδη κωλοτούμπα στη σκηνή, μιμούμενος με ακρίβεια τις κινήσεις του αγαπημένου υπερήρωα, ενώ ολοκλήρωσε το ακροβατικό του παίρνοντας τη χαρακτηριστική πόζα του Spider-Man.

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Η αντίδραση των παρευρισκομένων ήταν άμεση, με τις ιαχές και τα χειροκροτήματα να γεμίζουν τον χώρο. Φυσικά, η στιγμή δεν έμεινε κρυφή, καθώς δεκάδες κινητά κατέγραψαν το σκηνικό, με τα βίντεο να κατακλύζουν τα social media και να γίνονται viral μέσα σε λίγες ώρες. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που ο τραγουδιστής επιλέγει να εντάξει τέτοια εντυπωσιακά αθλητικά «tricks» στις συναυλίες του, καθώς έχει δείξει στο παρελθόν ότι λατρεύει να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στο κοινό του.

@corbohydrate Benson Boone or Peter Parker??? #bensonboone #spiderman #concert #wantedmantour #fyp ♬ Black Suit Theme – From “Spider-Man 3” – London Music Works

Η πρεμιέρα στο Πίτσμπουργκ αποτέλεσε το ιδανικό ξεκίνημα για το «Wanted Man Tour», μια σειρά εμφανίσεων που αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες θαυμαστές. Ο Benson Boone ετοιμάζει ήδη τις βαλίτσες του για τους επόμενους σταθμούς της περιοδείας, με το κοινό στη Βαλτιμόρη και τη Νέα Υόρκη να ανυπομονεί να δει αν ο καλλιτέχνης επιφυλάσσει κι άλλες τέτοιες εκπλήξεις στη σκηνή.

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Benson Boone Spider-man ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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