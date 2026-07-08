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Μουσικά Νέα 08.07.2026

Crescendo Music: Η νέα μουσική εταιρεία της Panik Entertainment Group και της DP Group

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Η Panik Entertainment Group και η DP Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν την νέα μουσική εταιρεία Crescendo Music
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Panik Entertainment Group και DP Group δημιουργούν τη νέα μουσική εταιρεία Crescendo Music.
  • Η Crescendo Music δραστηριοποιείται σε δισκογραφία, artist management και μουσικές παραγωγές.
  • Η εταιρεία έχει αυτόνομη διοίκηση και φιλοσοφία, στοχεύοντας στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία.
  • Στόχος είναι η υποστήριξη παραγωγών και η δημιουργία νέου μουσικού περιεχομένου.
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Η Panik Entertainment Group και η DP Group ανακοινώνουν τη στρατηγική τους συνεργασία και τη δημιουργία της νέας μουσικής εταιρείας Crescendo Music, που ξεκινά τη δραστηριότητά της τον προσεχή Σεπτέμβριο.

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Η Crescendo Music δραστηριοποιείται στη δισκογραφία, το artist management, τη μουσική για θεατρικές, τηλεοπτικές και οπτικοακουστικές παραγωγές, καθώς και στην ανάπτυξη και υλοποίηση ζωντανών μουσικών παραγωγών και εκδηλώσεων.

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Ο Γιώργος Αρσενάκος, co-founder και CEO της Panik Entertainment Group, δηλώνει: «Η εμπειρία και η τεχνογνωσία της Panik Entertainment Group και της DP Group αποτελούν τη βάση της Crescendo Music. Η εταιρεία σχεδιάστηκε από την αρχή, με αυτόνομη διοίκηση, διακριτή φιλοσοφία και ξεκάθαρο προσανατολισμό, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης μουσικής βιομηχανίας. Για την Panik Entertainment Group, η Crescendo Music είναι μια στρατηγική επένδυση για το μέλλον».

Ο Διονύσης Παναγιωτάκης, founder και CEO της DP Group, αναφέρει: «Η σημαντική ανάπτυξη της DP Group τα τελευταία χρόνια, με ολοένα και περισσότερες θεατρικές, τηλεοπτικές και οπτικοακουστικές παραγωγές, δημιούργησε την ανάγκη για έναν εξειδικευμένο μουσικό οργανισμό. Η συνεργασία με την Panik Entertainment Group μάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια εταιρεία που υποστηρίζει ολοκληρωμένα κάθε σύγχρονη παραγωγή, συμβάλλοντας παράλληλα στη δημιουργία νέου μουσικού περιεχομένου και νέων συνεργασιών».

Crescendo Music:
Εδώ που όλα κορυφώνονται!

 

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DP Group Panik Entertainment Group
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