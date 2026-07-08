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Μουσική 08.07.2026

Η μεγάλη επιστροφή των BTS στο Ηνωμένο Βασίλειο – Η στιγμή που περίμεναν οι ARMYs έφτασε

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Οι BTS ήρθαν ξανά κοντά στους θαυμαστές τους στη Βρετανία με δύο συναυλίες γεμάτες νοσταλγία, ενέργεια και αξέχαστες στιγμές
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Οι BTS επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από 7 χρόνια, για πρώτη φορά στο Tottenham Hotspur Stadium.
  • Η τελευταία τους εμφάνιση στη Βρετανία ήταν το 2019 στο Wembley Stadium, όπου έγιναν το πρώτο κορεάτικο συγκρότημα που το γέμισε.
  • Η παγκόσμια πανδημία και η στρατιωτική θητεία των μελών οδήγησαν σε προσωρινή παύση των ομαδικών δραστηριοτήτων τους.
  • Η Arirang World Tour γιορτάζει τη διαδρομή του συγκροτήματος, από παλιά αγαπημένα τραγούδια έως νέες κυκλοφορίες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

7 χρόνια ήταν πολλά για τους ARMYs του Ηνωμένου Βασιλείου, που περίμεναν ξανά τη στιγμή να δουν τους BTS να ανεβαίνουν σε βρετανική σκηνή. Το συγκρότημα που κατάφερε να αλλάξει τα δεδομένα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας επέστρεψε στη χώρα όπου είχε γράψει μία από τις πιο εμβληματικές σελίδες της καριέρας του, αυτή τη φορά όχι στο θρυλικό Wembley Stadium, αλλά στο Tottenham Hotspur Stadium του Λονδίνου.

https://www.instagram.com/bts.bighitofficial/
https://www.instagram.com/bts.bighitofficial/

Η επιστροφή των BTS στη Βρετανία δεν ήταν απλώς μια ακόμη στάση μιας παγκόσμιας περιοδείας. Ήταν μια συνάντηση ύστερα από χρόνια αναμονής, αλλαγών και σημαντικών στιγμών που σημάδεψαν τόσο την πορεία του συγκροτήματος όσο και τη σχέση του με εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Με την Arirang World Tour, οι BTS έφεραν ξανά στη σκηνή την ενέργεια, το συναίσθημα και τη μοναδική σύνδεση που έχουν δημιουργήσει με το κοινό τους.

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Η τελευταία φορά που οι επτά καλλιτέχνες εμφανίστηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν το 2019, όταν ανέβηκαν στη σκηνή του Wembley Stadium για δύο ιστορικές συναυλίες. Εκείνη η εμφάνιση είχε χαρακτηριστεί ορόσημο, καθώς οι BTS έγιναν το πρώτο κορεάτικο συγκρότημα που κατάφερε να γεμίσει το εμβληματικό στάδιο. Χιλιάδες θαυμαστές τραγούδησαν μαζί τους και δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που πέρασε στην ιστορία της K-pop.

Από τότε όμως πολλά άλλαξαν. Η παγκόσμια πανδημία έφερε περιορισμούς στις συναυλίες, ενώ τα μέλη των BTS ακολούθησαν διαφορετικές χρονικές περιόδους στρατιωτικής θητείας, κάτι που οδήγησε σε μια προσωρινή παύση των ομαδικών δραστηριοτήτων τους.

https://www.instagram.com/bts.bighitofficial/
https://www.instagram.com/bts.bighitofficial/

Με τη νέα τους περιοδεία, οι BTS επιστρέφουν με στόχο να γιορτάσουν ολόκληρη τη διαδρομή τους. Από τα τραγούδια που αγαπήθηκαν παγκοσμίως μέχρι τις πιο πρόσφατες κυκλοφορίες τους, το πρόγραμμα της Arirang World Tour λειτουργεί σαν ένα μεγάλο ταξίδι στην ιστορία του συγκροτήματος.

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