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Μουσική 08.07.2026

Μια «παρέλαση» από superstars – Η Madonna μοιράζεται behind-the-scenes βίντεο από το «Confessions II – The Film»

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Η Madonna δημοσίευσε backstage πλάνα από το «Danceteria» του Confessions II – The Film, backstage βίντεο γεμάτο αναφορές στα 80's
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Madonna δημοσίευσε behind-the-scenes βίντεο από το «Danceteria» του «Confessions II – The Film».
  • Το «Danceteria» περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ «Confessions II» και είναι αγαπημένο των fans.
  • Το βίντεο περιλαμβάνει cameo εμφανίσεις από πολλούς διάσημους, όπως η Debi Mazar.
  • Η σκηνή με το στεγνωτήρα χεριών είναι αναφορά στην ταινία Desperately Seeking Susan.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Madonna συνεχίζει να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον γύρω από το νέο της πρότζεκτ, χαρίζοντας στους θαυμαστές της μια αποκλειστική ματιά πίσω από τις κάμερες. Η Βασίλισσα της Pop δημοσίευσε ένα νέο behind-the-scenes βίντεο από τα γυρίσματα του «Danceteria», ενός από τα πιο πολυσυζητημένα κεφάλαια του «Confessions II – The Film». Το clip αποκαλύπτει στιγμές από τα γυρίσματα, αλλά και τη μοναδική ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο πλατό.

Η Madonna εμφανίζεται στη σκηνή κατά τη διάρκεια του secret show στην Times Square, με φόντο κόκκινη οθόνη που γράφει "Confessions".
https://www.instagram.com/madonna/

Το «Danceteria» περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ «Confessions II», το οποίο κυκλοφόρησε στις 3 Ιουλίου και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές από μουσικούς συντάκτες και κοινό. Δεν άργησε μάλιστα να ξεχωρίσει ως ένα από τα αγαπημένα τραγούδια των fans, χάρη στον δυναμικό ήχο του αλλά και στις προσωπικές αναφορές της Madonna στα πρώτα της χρόνια στη Νέα Υόρκη.

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Οι στίχοι του κομματιού ταξιδεύουν στην εποχή που η Madonna έκανε τα πρώτα της βήματα στη νυχτερινή ζωή της Νέας Υόρκης, πολύ πριν εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες pop stars όλων των εποχών. Μέσα από το τραγούδι αναπολεί τις εμπειρίες της στα θρυλικά clubs της πόλης, δημιουργώντας μια έντονη νοσταλγική ατμόσφαιρα που έχει ήδη αγαπηθεί από το κοινό.

Στο κινηματογραφικό μέρος του «Danceteria», η Madonna μπαίνει σε μια δημόσια τουαλέτα και χρησιμοποιεί ένα στεγνωτήρα χεριών, σε μια ξεκάθαρη αναφορά στην εμβληματική σκηνή της από την ταινία Desperately Seeking Susan. Εκεί συναντά μια σειρά από διάσημες προσωπικότητες, ανάμεσά τους και τη στενή της φίλη Debi Mazar, το όνομα της οποίας αναφέρεται και στους στίχους του τραγουδιού.

Η Madonna σε secret show στην Times Square, με φόντο την ερώτηση "ARE YOU READY;" και χορευτές.
https://www.instagram.com/madonna/

Οι δυο τους γνωρίστηκαν πριν από πολλά χρόνια, όταν η Debi Mazar εργαζόταν ως υπεύθυνη του ασανσέρ στο θρυλικό νυχτερινό κέντρο της Νέας Υόρκης, το Danceteria, μια γνωριμία που εξελίχθηκε σε μία από τις πιο μακροχρόνιες φιλίες της showbiz. Μετά το τέλος των γυρισμάτων, η Debi Mazar ακούγεται να λέει: «Γ@@@@να υπέροχο… ήταν σαν να επέστρεψα ξανά στη δεκαετία του 1980».

Το βίντεο φιλοξενεί ακόμη μια εντυπωσιακή λίστα από cameo εμφανίσεις, με τους Odessa A’zion, Gwendoline Christie, Honey Dijon, Kate Moss, Benedict Cumberbatch, Arca, Shygirl, Richard E. Grant και πολλούς ακόμη να συμμετέχουν στο ιδιαίτερο αυτό κινηματογραφικό σύμπαν που δημιούργησε η Madonna.

madonna_confessions_on_a_dance_floor
https://www.instagram.com/madonna/

Το «Danceteria» έχει ήδη εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα fan favorites του «Confessions II», ακολουθώντας την επιτυχία των τραγουδιών «I feel so free», «Bring your love» με τη Sabrina Carpenter, «Read my lips» με τον Feid και το «Love sensation», που είχαν προηγηθεί πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ.

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Madonna άλμπουμ
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