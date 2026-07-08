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Μουσικά Νέα 08.07.2026

Popcorn έτοιμα; Η Charli xcx φέρνει το νέο της άλμπουμ στις κινηματογραφικές αίθουσες

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Η Charli xcx παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ με τίτλο «Music, Fashion, Film» με listening sessions σε 25 πόλεις
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Charli XCX διοργανώνει listening sessions του νέου της άλμπουμ «Music, Fashion, Film» σε 25 πόλεις παγκοσμίως.
  • Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε ανεξάρτητους κινηματογράφους από 9 έως 11 Ιουλίου.
  • Το άλμπουμ «Music, Fashion, Film» κυκλοφορεί στις 24 Ιουλίου και περιλαμβάνει 11 τραγούδια.
  • Η Charli XCX ανακοίνωσε επίσης νέα περιοδεία στη Βόρεια Αμερική που ξεκινά στις 11 Σεπτεμβρίου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Charli xcx ετοιμάζει μια ξεχωριστή εμπειρία για τους fans της, λίγο πριν από την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ «Music, Fashion, Film». Η pop star ανακοίνωσε ειδικά listening sessions σε 25 πόλεις σε όλο τον κόσμο, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να ακούσει τον νέο της δίσκο πριν από την επίσημη κυκλοφορία του.

https://www.instagram.com/charli_xcx/
https://www.instagram.com/charli_xcx/

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 9 έως τις 11 Ιουλίου σε ανεξάρτητους κινηματογράφους, με συμμετοχές από πόλεις όπως New York, Los Angeles, London, Paris, Berlin, Tokyo, Madrid, Milan, Sydney και Toronto. Το concept έρχεται να ενώσει τη μουσική με την κινηματογραφική εμπειρία, κάτι που ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία του νέου project της.

Η Charli xcx είχε αποκαλύψει το άλμπουμ στις 1 Ιουνίου, δημοσιεύοντας το εξώφυλλο στο Instagram, όπου εμφανίζονται οι John Cale, Marc Jacobs και Martin Scorsese, συμβολίζοντας τις τρεις πλευρές του τίτλου: μουσική, μόδα και κινηματογράφο. Στην ανάρτησή της έγραψε: «My new album Music, Fashion, Film is out july 24th. 11 songs, 30 minutes, 5 seconds. available to pre order now, love you xx.»

Από το νέο άλμπουμ έχουν ήδη κυκλοφορήσει τα τραγούδια «Rock Music», «Wink Wink» και «SS26», με τον τίτλο του δίσκου να προέρχεται από στίχο του τελευταίου: «We’re walkin’ on a runway that goes straight to hell / Nothing’s gonna save us, not music, fashion or film».

charli_xcx (5)
https://www.instagram.com/charli_xcx/

Παράλληλα, η τραγουδίστρια έχει ανακοινώσει και τη νέα της περιοδεία στη North America, η οποία ξεκινά στις 11 Σεπτεμβρίου από τη Philadelphia. Το tour περιλαμβάνει 12 εμφανίσεις, ανάμεσά τους δύο βραδιές στο Barclays Center του Brooklyn και δύο στο Kia Forum του Los Angeles, με την Underscores να βρίσκεται ως opening act σε όλες τις ημερομηνίες.

charli_xcx_wink_wink
https://www.instagram.com/charli_xcx/

Με το «Music, Fashion, Film», η Charli xcx φαίνεται πως δημιουργεί κάτι περισσότερο από έναν ακόμη δίσκο, μετατρέποντας την κυκλοφορία του σε ένα παγκόσμιο pop event.

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Charli XCX άλμπουμ μουσική
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