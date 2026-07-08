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Screen News 08.07.2026

«Guilty Creatures»: Η Julia Garner μπλέκεται σε ένα έγκλημα 18 ετών στο νέο thriller του Apple TV+

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Η Julia Garner και ο Craig Gillespie ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη μεταφορά του σοκαριστικού true-crime bestseller «Guilty Creatures»
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Julia Garner πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά-θρίλερ του Apple TV+ «Guilty Creatures».
  • Η σειρά βασίζεται στο true-crime βιβλίο «Guilty Creatures» της Mikita Brottman.
  • Η ιστορία αφορά ένα έγκλημα στη Φλόριντα που συνδέεται με παράνομο έρωτα και δολοφονία.
  • Στη σκηνοθεσία βρίσκεται ο Craig Gillespie και showrunner είναι ο Stuart Zicherman.
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Η Julia Garner ετοιμάζεται να κατακτήσει για άλλη μια φορά τις οθόνες μας, πρωταγωνιστώντας στη νέα, πολλά υποσχόμενη σειρά-θρίλερ του Apple TV+ με τίτλο «Guilty Creatures». Η παραγωγή βασίζεται στο αναγνωρισμένο true-crime βιβλίο της Mikita Brottman, «Guilty Creatures: Sex, God, and Murder in Tallahassee, Florida», και υπόσχεται να αποτελέσει μία από τις πιο σκοτεινές και ψυχολογικά φορτισμένες σειρές της πλατφόρμας, με την ίδια την ηθοποιό να αναλαμβάνει επίσης καθήκοντα executive producer μέσω της εταιρείας της, Alma Margo.

julia_graner_guilty_creatures
https://www.instagram.com/juliagarnerofficial/

Η ιστορία μεταφέρει το κοινό στη Φλόριντα, ξεδιπλώνοντας ένα τραγικό και περίπλοκο αληθινό έγκλημα που πυροδοτήθηκε από έναν θυελλώδη παράνομο έρωτα. Πρόκειται για μια συγκλονιστική αφήγηση που εστιάζει στην ψυχοσύνθεση δύο νεαρών, θρησκευόμενων εραστών που εμπλέκονται σε μια δολοφονία, αναλύοντας σε βάθος το τεράστιο συναισθηματικό κόστος και τις συνέπειες του να ζει κανείς με το βάρος ενός τέτοιου αποτρόπαιου μυστικού για 18 ολόκληρα χρόνια.

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Στο τιμόνι της παραγωγής βρίσκεται μια ομάδα από κορυφαία στελέχη της βιομηχανίας, με τον Craig Gillespie, γνωστό για την ιδιαίτερη σκηνοθετική του ματιά σε έργα όπως το I, Tonya και το Pam & Tommy, να αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία. Τον ρόλο του showrunner και executive producer έχει αναλάβει ο έμπειρος Stuart Zicherman, ενώ το σενάριο της μεταφοράς υπογράφει η Sarah DeLappe, φέρνοντας την απαραίτητη ένταση για να αποδοθεί η πολυπλοκότητα του βιβλίου. Η παραγωγή πραγματοποιείται από τα Tomorrow Studios σε συνεργασία με την Fortunate Jack Productions, με τη συγγραφέα Mikita Brottman να συμμετέχει ενεργά ως executive producer, διασφαλίζοντας την πιστότητα της δραματικής αφήγησης.

julia_graner_tainia
https://www.instagram.com/juliagarnerofficial/

Η Julia Garner, η οποία έχει εδραιωθεί ως μία από τις πιο περιζήτητες ηθοποιούς της γενιάς της μετά την καθοριστική της παρουσία στο Ozark, διανύει μια εξαιρετικά παραγωγική περίοδο στην καριέρα της. Το 2025 συμμετείχε σε δύο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του box office, όπως το «The Fantastic Four: First Steps της Marvel» και το οσκαρικό θρίλερ «Weapons», ενώ το άμεσο μέλλον της περιλαμβάνει συνεργασίες με κορυφαία ονόματα όπως η Charlize Theron στην ταινία Tyrant. Με το «Guilty Creatures», το Apple TV+ συνεχίζει να επενδύει σε σειρές υψηλών προδιαγραφών, ποντάροντας στη δυναμική παρουσία της Garner για να προσφέρει στο κοινό μια σειρά που συνδυάζει την αληθινή εγκληματολογία με την υψηλή κινηματογραφική αισθητική.

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Guilty Creatures Julia Garner ΤΑΙΝΙΑ
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