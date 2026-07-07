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Cinema 07.07.2026

Τι θα ήθελε να ρωτήσει η Lupita Nyong’o τον Όμηρο; Η απάντηση που κανείς δεν περίμενε

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Πριν η «Odyssey» του Christopher Nolan κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες, η δήλωση της Lupita Nyong’o άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση για τον Όμηρο
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Lupita Nyong'o θα ρωτούσε τον Όμηρο γιατί αφιερώνει λίγο χρόνο στις γυναικείες μορφές στα έπη του.
  • Η ερώτηση της ηθοποιού προκάλεσε έντονες συζητήσεις στο διαδίκτυο, με αντιφατικές απόψεις.
  • Κάποιοι θεώρησαν την ερώτηση άστοχη, ενώ άλλοι την υποστήριξαν ως έναυσμα για διάλογο.
  • Η Nyong'o παραδέχτηκε ότι δεν γνώριζε την «Οδύσσεια» πριν αναλάβει τον ρόλο, κάνοντας εντατική μελέτη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια» του Christopher Nolan έχει ήδη ξεκινήσει, όμως πριν ακόμη η ταινία φτάσει στις κινηματογραφικές αίθουσες, μια δήλωση της Lupita Nyong’o κατάφερε να γίνει θέμα συζήτησης σε όλο το διαδίκτυο. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, που στη νέα επική κινηματογραφική μεταφορά ενσαρκώνει δύο εμβληματικές γυναικείες μορφές της ελληνικής μυθολογίας, την Helen of Troy και την Clytemnestra, βρέθηκε στο επίκεντρο σχολίων μετά από μια ερώτηση που θέλησε να απευθύνει στον Όμηρο, αν είχε την ευκαιρία να τον συναντήσει σήμερα.

Η ηθοποιός Lupita Nyong’o σε φωτογραφία από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
https://www.instagram.com/lupitanyongo/

Η τοποθέτησή της προκάλεσε έντονες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να θεωρούν ότι η προσέγγισή της ήταν άστοχη, ενώ άλλοι υποστήριξαν πως άνοιξε έναν ενδιαφέροντα διάλογο για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι γυναικείες μορφές στα ομηρικά έπη.

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Κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο κανάλι Jake’s Takes στο YouTube, η Lupita Nyong’o ρωτήθηκε τι θα ήθελε να πει στον αρχαίο Έλληνα ποιητή αν μπορούσε να συνομιλήσει μαζί του σήμερα. Η ηθοποιός απάντησε: «Λοιπόν, Όμηρε, πώς νιώθεις για τον χρόνο που αφιερώνεται σε αυτές τις γυναίκες στην ταινία, λαμβάνοντας υπόψη πόσο λίγο χρόνο αφιέρωσες εσύ σε αυτές;».

Η συγκεκριμένη φράση έγινε γρήγορα viral και προκάλεσε κύμα σχολίων. Πολλοί χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα χαρακτήρισαν την τοποθέτησή της αλαζονική ή άστοχη, υποστηρίζοντας ότι ο Όμηρος δεν μπορεί να κριθεί αποκλειστικά μέσα από τη σύγχρονη οπτική. Από την άλλη πλευρά, αρκετοί θεώρησαν πως η ηθοποιός έθεσε ένα σύγχρονο ερώτημα γύρω από τη θέση των γυναικών στην αφήγηση των αρχαίων επών και τον τρόπο που η νέα ταινία του Christopher Nolan επιχειρεί να φωτίσει διαφορετικές πλευρές της ιστορίας.

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Η συζήτηση γύρω από τη Lupita Nyong’o ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο μετά από μια παλαιότερη δήλωσή της, στην οποία αποκάλυψε ότι πριν αναλάβει τον ρόλο της στην ταινία δεν είχε ουσιαστική γνώση για την «Odyssey». Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Elle είχε αναφέρει: «Πραγματικά δεν είχα ιδέα τι ήταν η “Οδύσσεια”. Σκέφτηκα: “Ωχ, δεν ξέρω απολύτως τίποτα γι’ αυτό”. Έτσι, ήταν ένα εντατικό μάθημα. Πήρα τα βιβλία και τα διάβασα αμέσως. Πρέπει να ευχαριστήσω αυτή την ταινία για την εκπαίδευσή μου στην ελληνική μυθολογία».

Η Lupita Nyong’o σημείωσε ακόμη πως η προετοιμασία για έναν τόσο σημαντικό ρόλο απαιτεί μεγάλη έρευνα, όμως η βάση της δουλειάς της ήταν το σενάριο του Christopher Nolan. «Η έρευνα θα μπορούσε να είναι ατελείωτη. Το καλό στη συνεργασία με έναν σεναριογράφο όπως ο Κρις είναι ότι όλα βρίσκονται στο σενάριο. Η έρευνα ξεκινά από τις σελίδες που σου δίνονται. Σε αυτές βασίστηκα».

Η ηθοποιός Lupita Nyong’o σε επίσημη εμφάνιση, βραβευμένη με Όσκαρ για την ταινία 12 Years a Slave.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η κινηματογραφική μεταφορά της «Odyssey» από τον Christopher Nolan αποτελεί μία από τις πιο αναμενόμενες παραγωγές των τελευταίων ετών, με ένα εντυπωσιακό καστ και μια διαφορετική προσέγγιση πάνω στο διαχρονικό έργο του Homer.

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Christopher Nolan Lupita Nyong’o
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