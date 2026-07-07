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Cinema 07.07.2026

Ο George Clooney κατακτά τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία – Τιμάται μια καριέρα που άφησε εποχή

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Ο George Clooney στη Βενετία για μια βράβευση που έρχεται να σφραγίσει μια πορεία γεμάτη κινηματογραφικές επιτυχίες
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο George Clooney θα τιμηθεί με τον Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του στο 83ο Φεστιβάλ Βενετίας.
  • Η βράβευση αναγνωρίζει την πορεία του ως ηθοποιού, σκηνοθέτη και παραγωγού.
  • Ο Clooney εξέφρασε συγκίνηση και χιούμορ για την τιμή, χαρακτηρίζοντας το Φεστιβάλ Βενετίας ως αγαπημένο του.
  • Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ τόνισε την ευελιξία και τη χαρακτηριστική παρουσία του Clooney σε διάφορα κινηματογραφικά είδη.
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Ένα από τα πιο λαμπερά ονόματα του παγκόσμιου κινηματογράφου ετοιμάζεται να γράψει ακόμη μία σημαντική σελίδα στην ιστορία του. Ο George Clooney θα βρεθεί στο επίκεντρο του 83ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, καθώς θα τιμηθεί με τον Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του. Μια διάκριση που έρχεται να αναγνωρίσει όχι μόνο τη μακρά πορεία του ως ηθοποιού, αλλά και την επιτυχημένη παρουσία του πίσω από την κάμερα ως σκηνοθέτη και παραγωγού.

George Clooney
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Για εσένα που έχεις παρακολουθήσει την πορεία του George Clooney όλα αυτά τα χρόνια, η συγκεκριμένη βράβευση αποτελεί μια φυσική συνέχεια μιας διαδρομής γεμάτης μεγάλες ταινίες, σημαντικούς ρόλους και δημιουργικές επιλογές που ξεπέρασαν τα όρια της απλής κινηματογραφικής επιτυχίας.

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Ο ίδιος ο σταρ του Hollywood υποδέχθηκε την είδηση με συγκίνηση αλλά και το γνωστό του χιούμορ. «Έχω ζήσει τόσες απίστευτες στιγμές στη Βενετία. Αυτό το Φεστιβάλ είναι χωρίς αμφιβολία το αγαπημένο μου και το να μου απονέμεται ο Χρυσός Λέοντας αποτελεί τεράστια τιμή», δήλωσε, προσθέτοντας με αυτοσαρκασμό: «Προφανώς αυτό σημαίνει επίσης ότι γέρασα, αλλά το δέχομαι». Ο George Clooney δεν έχει συνδεθεί μόνο με την εικόνα του γοητευτικού πρωταγωνιστή. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του κατάφερε να εξελιχθεί σε έναν πολυδιάστατο δημιουργό, δοκιμάζοντας διαφορετικά κινηματογραφικά είδη και αφήνοντας το προσωπικό του στίγμα σε κάθε έργο.

Ο George Clooney και ο Brad Pitt σε κοινή εμφάνιση, με αφορμή την ταινία Thelma & Louise.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στη μεγάλη οθόνη έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινίες όπως το «Out of Sight» το 1998, το «Good Night, and Good Luck» το 2005, το «Wolfs» το 2024 και το «Jay Kelly», συνεχίζοντας να αποτελεί ένα από τα πιο σταθερά και αναγνωρίσιμα πρόσωπα του σύγχρονου σινεμά. Παράλληλα, η πορεία του περιλαμβάνει σημαντικές ερμηνείες σε παραγωγές όπως το «Ocean’s Eleven», το «Michael Clayton», το «Syriana», το «Gravity», το «The Descendants» και το «Up in the Air», ταινίες που απέδειξαν την ικανότητά του να κινείται με άνεση από την περιπέτεια και το θρίλερ μέχρι το δράμα και την κωμωδία.

Ο ηθοποιός George Clooney σε επίσημη εμφάνιση, αναφερόμενος στον Frank Sinatra.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Βενετίας, Alberto Barbera, εξήρε τη συνολική προσφορά του George Clooney στον κινηματογράφο, τονίζοντας πως πρόκειται για έναν καλλιτέχνη που κατάφερε να συνδυάσει τη λάμψη ενός μεγάλου σταρ με τη δημιουργική ευαισθησία ενός ανθρώπου που αγαπά πραγματικά το σινεμά. Όπως ανέφερε, ο Clooney έχει υπηρετήσει διαφορετικά κινηματογραφικά είδη με σπάνια ευελιξία, διατηρώντας πάντα τη δική του χαρακτηριστική παρουσία: άλλοτε ειρωνικός, άλλοτε πιο εσωστρεφής, άλλοτε γοητευτικός και άλλοτε βαθιά συναισθηματικός.

George Clooney
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς στην καριέρα του George Clooney. Ο ίδιος έχει περπατήσει πολλές φορές στο κόκκινο χαλί του Palazzo del Cinema, με τις εμφανίσεις του να έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στη διοργάνωση. Το 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, με τον George Clooney να αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που αναμένεται να συγκεντρώσουν όλα τα βλέμματα.

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